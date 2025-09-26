നവരാത്രി സ്പെഷല്; 10 മിനിറ്റിൽ ആലൂ ടിക്കി റെഡി, സിമ്പിളായി വീട്ടില് തയാറാക്കാം
കുറച്ച് ചേരുവകള് കൊണ്ട് ആലൂ ടിക്കി (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ലറ്റ്) വളരെ എളുപ്പത്തില് എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്നു നോക്കാം.
Published : September 26, 2025 at 12:38 PM IST
രാജ്യം നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിര്പ്പിലാണ്. നവരാത്രി സമയത്ത് നിരവധി രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കാം. നവരാത്രി സമയത്ത് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്ക്കും അല്ലാത്തവര്ക്കും സ്വാദിഷ്ടമായ ലഘു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തില് തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളാവും ഈ ഉത്സവക്കാലത്ത് നല്ലത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ലഘുപലഹാരമായാലോ?
അടുക്കളയില് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ചേരുവകള് കൊണ്ട് ആലൂ ടിക്കി (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ലറ്റ്) വളരെ എളുപ്പത്തില് എങ്ങനെ തയാറാക്കാന്നു നോക്കാം. നവരാത്രിക്ക് പെട്ടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അഥിതികള്ക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ആലൂ ടിക്കി വളരെ എളുപ്പത്തില് തയാറാക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - 4 എണ്ണം
സവാള - 1 എണ്ണം
പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം
മഞ്ഞള്പൊടി - കാല് ടീസ്പൂണ്
മുളക് പൊടി - 1 ടീസ്പൂണ്
കുരുമുളക് പൊടി - കാല് ടീസ്പൂണ്
കാശ്മീരി മുളക് പൊടി - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
ഗരം മസാല - 1 ടീസ്പൂണ്
കോണ്ഫ്ലോർ - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
നാരങ്ങ നീര് - 1 ടീസ്പൂണ്
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്
മല്ലിയില
ഉപ്പ്
വെളിച്ചെണ്ണ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. സവാളയും വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ഇവ രണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക. 2 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികള് ചേര്ക്കാം. കോണ്ഫ്ലവർ, മഞ്ഞള്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേര്ക്കുക. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേര്ക്കുക. മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. നന്നായി ഇളക്കുക. ചപ്പാത്തി മാവ് പരുവത്തില് കുഴച്ച് എടുക്കുക. ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജില് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. ഫ്രിഡ്ജില് നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ലറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയില് ഇവ കൈയില് വച്ചൊന്നു പരത്തുക.
ശേഷം അടുപ്പില് ഒരു പാന് വയ്ക്കുക. ചൂടാകുമ്പോള് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആലൂ ടിക്കി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായി വേവിക്കുക. രണ്ട് വശങ്ങളും ചെറിയ തവിട്ട് നിറത്തിലാകുമ്പോള് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റം. സോസിനൊപ്പവും ചട്നിക്കൊപ്പവും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: പാലും സേമിയയുമുണ്ടോ? സ്വീറ്റ് അറേബ്യൻ കുനാഫ കൊണ്ട് അതിഥികളെ ഞെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ...