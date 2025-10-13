ഇതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെ; മാമ്പൂ കിച്ചടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുണ്ടെങ്കില്‍ ഊണ്‍ കേമം

ഇതൊരു വെറൈറ്റി തന്നെ; മാമ്പൂ കിച്ചടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുണ്ടെങ്കില് ഊണ് കേമം
നാടൻ രുചികൾക്കും തീന്മേശയിൽ ഇടമൊരുക്കാം. ഒപ്പം ഭക്ഷണ പ്രിയരെ കൈയ്യിലെടുക്കാം.
Published : October 13, 2025 at 4:19 PM IST
രുചിയിടത്തിലെ കേമനാണ് പച്ചമാങ്ങ. മാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള നിരവധി വിഭവങ്ങൾ രാജ്യമൊന്നാകെ പ്രസിദ്ധവുമാണ്. എന്നാൽ മാമ്പൂ കൊണ്ടൊരു വിഭവമായാലോ.!രുചിയിടത്തിൽ വ്യത്യസ്തത തീർത്ത് ഭക്ഷണപ്രിയരെ ഞെട്ടിക്കാം. പഴമയുടെ രുചിയിടങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് അരങ്ങ് വാണിരുന്ന മാമ്പൂ കിച്ചടി എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മാമ്പൂ- ഒരു കുല
- തേങ്ങ- ഒരു കപ്പ്
- തൈര് - 2 കപ്പ്
- വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- കടുക്- ഒരു നുള്ള്
- വറ്റൽ മുളക്- 2 എണ്ണം
- എണ്ണ- 2 സ്പൂൺ
- പച്ചമുളക്- ഒരെണ്ണം
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: കുലയിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത മാമ്പൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം തേങ്ങയും ചേർത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി ചതച്ച് എടുക്കുക. ചതച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പൂ തേങ്ങാ കൂട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലേയ്ക്ക് ഇടുക. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയ ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക. തുടർന്ന് ഉടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈരും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. തൈര് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ഒപ്പം കുറച്ച് എണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും രുചിക്കും ഭംഗിക്കുമായി ചേർക്കുക. ഇതോടെ രുചികരമായ മാമ്പൂ കിച്ചടി തയാർ.
