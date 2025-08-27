ഓണത്തിന് പൂക്കളവും പുത്തനുടുപ്പും കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പ്രധാന ആകര്ഷണം ഓണസദ്യയാണ്. സദ്യയെ കുറിച്ച് കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ നാവില് വെള്ളമൂറുമല്ലേ. എല്ലാ അര്ത്ഥത്തിലും സമ്പൂര്ണ ആഹാരമാണ്. നാക്കിലയില് തൂവെള്ള ചോറും കറികളും പായസവും പഴവുമൊക്കെയാവുമ്പോള് ഇല നിറയും. ഇങ്ങനെ ഓണത്തിന് ഇലയില് എത്തുന്ന വിഭവങ്ങള് ഒട്ടേറെയാണ്. അതില് പ്രധാനിയാണ് കൂട്ടുകറി. ഓണമായാലും വിഷുവായാലും സദ്യയുണ്ടെങ്കില് കൂട്ടുകറിയുണ്ടാകും.
കടല, പച്ചക്കായ, ചേന, വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേര്ത്ത് കിടിലന് ഒരു കൂട്ടുക്കറിയുണ്ടാക്കിയാലോ? സദ്യയ്ക്ക് വിഭവങ്ങള് ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടുക്കറിയുണ്ടെങ്കില് ഒരു ഉരുള ചോറ് കൂടുതല് ഉണ്ണാം. രുചികരമായി കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
∙ ചേന തൊലി കളഞ്ഞു വലുതാക്കി നുറുക്കിയത് -1 കപ്പ് ( 1/2 കിലോ).
∙ കടല-200 ഗ്രാം ( ചുരുങ്ങിയത് ആറുമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിര്ത്ത് വയ്ക്കണം ).
∙ രണ്ടു നേന്ത്രക്കായ -തൊലിയോടെ വലുതാക്കി നുറുക്കിയത്.
∙ മുളക് പൊടി-1 ടേബിൾ സ്പൂണ്.
∙ മഞ്ഞൾ പൊടി- 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ്.
∙ ഉപ്പ-പാകത്തിന്.
∙ കറി വേപ്പില-2 തണ്ട്.
∙ തേങ്ങ-ഒരു വലിയ തേങ്ങ ചിരകിയത്.
∙ വെളിച്ചെണ്ണ-3 ടേബിൾ സ്പൂണ്.
∙ നെയ്യ്-1 ടേബിൾ സ്പൂണ്.
∙ കടുക്-2 ടേബിൾ സ്പൂണ്.
∙ വറ്റൽ മുളക്- 6 എണ്ണം.
∙ ചെറിയ ജീരകം-1/2 സ്പൂണ്.
. തേങ്ങാക്കൊത്ത്- അരക്കപ്പ്
പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം
ഒരു കുക്കറിലോ കലത്തിലോ കടല, പച്ചക്കായ, ചേന, ഉപ്പ്, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞള്പ്പൊടി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേര്ത്ത് ഉടയാതെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ചെറു തീയില് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകി വെള്ളം ഇല്ലാതെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാനില് രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ ചേര്ത്ത് ചെറു തീയില് നല്ല ബ്രൗണ് നിറമാകുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക. ഇതില് നിന്ന് രണ്ട് ടേബിള് സ്പൂണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന തേങ്ങ വെള്ളം ചേര്ക്കാതെ പകുതിയാകുന്നത് വരെ പൊടിച്ചെടുക്കുക.
നേരത്തെ വച്ച കഷണങ്ങള് വെന്തുപാകമായാല് അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചുവച്ചത് ചേര്ത്ത് തിളപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറുത്തു പൊടിച്ച തേങ്ങയും വറുത്തു മാറ്റിവച്ച തേങ്ങയും ചേര്ത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേര്ക്കാം. ഇതിന് ശേഷം പാനില് വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിച്ച് ജീരകം, കടുക്, കറിവേപ്പില, വറ്റല്മുളക്, തേങ്ങക്കൊത്ത് എന്നിവ ചേര്ത്ത് വറത്തു കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ചേര്ക്കാം. നല്ല രുചിയൂറുന്ന കുട്ടുകറി സദ്യയ്ക്ക് തയാര്.
