കണ്ണൂർ: ഉച്ചയൂണിന് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി രുചിക്ക് പ്രിയമേറുകയാണ്. തേങ്ങയരച്ച മീൻകറിയും ഒപ്പം മീൻ വറുത്തതും പച്ചടിയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഊണ് കേമം. ദേശം കടന്നും ഈ രുചി വ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യവും ഇത് തന്നെ. തേങ്ങ അരവിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് മീൻ കറിയുടെ സ്വാദ്. ഒരു കാലത്ത് കല്ലമ്മിയിൽ അരച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുന്ന മീൻ കറി വളരെ സ്വാദിഷ്ഠമായിരുന്നു.
എന്നാൽ മിക്സിയുടെ കടന്നുവരവോടെ ആ പഴയ രുചിയുടെ താളം പിഴച്ചു. ഹോട്ടൽ ന്യൂ കിസാൻ ഉടമയായ വത്സനും ഭാര്യയും ഈ നാടൻ രുചി തിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറക്കളത്തെ ഹോട്ടൽ ന്യൂ കിസാനിൽ വലിയ തിരക്ക് കാണാം. നാടൻ ഊണിൻ്റെയും പലഹാരങ്ങളുടെയും രുചി അറിഞ്ഞ ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ തിരക്കാണത്. "സ്ഥിരമായി ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്, പ്രധാന വിഭവം മീൻ പൊരിച്ചതും, ഓംലെറ്റുമാണ്" പ്രദേശവാസിയായ ബിജു പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇവിടെ സാധാരണ ഊണിന് 60 രൂപയാണ്. ഉച്ച 12 മണിയോടെ ഊണ് റെഡിയാകും. മത്സ്യപ്രിയരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. സ്പെഷ്യൽ ഇനം വാങ്ങാതെ മീൻ കറിയും പച്ചടിയും തന്നെ ധാരാളമാണ് ഊണ് ഗംഭീരമാക്കാൻ. ഇതാണ് ഹോട്ടലിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നതും. പോക്കറ്റ് കാലിയാകാതെ സ്പെഷ്യൽ വാങ്ങിയും കഴിക്കാം. മത്തി, അയല, അയക്കൂറ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ബീഫ് എന്നിവയും ഇവിടെ ലഭിക്കും. നാടൻ മോരും ഊണിനൊപ്പം ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ കിട്ടും.
രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ ന്യൂ കിസാനിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം റെഡിയാകും. പുട്ട്, വെള്ളയപ്പം, ഉഴുന്നു വട എന്നിവയിലാണ് തുടക്കം. ചെറുപയർ, ഗ്രീൻ പീസ്, കടല, ബാജി, മുട്ടക്കറി എന്നിവ ചൂടോടെ ലഭിക്കും. 7.30 ഓടെ മീൻ കറി തയ്യാറാക്കും. അപ്പോഴേക്കും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രികർ എത്തും. ഉടമ വത്സനും ഭാര്യയുമാണ് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ സാരഥികൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബ ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ മേന്മയും ഇവിടത്തെ ഭക്ഷണത്തിനും ലഭിക്കുന്നു.
ഊണിന് മാത്രമല്ല പ്രഭാത, സായാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിനും കിസാൻ പേരു കേട്ടതാണ്. വൈകിട്ട് 3.30 ഓടെ ആവിയിൽ വേവിച്ച അടയും എണ്ണ പലഹാരങ്ങളും തയ്യാറാകും. പഴം പൊരിയും കലത്തപ്പവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നാലു മണി പലഹാരങ്ങളിൽ താരം കല്ലുമ്മക്കായ പൊരിച്ചതാണ്. ഇരുമ്പു ചട്ടിയിൽ പൊരിഞ്ഞുയരുന്ന കല്ലുമ്മക്കായ ഈ ദേശക്കാരുടെയും കടന്നുപോകുന്നവരുടെയും പ്രധാന വിഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സസ്യഭക്ഷണ പ്രിയക്കാർക്കായി ഈ സമയം മസാല ദോശയും ലഭിക്കും. ലാഭം മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ സംതൃപ്തിയാണ് പ്രധാനമെന്ന് ഹോട്ടലുടമ വത്സൻ പറയുന്നു.
Also Read: കാൻസർ ബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങ്, ജീവിതത്തിന് വർണ്ണം നല്കി ഒരു അമ്മക്കൂട്ടായ്മ; ജോറായി 'സ്നേഹവർണ്ണ'ത്തിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം