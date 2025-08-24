ETV Bharat / travel-and-food

ഓലൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ഓണസദ്യ; എളുപ്പത്തില്‍ തയാറാക്കാം, റസിപ്പി ഇതാ - ONAM SPECIAL OLAN RECIPE

കേരളീയ സദ്യയിലെ ഏറ്റവും ലളിതവും, എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വിഭവമാണ് ഓലൻ. എങ്ങനെയാണ് ഓലൻ തയാറാക്കുന്നതെന്നു നോക്കാം.

Olan Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 2:55 PM IST

ദ്യയ്‌ക്കൊപ്പം വിളമ്പുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത കേരളീയ രീതിയിലുള്ള കറിയാണ് ഓലൻ. കേരളീയ സദ്യയിലെ ഏറ്റവും ലളിതവും, എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഈ വിഭവം തയാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാന ചേരുവകൾ ചുവന്ന പയറും (വൻപയർ) കുമ്പളങ്ങയുമാണ്. ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർത്താൽ ഓലൻ തയാർ. കേരളീയ രീതിയിലുള്ള ഈ വിഭവം എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • വൻപയർ - അര കപ്പ്
  • ഉപ്പ് - 1 ടീസ്‌പൂൺ
  • വെള്ളം - മുക്കാൽ കപ്പ്
  • കുമ്പളങ്ങ - 500 ഗ്രാം
  • പച്ചമുളക് - 4 എണ്ണം
  • കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
  • തേങ്ങാപാൽ - 1 കപ്പ്
  • വെളിച്ചെണ്ണ - 1 ടേബിൾ സ്‌പൂൺ

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ആദ്യം ഒരു പ്രഷർകുക്കറിൽ അര കപ്പ് വൻപയർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിയ്‌ക്കാം. കുക്കറിൽ ആയതിനാൽ അധികം വെന്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യ വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീടുള്ള രണ്ട് വിസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലും മതി. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിസിൽ ആകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്‌ത് കുക്കറിലെ പ്രഷർ കളയാതെ കുറച്ച് നേരം മാറ്റിവയ്‌ക്കുക.

ശേഷം കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ കുമ്പളങ്ങ, നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, ഉപ്പ്, തേങ്ങാപ്പാൽ, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിവച്ച് ഇളക്കികൊടുത്ത ശേഷം അടച്ചുവച്ച് വേവിയ്‌ക്കുക. ശേഷം 4 മിനിറ്റ് നേരം തുറന്നു വച്ചും വേവിയ്‌ക്കുക.

ഈ മിക്‌സിലേക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങാപാൽ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചുവയ്‌ക്കുക. ഇങ്ങനെ അടച്ചുവയ്‌ക്കുമ്പോൾ ചേരുവകളുടെ എല്ലാം സ്വാദും മണവും കറിയിൽ നന്നായി പിടിയ്‌ക്കും. ഇത് കറിയെ കൂടുതൽ രുചികരമാക്കും. സ്വാദിഷ്‌ടമായ ഓലൻ തയ്യാർ. ഇനി രുചികരമായ ഓലനും കൂട്ടി സദ്യ കഴിക്കാം.

