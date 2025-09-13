സിമ്പിളായി പ്രഷര് കുക്കറില് തയ്യാറാക്കാം ക്ലാസിക് ബീഫ് മപ്പാസ്; റെസിപ്പി ഇതാ..
നോണ്വെജ് പ്രേമികളാണോ നിങ്ങള്? എങ്കിൽ ഇത്തവണ ചെറിയൊരു ബീഫ് വറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ? 5 വിസിലടിക്കുമ്പോഴേക്കും തീന്മേശയിലെത്താൻ റെഡിയാകുന്ന ഈ കിടിലൻ വിഭവം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ...
Published : September 13, 2025 at 3:21 PM IST
സാധാരണയായി തയ്യാറാക്കുന്ന ബീഫ് കറിയും ബീഫ് പെരട്ടുമൊക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തോ? എന്നാല് ഇന്ന് വറൈറ്റിക്ക് ബീഫ് മപ്പാസ് ഒന്നു ട്രൈ ചെയ്താലോ? ആള് പുത്തനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ.. ഒരു പരമ്പരാഗത കേരളീയ വിഭവമാണ് ബീഫ് മപ്പാസ്. തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ഗ്രേവിയിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന, നാവിൽ കൊതിയൂറിക്കുന്നൊരു വിഭവം.
മസാല ചേർത്ത ഈ വിഭവം കേരളത്തിലെ തനത് രുചികളില് ഒന്നാണ്. വളരെ വേഗം സിമ്പിളായി കുക്കറില് ഇത് തയ്യാറാക്കാനാകും. സാധാരണയായി അപ്പം, പുട്ട്, വേവിച്ച അരി അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് ബീഫ് മപ്പാസ് കഴിക്കാന് അനുയോജ്യം. എങ്ങനെ സിമ്പിളായി കുക്കറില് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
ബീഫ് - 1 കിലോ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - 1 എണ്ണം
സവാള - 2 എണ്ണം
ഇഞ്ചി - 2 എണ്ണം
വെളുത്തുള്ളി - 10
പച്ചമുളക്- 4 എണ്ണം
ഏലക്ക - 4 എണ്ണം
ഗ്രാമ്പൂ - 2 എണ്ണം
കറുവപ്പട്ട
മല്ലിപ്പൊടി - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
മഞ്ഞള്പൊടി - ½ ടീസ്പൂണ്
ഗരം മസാല - 1 ടീസ്പൂണ്
ഉപ്പ് - 1½ ടീസ്പൂണ്
കട്ടി കുറഞ്ഞ തേങ്ങാപ്പാൽ / രണ്ടാം പാൽ - 1½ കപ്പ്
കുരുമുളകുപൊടി - 2
വിനാഗിരി - 1 ടീസ്പൂണ്
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കട്ടി കൂടിയ തേങ്ങാപ്പാൽ / ഒന്നാം പാൽ - 1 കപ്പ്
വെളിച്ചെണ്ണ - 3 ടേബിള് സ്പൂണ്
കടുക് - ½ ടീസ്പൂണ്
ചെറിയ ഉള്ളി- ആവശ്യത്തിന്
കറിവേപ്പില
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പ്രഷര് കുക്കറില് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ബീഫ് ഇടുക. അതിലേക്ക് മീഡിയം വലിപ്പത്തില് മുറിച്ച ഉരുള കിഴങ്ങ്, സവാള, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ 2 കഷണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറുവപ്പട്ട, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞള്പ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേര്ക്കുക.
പിന്നീട് പ്രഷര് കുക്കര് അടച്ച് സ്റ്റൗവില് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കുക്കര് ഹൈ ഫ്ലേമില് വച്ച് ആദ്യത്തെ വിസില് കേള്പ്പിക്കുക. തുടര്ന്ന് ലോ ഫ്ലേമില് വച്ച് 4 വിസില് കേള്പ്പിക്കുക. ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷര് കളയാതെ ഏകദേശം 20 മിനിട്ട് വയ്ക്കുക.
അതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് കുരുമുളക്പൊടി, ഗരം മസാല, വിനാഗിരി, ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേര്ക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം തുറന്ന് വേവിക്കുക. ശേഷം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലേമില് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഒന്നാം പാല് ചേര്ത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കടുക് താളിക്കുക. പത്ത് മിനിട്ട് അടപ്പ് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ശേഷം വിളമ്പാവുന്നതാണ്.
Also Read: ഫിഷ് നിര്വാണയുടെ രുചി ഏറും; ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ.