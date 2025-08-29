രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് ഓണം. ഓണത്തിന്റെ പേരില് മാത്രം പ്രശസ്തമായ വിഭങ്ങള് എത്രയാണല്ലേ? എരിവും പുളിയും മധുരവും ചേരുന്ന ഓണ സദ്യ. വയറും മനസും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കാൻ മറ്റെന്തുവേണം.
മലയാളിക്ക് വികാരമാണ് ഓണവും ഓണ സദ്യയുമെല്ലാം. ചോറും പത്തുകൂട്ടം കറികളും തൂശനിലയില് വിളമ്പിയാല് കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ചേലാണ്. അപ്പോള് തന്നെ വയറ് നിറയും. പരിപ്പ്, പപ്പടം, നെയ്യ്, സാമ്പാര്, കാളന്, രസം, മോര്, അവിയല്, തോരന്, എരിശ്ശേരി, ഓലന്, കിച്ചടി, പച്ചടി, കൂട്ടുകറി, ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, മാങ്ങാ അച്ചാറുകള്, പഴം നുറുക്ക്, കായ വറുത്തത്, ശര്ക്കര വരട്ടി, അടപ്രഥമന്, പാലട, പരിപ്പ് പ്രഥമന്, സേമിയ പായസം, പാല്പായസം തുടങ്ങിയവയാണ് ഓണസദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങള്.
പായസം തന്നെ ചിലപ്പോള് മൂന്നു തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പായസത്തിന്റെ ഫാൻസാണ് പലരും. പ്രഥമൻ ഇനത്തിലും പായസ ഇനത്തിലും കാണും മധുര വിഭവങ്ങള്. അടയോ സേമിയയോ പരിപ്പോ ഇവയില് നിന്നൊക്കെ മാറി മറ്റേതെങ്കിലും ആയാലോ, പായസ പ്രേമികള്ക്ക് മുഷിയില്ല. പായസത്തിന്റെ നിറത്തില് തന്നെ കാണാം അവയുടെ മട്ടും ഭാവവും.
സദ്യക്ക് മധുരവിഭവങ്ങളില് ഏറെ പ്രധാനിയാണ് അട പ്രഥമനും പാലടയും. സാധാരണയായി വെള്ള, പിങ്ക് നിറങ്ങളിലാണ് നാം അട വിഭവങ്ങള് കാണാറുള്ളത്. എന്നാല് ഇത്തവണ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ. അടയെ നിറം മാറ്റി, രുചിയില് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ തയാറാക്കാം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്, സാധാരണ പാലട തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുവകള്ക്കൊപ്പം ഒരേയൊരു സാധനം മാത്രം ചേർത്താല് നമ്മുടെ നീല പാലട തയാർ. തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം...
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
അട - ഒരു കപ്പിന്റെ മൂന്നില് ഒന്ന്
പാല് - ഒരു ലിറ്റർ
പഞ്ചസാര - ആവശ്യത്തിന്
ഏലക്ക - മൂന്ന് എണ്ണം
ശംഖുപുഷ്പം - 30 എണ്ണം
തയാറാക്കുന്ന രീതി
ശംഖുപുഷ്പം തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് അടച്ചുവച്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കുക. ശേഷം അല്പം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് അട ചേർക്കുക. ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാറ്റിവയ്ക്കുക. മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടയിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക.
ഒരു ലിറ്റർ പാല് തിളപ്പിക്കുക. പാല് തിളച്ച് വരുമ്പോള് കഴുകി ഊറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന അട ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. ശേഷം മൂന്ന് ഏലക്ക അല്പം ചതച്ച് ചേർക്കുക.
മിക്സ് കുറുകി വരുമ്പോള് ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ നീര് ചേർക്കുക. നീല നിറം കൂടുതല് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില് ശംഖുപുഷ്പത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ്. 50 ശംഖുപുഷ്പങ്ങള് വരെ ഉപയോഗിക്കാം.
വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറുകി വരുമ്പോള് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർക്കാം. ടേസ്റ്റിയായ നീല പാലട തയാർ.
