പാല്‍നുര പോലൊഴുകി ഇർപ്പൂ, പതഞ്ഞുപതിച്ച് അബ്ബി; വശ്യമായി ചെലാവര, കുടകിനിത് കുളിർകാലം

അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനും പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ ഇടം. കുടകിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം

kodagu waterfall (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: പെരുമഴ ഒഴിഞ്ഞു. ചാറ്റല്‍മഴയും മഞ്ഞും മൂടുന്ന കുടകില്‍ ഇപ്പോള്‍ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ കാലമാണ്. പാല്‍പോലെ നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് ആറിലേക്ക് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒരു ഡസനിലേറെ വരുന്ന ചെറുവെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് കുടകിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

കുടക് തലസ്ഥാനമായ മടിക്കേരിയില്‍ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അബ്ബിഫാള്‍സ് സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. 75 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഇർപ്പൂ വെള്ളച്ചാട്ടവും 37 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തായുളള ചെലാവര വെള്ളച്ചാട്ടവുമാണ് സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

അബ്ബിവെള്ളച്ചാട്ടം കുമാരധാര പുഴയുടെ സംഭാവനയാണ്. മടിക്കേരി നഗരത്തിന് ഏറെ അടുത്തായതിനാല്‍ കുടകിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അബ്ബിഫാള്‍സ് കാണാനെത്തും. കുടുംബസമേതം കാണാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും അബ്ബി തന്നെ.

വിശാലമായ വാഹന പാര്‍ക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. കാപ്പിത്തോട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെ പോയാൽ അബ്ബിഫാള്‍സിൽ എത്തിച്ചേരാം. യാത്ര എളുപ്പമായതുകൊണ്ടു തന്നെ അബ്ബിഫാള്‍സിലാണ് ജനത്തിരക്ക് ഏറെ. സാഹസിക സഞ്ചാരികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ചെലാവര വെള്ളച്ചാട്ടവും ഇർപ്പൂ വെള്ളച്ചാട്ടവും.

കുടക് കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

കാവേരിനദിയുടെ കൈവരികളില്‍ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് മലനിരകളിലൂടെ 300 അടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് ചെലാവര വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നാല്‍ ഇവിടേക്ക് എത്താന്‍ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞുള്ള ജീപ്പ് യാത്ര തന്നെ വേണം. അകലേനിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ഒരു ആമയുടെ രൂപമുളള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം.

എന്നാല്‍ 200 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ എത്തി വേണം ഇത് ദര്‍ശിക്കാന്‍. ചെയ്യന്‍റനെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രാദേശികമായി ലക്ഷ്‌മീ തീര്‍ഥ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളില്‍ നിന്നുമാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.

അടുത്ത ഘട്ടം വഴുവഴുപ്പുളള വഴിയാണ്. പാറകളില്‍ ചവിട്ടി വേണം കയറാന്‍. ജാഗ്രതയോടെ നടന്നില്ലെങ്കില്‍ വഴുതി വീഴാനുളള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മുകളിലെത്തിയാല്‍ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്. മാനംമുട്ടാന്‍ വെമ്പുന്ന വന്‍മരങ്ങള്‍. പറന്ന് നടക്കുന്ന മഞ്ഞ് കൂട്ടങ്ങള്‍. ഒപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സംഗീത സാന്ദ്രമായ ശബ്‌ദം.

തീര്‍ച്ചയായും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് അനഭൂതിയുടെ ലഹരിയിലെത്താം. മനോഹരമായ കാഴ്‌ചകള്‍ നമ്മെ പ്രകൃതിയുമായി അടുപ്പിക്കുന്നു. കുടകിൻ്റെ കുളിരില്‍ കുളിക്കാനും ഇവിടെ കഴിയും.170 അടി ഉയരത്തില്‍ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തില്‍ നാം മതിമറക്കും.

എന്നാല്‍ മതപരമായ പ്രാധാന്യവും ഈ വെളളച്ചാട്ടത്തിനുണ്ട്. ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്‌മണനും സീതയോടൊപ്പം ഈ വനത്തില്‍ കഴിയുന്ന കാലം. ജേഷ്‌ഠനുമായി വഴക്കടിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാന്‍ ലക്ഷ്‌മണന്‍ പാറയില്‍ അമ്പെയ്‌ത് തീയുണ്ടാക്കി. അനുജൻ്റെ ജീവഹാനി തടയാന്‍ ശ്രീരാമന്‍ അമ്പെയ്‌ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് സങ്കല്‍പ്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രികരെ പോലെ വിശ്വാസികളും ഇവിടെ കുളിക്കാനെത്തുന്നു. അമ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടേക്കുളള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

