ഓണത്തിന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ അവധി നല്‍കും; ഈ 'മറുനാടൻ' മണ്ണ് പൊളി വൈബില്‍, അറിയാം വിശേഷങ്ങള്‍...

തമിഴ്‌നാടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളാണ് മലയാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കേരളവുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിപ്പോള്‍ ഓണം മൂഡിലാണ്...

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 3:30 PM IST

ണമെന്നാൽ മലയാളികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല ചില മറുനാടൻ സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും അതൊരാഘോഷമാണ്. പായസം വച്ചും സദ്യയൊരുക്കിയുമെല്ലാം അവരും മലയാളികള്‍ക്കൊപ്പം ആഘോഷങ്ങളിൽ കൂടും. പഴയ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായ തമിഴ്‌നാടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളാണ് മലയാളികള്‍ക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഓണാഘോഷവും ഉത്രടപ്പാച്ചിൽ വിശേഷങ്ങളും അറിയാം.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തെക്കുഭാഗത്തെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിള, അവിടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരിൽ പലരും മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ്. അതിർത്തി പ്രദേശമായതിനാൽ തന്നെ തമിഴ്‌ നാടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്നും മലയാളികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അതെ എന്ന് തന്നെയാകും ഉത്തരം. ഇത് ഇവിടങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതയാണ്. പണ്ട് കേരളത്തോടൊപ്പം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാകാം അവർക്കും ഓണം ഗംഭീര ഉത്സവമാണ്.

''നമ്മള്‍ക്ക് കേരളം തമിഴ്‌നാട് എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അവധി വരുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് 10 ദിവസവും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കുട്ടികള്‍ രണ്ട് ദിവസവുമാണ് അവധി. പത്തോ ഇരുപതോ മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇവിടെ കേരള, തമിഴ്‌നാട് സ്‌കൂളുകളുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലബ് ഉണ്ട്. തിരുവോണ ദിവസം വലിയ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക. അത്തപ്പുക്കളും വടം വലിയും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും. അടുത്തടുള്ള മറ്റ് ക്ലബുകാരുമായാണ് മത്സരം. നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം. സമ്മാനങ്ങളും നൽകാറുണ്ട്'' - ഫ്രണ്ട്സ് ആർട്‌സ് ക്ലബ് മെമ്പർ മിഥുൻ വിഎസ് പറഞ്ഞു.

ഇത് കൂടാതെ വീടുകളിൽ അത്തം ഇടാനും സദ്യയൊരുക്കാനും മറക്കാറില്ല. ഒരുകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്ന തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ ആണ് ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് പോയെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ കേരളത്തോടൊപ്പമാണ്. ആചാരങ്ങളിൽ തമിഴ്‌നാടിനെയും പിന്തുടരും. നാഗർകോവിൽ- കന്യാകുമാരി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് വളരെയേറെ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ്‌നാടിനൊപ്പമാണെങ്കിലും മലയാളികളെ അവിടേക്ക് അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളും ഒട്ടനവധിയാണ്. ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓണനാളിൽ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പൊതു അവധിയും നൽകാറുണ്ട്.

ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കളിയിക്കാവിള കഴിഞ്ഞുള്ള തക്കലെ, ശുചീന്ദ്രം, മാർത്താണ്ഡം, പദ്‌മനാഭപുരം, നാഗർകോവിൽ, കന്യാകുമാരി, ആരുവാമൊഴി, തോവാള, കുളച്ചൽ, കുലശേഖരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയും ഇപ്പോള്‍ ഓണ വൈബിൽ തന്നെയാണ്. 1956 വരെ തിരു-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റേയും അതിനു മുൻപ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണിവ. തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ധാരാളമുണ്ടിവിടെ. ഇവിടേക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് സദ്യ.

