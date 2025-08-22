ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മുടെ കേരളം പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. അതിൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം. അതിരപ്പിള്ളിയും കൂത്തുങ്കലും മാത്രമല്ലട്ടോ, വേറെയുമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ്.
ആരും അറിയാത്ത അധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാത്ത ഒരു ജലാശയം. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണല്ലേ ഇടുക്കി. അറിഞ്ഞതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ നിരവധി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ വിസ്മയ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് രാജാക്കാട് കള്ളിമാലിയിലെ കുരിശുംപടി വെള്ളച്ചാട്ടം.
സഞ്ചാരികളുടെ കാഴ്ച്ചവട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ശാന്തമായി ഒഴുകുകയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ലോക ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടം നേടിയ കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപമാണിത്. 'ശെടാ.. ഇതെവിടെ ഞാൻ കണ്ടിലല്ലോ'... എന്നാകും പലരുടെയും ചിന്ത. രാജാക്കാട് നിന്നും കൂത്തുങ്കലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലപാതമാണിത്.
രാജാക്കാട് കള്ളിമാലിയിൽ നിന്നും ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിലൂടെ 700 മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കുരിശുംപടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ കള്ളിമാലി പാറക്കെട്ടില് വെള്ളിയരഞ്ഞാണം തീർത്തപോലെ ഒഴുകുകയാണ്. മഴക്കാലത്താണ് ഇത് കൂടുതല് സജ്ജീവമാകുക.
വെള്ളിയരഞ്ഞാണം പോലെ തോന്നും വിധത്തിലാണ് വെള്ളം താഴേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നത്. അതും കാടിൻ്റെ നടുവിൽ. രാജാക്കാട്, കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ്, എന്നിവയാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ. എന്നാൽ കാർഷിക ഗ്രാമമായ കള്ളിമാലിയും വെള്ളച്ചാട്ടവും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇന്നും കാണാമറയത്താണ്.
ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഈ മനോഹര വെള്ളചാട്ടം ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായം.
രാജാക്കാട് ഇത്ര സുന്ദരിയോ? ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമമാണ് രാജാക്കാട്. തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം. ചെറുതും വലുതുമായ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ കടന്ന് വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. രാജാക്കാടിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് കീലോമീറ്റർ പോയാൽ കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ചേരാം.
പൊൻമുടി ജാമിൻ്റെ റിസവോയറാണിത്. ചെറിയ ദ്വീപുകളാണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ വശ്യതയും മനോഹാരിതയും ഒത്ത് ചേരുന്ന സ്ഥനമാണ് കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ്. നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്നത്.
പൊന്മുടി ഡാം, കൂത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, തൂക്കിപാലം തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളാണ് യാത്രക്കാരെ കാത്ത് ഇവിടെയുള്ളത്. കൂറ്റൻ മലകളും കുന്നുകളും മധ്യ വെട്ടിയെടുത്ത് നിർമിച്ച പാതയോരത്തിലൂടെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മലനിരകളുടെ വിദൂര ദൃശൃങ്ങൾ കണ്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹൈറേഞ്ച് യാത്ര. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, ഈ ഓണാവധി ആഘോഷമാക്കാൻ വണ്ടി നേരെ വിട്ടോ.. ഇടുക്കിയില്ലോട്ട്.
