ETV Bharat / travel-and-food

ഉറവപ്പാറയുടെ കോടമഞ്ഞിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും സുന്ദരി; അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി അനൂപിൻ്റെ ചെണ്ടുമല്ലി പൂപ്പാടം

നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം വിരിയിച്ച ചെണ്ടുമല്ലി പാടം. കിടിലൻ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ഉറവപ്പാറ മലയിലേക്കൊരു മിനി ബജറ്റ് ട്രിപ്പടിച്ചാലോ?

Anoop's Marigold Garden in Uravappara View Point (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read

ഇടുക്കി: കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന പൂപ്പാടം കാണാനും സെല്‍ഫിയെടുക്കാനും ഒന്നും ഇനി അതിർത്തി കടന്ന് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അൽപം മല കയറാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാം, പല നിറങ്ങളിലുള്ള പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പൂപ്പാടവും ഒപ്പം പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു കിടിലൻ വ്യൂപോയിൻ്റ് കാഴ്‌ചയും.

കേരളത്തിലെ മിക്കയിടത്തും ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇത്തവണ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും ക്ലബുകളും ചെറുകൂട്ടായ്‌മകളുമെല്ലാം ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടമൊരുക്കി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അൽപം വ്യത്യസ്‌തമാണീ മലമുകളിലെ പൂപ്പാടം.

മലമുകളിലെ ചെണ്ടുമല്ലി പൂപ്പാടം (ETV Bharat)

വെറുതെയങ്ങ് മലമുകളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചതല്ല ഈ കണ്ണിന് കുളിർമയേകും കാഴ്‌ച വസന്തം. തൊടുപുഴയിലെ അനൂപിൻ്റേതാണ് പാറപ്പുറത്തെ ഈ നൂറുമേനി വിളവിന് പുറകിലെ കൈകള്‍. മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും നിറത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെണ്ടുമല്ലികളാണ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത്.

പൂക്കളുടെ മാസ്‌മരിക കാഴ്‌ചയ്‌ക്കൊപ്പം തണുത്ത കാറ്റും മലമുകളിൽ നിന്നുള്ള അടിപൊളി വ്യൂ കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ട്രിപ്പ് മൂഡ് പൊളി ആകാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട. ഭംഗിയും കൂടിയായപ്പോൾ സംഗതി ഉഷറായി.

'പാറപ്പുറത്തെ' വസന്തം

കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി അനൂപ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും എത്തികൊണ്ടിരുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ സുലഭമാണ്. ഫാം റിസോർട്ടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലാണ് അനൂപ് പൂപ്പാടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ട ഇടം കൂടിയാണ് വസന്തം വിരിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉറവപ്പാറ മല.

അനൂപിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളുടെ ചിലയിടങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ കാഴ്‌ചകൾക്കൊപ്പം ഒരു പൂപ്പാടവും കൂടിയാകുമ്പോൾ അതിമനോഹരമാകും യാത്ര. ചിങ്ങമാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ചെണ്ടുമല്ലികൾ വിരിയാറുണ്ടെങ്കിലും മഴ ചതിച്ചത് മൂലം ഇത്തവണ പൂക്കൾ വിരിയാൻ താമസിച്ചെന്ന് അനൂപ് പറയുന്നു.

എങ്കിലും ഓണക്കാലമായപ്പോഴേക്കും സംഗതി കളറായി. കോടമഞ്ഞും താഴ്‌വരയും അതിമനോഹരമാക്കുന്ന ഉറവപ്പാറ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഇഷ്‌ട ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂകൃഷി കാണാനും ഫോട്ടോയെടുക്കാനും നിരവധി പേരാണ് കൃഷിയിടത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ഉറവപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് (ETV Bharat)

വീട്ടുകാരും പൂകൃഷിയെ പരിപാലിക്കാന്‍ അനൂപിനൊപ്പമുണ്ട്. ജൈവ കൃഷി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടുതലാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ പൂന്തോട്ടം കാണാനും പൂക്കൾ വാങ്ങാനും നൂറുക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. വിവിധ വർണങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ മനോഹാരിത കണ്ണിനും മനസിനും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്.

വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അനൂപ്. സഞ്ചാരികളുടെ സന്തോഷമാണ് പൂകൃഷിയ്ക്ക് പ്രചോദനമായതെന്ന് അനൂപ് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ പ്രദേശം ടൂറിസം വികസനത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളാണ് നൽകുന്നത്. മഴയും മഞ്ഞും ഇടുക്കിക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവം അല്ലെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഈ കാഴ്‌ച.

ദേ വഴി..

തൊടുപുഴ മുട്ടം റോഡിൽ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും 2.5 k.m ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയുന്ന ഒരു മലയാണ് ഇത് ഏകദേശം 600 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാറ. തൊടുപുഴയും പ്രദേശങ്ങളും വിശാലമായി കാണാൻ സാധിക്കും. ഉറവപ്പാറയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ശ്രീ സുബ്രമണ്യ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

