ഷുഗർ ഡയറ്റിലാണോ?; ഓണത്തിന് പഞ്ചസാരയില്ലാത്ത പായസം തയ്യാറാക്കാം, റെസിപ്പിയിതാ... - RECIPE OF AVOCADO PAYASAM

ഈ ഓണത്തിന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ...

അവക്കാഡോ പായസം ONAM FESTIVAL 2025 PAYASAM RECIPE ഓണം പായസം റെസിപ്പി
avocado payasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read

ണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സദ്യയും പായസവുമാണ് മനസിലേയ്‌ക്ക് ആദ്യം ഓടിവരിക. നല്ല നെയ്യിൽ വാട്ടിയ കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും എല്ലാം ചേർത്ത പായസം. അഹാ അന്തസ്സ്! പാലട, സേമിയ, അടപ്രഥമൻ തുടങ്ങി കുറെ വെറൈറ്റി പായസം ഇന്ന് കിട്ടും. എന്തിന് പറയണം കൈയിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും ഉപയോഗിച്ച് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെന്‍ഡ്.

എന്നാൽ ഇന്ന് മിക്കവരും ഷുഗർ ഡയറ്റിലാണ്. എങ്കിൽ ഈ ഓണത്തിന് അവക്കാഡോ പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്‌ത് നോക്കൂ. 'ചേട്ടാ മധുരം കുറച്ച് ഒരു പായസം' എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസ്‌പിയാണിത്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തയാറാക്കാം.

അവക്കാഡോ പായസം ONAM FESTIVAL 2025 PAYASAM RECIPE ഓണം പായസം റെസിപ്പി
അവക്കാഡോ പായസം (getty image)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • പഴുത്ത അവോക്കാഡോ: 1 വലുത് (അല്ലെങ്കിൽ 2 ചെറുത്)
  • കൊഴുപ്പ് കൂടിയ പാൽ: 2 കപ്പ്
  • കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്ക്: 1/2 കപ്പ്
  • പഞ്ചസാര: 2 മുതൽ 3 ടേബിൾസ്‌പൂൺ (ഓപ്ഷണൽ)
  • ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി: 1/2 ടീസ്‌പൂൺ
  • നെയ്യ്: 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • കശുവണ്ടി
  • ഉണക്കമുന്തിരി
  • അലങ്കാരത്തിന് കുങ്കുമപ്പൂവ് (ഓപ്ഷണൽ)

അവക്കാഡോ പായസം ONAM FESTIVAL 2025 PAYASAM RECIPE ഓണം പായസം റെസിപ്പി
നെയ്യ് (canva)

തായ്യാറാക്കുന്ന വിധം: അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്ത് പാൽ തിളപ്പിക്കുക. അല്‌പം കുറുകിയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. അടിപിടിക്കാതെ നോക്കണം. ശേഷം അതിലേയ്‌ക്ക് കണ്ടൻസ്‌ഡ് മിൽക്കും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിക്കുക.

പാൽ ചെറുതായി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, സ്‌മാഷ് ചെയ്‌ത് വച്ച അവക്കാഡോ അതിലേയ്‌ക്ക് ഇട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം ഇളക്കാൻ. പൂർണ്ണമായും അലിഞ്ഞു ക്രീം പരിവത്തിൽ ആകുന്നതുവരെ ഇളക്കുക. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഏലയ്ക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുക.

അവക്കാഡോ പായസം ONAM FESTIVAL 2025 PAYASAM RECIPE ഓണം പായസം റെസിപ്പി
നട്ടസ് (canva)

ഒരു ചെറിയ പാൻ എടുത്ത് നെയ്യിൽ കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും വർത്ത് എടുക്കുക. ശേഷം പായസത്തിലേയ്‌ക്ക് ഒഴിക്കുക. ബദാം, കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്നിവ ഗാർണിഷ് ചെയ്‌ത് ഇട്ടാൽ ലുക്കും അടിപൊളിയാകും. വെറും 5 മിനിറ്റിൽ പായസം തായ്യാർ. തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ടേസ്‌റ്റ് കൂടുതൽ.

അവക്കാഡോ പായസം ONAM FESTIVAL 2025 PAYASAM RECIPE ഓണം പായസം റെസിപ്പി
അവക്കാഡോ (getty image)

അവക്കാഡോയുടെ ഗുണങ്ങൾ:

  1. അവക്കാഡോ ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
  2. ഇതിൽ ഫൈബർ കൂടുതലായതിനാൽ ദഹന സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.
  3. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആൻ്റി ഓക്‌സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്‌ടമായ അവക്കാഡോ, ചർമ്മം, കണ്ണ്, തലച്ചോറ് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ്.
  4. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ (എൽഡിഎൽ) കുറയ്ക്കാനും നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ (എച്ച്ഡിഎൽ) വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