Representative Image (ETV Bharat)

തിരുവിതാംകൂർ സദ്യ വിശേഷങ്ങള്‍

സദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തെക്കൻ കേരളവും വടക്കൻ കേരളവും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. തെക്കൻ ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് സദ്യയില്‍ നോണ്‍വെജില്ല. എന്നാൽ വടക്കൻ ജില്ലക്കാർക്ക് നോൺവെജ് ഇല്ലാതെ ഇതങ്ങ് പൂര്‍ണമാവുകയുമില്ല. തിരുവോണ ദിവസം പോലും മലബാറുകാരുടെ ഓണം ഇങ്ങനെ തന്നെ....

എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവോണ ദിവസത്തെ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം. തെക്കൻ ദേശത്തു നിന്നും വിട്ടുപോയ ഇടങ്ങളിലും ഓണത്തിന് മാംസാഹാരം നിഷിദ്ധമാണെന്നു തന്നെ പറയാം. ഓണ ദിവസങ്ങളിൽ മാംസാഹാരമോ മത്സ്യമോ അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. പകരം രണ്ടിനം പ്രഥമനും ബോളിയും കൂട്ടി വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് ഇവർക്ക് പ്രിയമെന്നാണ് ഇന്നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ എത്തുന്നവർ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സദ്യ ഒരുക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെയെത്തി സദ്യ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടത്തുകാർ പറയുന്നത്.

ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാല മാർക്കറ്റ് പോലെതന്നെ അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാടൻ മലയാളികള്‍ വളരെയധികം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഊരമ്പ്. ഉത്രാട ദിവസം ഇവിടെ വലിയ തിരക്കാണ്. ഓണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെക്കിട്ടും.

തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സ്‌തൂപങ്ങളും വിപണിയിലുണ്ടാകും. നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റോഡിലൂടെ കടന്ന് പോയാൽ ആ കാഴ്‌ച കാണാം... വീടുകളുടേയും കടകളുടേയും വിവിധ ക്ലബുകളുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ റോഡരികിൽ തീർത്ത അത്തപ്പൂക്കളങ്ങള്‍.

Representative Image (ETV Bharat)

തിരുവിതാംകൂർ സദ്യ വിശേഷങ്ങള്‍

സദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തെക്കൻ കേരളവും വടക്കൻ കേരളവും തമ്മിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. തെക്കൻ ജില്ലക്കാര്‍ക്ക് സദ്യയില്‍ നോണ്‍വെജില്ല. എന്നാൽ വടക്കൻ ജില്ലക്കാർക്ക് നോൺവെജ് ഇല്ലാതെ ഇതങ്ങ് പൂര്‍ണമാവുകയുമില്ല. തിരുവോണ ദിവസം പോലും മലബാറുകാരുടെ ഓണം ഇങ്ങനെ തന്നെ....

എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവോണ ദിവസത്തെ നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം. തെക്കൻ ദേശത്തു നിന്നും വിട്ടുപോയ ഇടങ്ങളിലും ഓണത്തിന് മാംസാഹാരം നിഷിദ്ധമാണെന്നു തന്നെ പറയാം. ഓണ ദിവസങ്ങളിൽ മാംസാഹാരമോ മത്സ്യമോ അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. പകരം രണ്ടിനം പ്രഥമനും ബോളിയും കൂട്ടി വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് ഇവർക്ക് പ്രിയമെന്നാണ് ഇന്നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.

കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ എത്തുന്നവർ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം. വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സദ്യ ഒരുക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെയെത്തി സദ്യ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടത്തുകാർ പറയുന്നത്.

ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തെ ചാല മാർക്കറ്റ് പോലെതന്നെ അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാടൻ മലയാളികള്‍ വളരെയധികം എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഊരമ്പ്. ഉത്രാട ദിവസം ഇവിടെ വലിയ തിരക്കാണ്. ഓണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെക്കിട്ടും.

തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സ്‌തൂപങ്ങളും വിപണിയിലുണ്ടാകും. നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റോഡിലൂടെ കടന്ന് പോയാൽ ആ കാഴ്‌ച കാണാം... വീടുകളുടേയും കടകളുടേയും വിവിധ ക്ലബുകളുടേയും നേതൃത്വത്തിൽ റോഡരികിൽ തീർത്ത അത്തപ്പൂക്കളങ്ങള്‍.

