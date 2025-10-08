പഴശിരാജയുടെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ, വാതിൽപ്പടിയിൽ കൊത്തിവച്ച ചിത്രകഥകൾ; പഴമയുടെ പാരമ്പര്യം പേറി "നരിക്കോട്ടില്ലം"
നിർമാണ രംഗത്തെ അപൂർവ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിലുള്ള നരിക്കോട്ടില്ലം. ദാരു ശിൽപങ്ങള് സമ്പന്നമാക്കിയ നാലുകെട്ടിൻ്റെ ഗൃഹാതുരത്വമുണര്ത്തും കാഴ്ചകളിലൂടെ....
കണ്ണൂർ: നിർമാണ ചാരുതയുടെ ചരിത്ര സാക്ഷാത്കാരമുള്ള തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പത്തുള്ള നരിക്കോട് ഇല്ലം കാഴ്ചക്കാർക്ക് നിത്യവിസ്മയമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. 300 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള നരിക്കോട്ടില്ലത്തിന് പറയാൻ ചരിത്രകഥകൾ ഏറെയുണ്ട്. മറ്റെങ്ങും ഇല്ലാത്ത കെട്ടിട നിർമാണ രീതിയും ശില്പകല വൈഭവവുമാണ് ഇല്ലത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
അഞ്ച് തായ് വഴികളായുള്ള നരിക്കോട്ട് ഇല്ലത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം എൻകെഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് ഇല്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് കുപ്പം പുഴക്കരയിൽ 15 ഏക്കറോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ഭൂമിയിലാണ് നിർമാണ രംഗത്തെ അപൂർവകാഴ്ചയായ നരിക്കോട് കുന്നമംഗലത്ത് ഈറ്റിശ്ശേരി എന്ന നരിക്കോട്ടില്ലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വടക്കേ മലബാറിലെ പഴക്കമുള്ള അത്യപൂർവ്വം ഭവനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് ചന്ദ്ര ശേഖരൻ പറയുന്നു.
ചരിത്രം പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്...
തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചംബരം ക്ഷേത്രം, രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം, കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുരാതന ഗ്രാമമായ പെരിഞ്ചല്ലൂരിലെ ഇല്ലത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നരിക്കോട്ടില്ലം. കെട്ടിട നിർമാണ വൈഭവവും മനോഹാരിതയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഇല്ലത്തിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ദാരു ശിൽപ രംഗത്ത് പേരുകേട്ട പരിയാരം ശിൽപികൾ ആയിരുന്നു. ദാരു ശിൽപങ്ങൾ അടങ്ങിയ മൂന്ന് നാല്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെ ചെറുതും വലുതുമായ 70 ഓളം മുറികൾ ഇല്ലത്തിനകത്തുണ്ട്.
കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ തടികൾ മുഴുവനും തേക്ക് ഉരുപ്പ് തുടങ്ങിയ മരങ്ങളാണ്. വിഷ്ണുമൂർത്തി, കുട്ടിശാസ്താൻ, ഉചിട്ട, രക്തശേരി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ഇല്ലത്തിൻ്റെ മരത്തടിയിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം.
അനന്തശയനവും ഒറ്റത്തടിയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗരുഡനും നയനമോഹന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം, സന്താന ഗോപാലം തുടങ്ങിയ കഥകളും ഇല്ലത്തിൻ്റെ വാതിൽ പടിയിൽ കൊത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ചരിത്ര കഥ പറയുന്ന ഇല്ലത്തിന് തെക്കിനകം, വടക്കിനകം, കിഴക്കിനകം എന്നീ ഇടനാഴികളും പ്രത്യേക അറകളുമുണ്ട്.
മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നും കൊത്തിയെടുത്ത കല്ലുകളാണ് കെട്ടിട നിർമാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാലപ്പഴക്കം മൂലം തകരാതിരിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് അതി സൂക്ഷ്മമായാണ് ഇല്ലത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. കുമ്മായവും ശർക്കരയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള മിശ്രിതം കൊണ്ടാണ് കല്ലുകൾ ഉറപ്പിച്ചത്.
ചിതലരിക്കാത്ത തരത്തിൽ മച്ചിൻ മുകളിൽ മരം കൊണ്ട് നിർമിച്ച നെല്ലറ ഇല്ലത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇല്ലത്തിൻ്റെ പരിധിയിലെ വയലേലകളിലെ നെന്മണികൾ മുഴുവൻ ഇതിനുള്ളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് അടുത്തായി ഏഴ് മുറികളുള്ള പത്തായയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമായാണ് പത്തായപ്പുര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
കുളങ്ങളാണ് ഇല്ലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. ഇല്ലത്തോട് ചേർന്നുള്ള രണ്ട് കുളങ്ങൾ ഇല്ലത്തുള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടി നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പടിപ്പുരയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കുളം നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇല്ലത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാരെ കാണാനെത്തുന്നവർ കുളത്തിൽ കുളിച്ച് ദേഹം ശുദ്ധി വരുത്തി മാത്രമേ അകത്ത് കടക്കാവൂ എന്നാണത്രെ ഐതീഹ്യം.
പേരും പെരുമയും സിനിമയിലേക്കും: വലിയ ഭൂസ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നരിക്കോട്ടില്ലത്തിൻ്റെ പേരും പെരുമയും പ്രൗഢിയും കേട്ടറിഞ്ഞ് സാഹിത്യകാരന്മാർ, ചരിത്ര ഗവേഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ, സിനിമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഇല്ലം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്ക, ഹോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവേഷണത്തിനായി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു.
ഇതിനകം നാല് സിനിമകളാണ് ഇല്ലത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പഴശിരാജ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എംടി വാസുദേവൻ നായർ, മമ്മൂട്ടി, സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഇല്ലത്തെത്തിയിരുന്നു. പഴശിരാജയുടെ നിരവധി സീനുകൾ ഇല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
റീൽ ചിത്രീകരണത്തിനും സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഇപ്പോൾ ഇല്ലം താത്ക്കാലികമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നവീകരണത്തിനും മറ്റുമായി നിരവധി തുകയാണ് മാസം തോറും ചെലവാക്കുന്നത്.
