ലക്ഷം കാഴ്‌ചകളൊരുക്കിയ ലക്ഷദ്വീപ്; യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം - LAKSHADWEEP TRAVEL GUIDE

സ്‌കൂബ ഡൈവിങ്, സ്നോർക്കലിങ്, കയാക്കിങ്, സ്‌കീയിങ് തുടങ്ങിയവ ജലവിനോദങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടം പ്രസിദ്ധമാണ്.

Lakshadweep (File Photo) (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 8:02 PM IST

ണം വെക്കേഷന്‍ അടുത്തെത്താറായി. ഇത്തവണത്തെ വെക്കേഷന് എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണോ നിങ്ങള്‍. അറബിക്കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലൊളിപ്പിച്ച മുത്തും പവിഴവും തേടിയൊരു യാത്ര പോയാലോ...

കണ്ണീര് പോലെ തെളിഞ്ഞ കടലും കരയും തീർത്ത വിസ്‌മയം കണ്ട് മടങ്ങാം. പച്ച നിറത്തിലുള്ള തീരക്കടൽ അഥവാ ലഗൂൺ ആണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന സവിശേഷത. പവിഴപ്പുറ്റുകളും വർണ മത്സ്യങ്ങളും ഒരു ചില്ലുപാത്രത്തിലേക്കു നോക്കിയാലെന്ന പോലെ തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയും.

Lakshadweep scuba diving (U.T. Administration of Lakshadweep)

ശാന്തമായ തീരം കണ്ടിരിക്കാനും സ്‌കൂബാ ഡൈവ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഇടം. സ്‌കൂബ ഡൈവിങ്, സ്നോർക്കലിങ്, കയാക്കിങ്, സ്‌കീയിങ് തുടങ്ങിയവ ജലവിനോദങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടം പ്രസിദ്ധമാണ്. രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടം. വിശാലമായ ബീച്ചുകളും കൊതിയൂറുന്ന രുചികളും തേടി ദ്വീപുകളിലേക്കു പോകാന്‍ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നത്.

ചിപ്പി മുത്തൊളിപ്പിക്കും പോലെ കുറേ ദ്വീപുകള്‍ അതാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. പരസ്‌പരസ്നേഹം കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച കുറേ മനുഷ്യർ. പവിഴപ്പുറ്റുകളും വർണമത്സ്യങ്ങളും നീലക്കടലും വെളുവെളുത്ത മണൽപരപ്പും നിറഞ്ഞ സുന്ദരവിശേഷങ്ങൾ നിറയുന്ന നാട്. പേരിൽ ലക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപ് എന്നാൽ 36 ദ്വീപുകൾ ചേർന്ന കൂട്ടമാണ്. അതിൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് ദ്വീപിൽ മാത്രമാണ് ജനവാസമുള്ളത്.

Lakshadweep beach (U.T. Administration of Lakshadweep)

ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര പോകാൻ വേണ്ട കടമ്പകള്‍

രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് നിയന്ത്രിത മേഖലയാണ്. ഇവിടം എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിടില്ല. ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം നൽകുന്ന പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച ശേഷം, ആദ്യം, നിങ്ങൾ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, തുടർന്ന് ഒരു ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം.

Lakshadweep beach (U.T. Administration of Lakshadweep)

നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും തുടർന്ന് മൂന്ന് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകളും ഇതിനൊപ്പം അറ്റാച്ചു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾ എൻട്രി പെർമിറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി വില്ലിംഗ്‌ഡൺ ഐലൻഡിലുള്ള ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്‌റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് എൻട്രി പെർമിറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.

Skiing in Lakshadweep (U.T. Administration of Lakshadweep)

കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗവും കപ്പലിലൂടെയും ഇവിടേക്കെത്താം. ആഴ്‌ചയില്‍ ആറ് ദിവസവും എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിമാന സര്‍വീസ് ഉണ്ട്. കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് അഗത്തി ദ്വീപിലേക്കാണ് വിമാന സര്‍വീസുള്ളത്. ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് യാത്രാ സമയം.

കപ്പല്‍ കയറിയും യാത്ര ചെയ്യാം

കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് എംവി കവരത്തി, എംവി ലഗൂൺ, എംവി അമിൻഡിവി, എംവി കോറൽസ്, എംവി മിനിക്കോയ്, എംവി ലക്ഷദ്വീപ് കടൽ, എംവി അറബിക്കടൽ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് കപ്പലുകളാണ് ഉള്ളത്. യാത്രയ്ക്ക് 14 മുതൽ 18 വരെ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും. 2000 മുതൽ 7000 വരെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബെർത്തിന് അനുസരിച്ച് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്.

LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTIONS LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTION LAKSHADWEEP TOUR PLAN
LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTIONS LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTION LAKSHADWEEP TOUR PLAN
LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTIONS LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTION LAKSHADWEEP TOUR PLAN
LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTIONS LAKSHADWEEP FAMOUS ATTRACTION LAKSHADWEEP TOUR PLAN
