മാരക ടേസ്റ്റ്... ഒറ്റത്തവണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ഇനി ഏറെനാള് അടുക്കളയ്ക്ക് വിശ്രമം
അപ്പം പൊറോട്ട ദോശ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ചോറ് കഞ്ഞി എന്നിങ്ങനെ ഏത് കോംമ്പോയ്ക്കും ഇടിയിറച്ചി ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഏറെനാള് വച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനും പറ്റും എന്നതാണ് ഇടിയിറച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത.
ഓണം വൈബ് കഴിഞ്ഞു... ഇനി രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് വൈബിന് ആരംഭമാകും. നാടെങ്ങും നക്ഷത്രങ്ങളും പുൽക്കൂടുകളും നിറയുന്നത് പോലെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയും വിഭവ സമൃദ്ധികൊണ്ട് നിറയും. ഈ ക്രിസ്മസിന് വിളമ്പാനായി വൈനും കേക്കുകളും തയാറാക്കാൻ റെസിപ്പി ഒരുക്കുന്നവർ ഇതുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ... നല്ല കിടിലൻ ഇടിയിറച്ചി. നോൺ വെജ് പ്രേമികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മിസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം.
അപ്പം, പൊറോട്ട, ദോശ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ചോറ്, കഞ്ഞി എന്നിങ്ങനെ ഏത് കോംമ്പോയ്ക്കും ഇടിയിറച്ചി ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഏറെനാള് വച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനും പറ്റും എന്നതാണ് ഇടിയിറച്ചിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോഴേ ഇടിയിറച്ചിക്കായി തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയാൽ ക്രിസ്മസിന് കഴിക്കാം. ഇറച്ചി ഉണക്കിയെടുത്ത ശേഷം തയാറാക്കേണ്ട വിഭവമായതിനാൽ ഇറച്ചി ഉണക്കാനായി കുറച്ചു ദിവസം വേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാണ് ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ബീഫ് - 1 കിലോ എല്ല് ഇല്ലാത്തത് (ഉണക്കിയെടുത്തത്)
- ചുവന്നമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് - നാല് ടീസ്പൂണ്
- ചുവന്ന ഉള്ളി- 100 ഗ്രാം
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളകു പൊടി- അര ടീസ്പൂൺ
- പച്ചമുളക്- 5 എണ്ണം
- കറിവേപ്പില- 2 തണ്ട്
- ഗരം മസാല-1 ടീസ്പൂൺ
- ഇഞ്ചി- ഒരുകഷ്ണം
- വെളുത്തുള്ളി- 4-5 അല്ലി
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചേർത്തു വെയിലത്തു വച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുക. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ബീഫ് ഉണക്കാനായി വിറക് അടുപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പാകം ചെയ്ത ശേഷം കമ്പിയിൽ കോർത്തെടുത്ത ഇറച്ചി അടുപ്പിന് മുകളിൽ കെട്ടിതൂക്കിയിടുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ ബീഫിൻ്റെ ഈർപ്പം മാറിക്കിട്ടും. വെയിൽ അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ബീഫ് നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇടിയിറച്ചി അധികം കാലം വച്ചിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഇറച്ചി ഉണക്കിയെടുത്താൽ പിന്നെയെല്ലാം എളുപ്പമായി. മിക്സിയിലോ കല്ലിലോ വച്ച് ഇറച്ചി ചതച്ചെടുക്കുക. വെയിൽകൊണ്ട് വിയർത്ത് വിയർത്ത് ജലാംശം മുഴുവൻ പോയ ഇറച്ചിയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ..? ഇനിയാണ് ചേരുവകള് ചേർക്കേണ്ടത്. ചുവന്ന മുളക് ഇടിച്ചതും, ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റുക. ഇവയെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് ബ്രൗണ് കളർ ആകുന്ന വരെ ചെറുതീയിൽ വേണം മൂപ്പിക്കാൻ.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണക്കി ചതച്ചെടുത്ത ഇറച്ചി ചേർക്കണം. എണ്ണയിൽ നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ തന്നെ വഴറ്റണം. ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന ഒരുതരം മണമുണ്ട്... അത് വരുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക. വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കുറഞ്ഞത് 30 മിനിട്ട് നേരം പാനിൽ തന്നെ കിടക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അൽപം ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പാകമായ ഇടിയിറച്ചി നന്നായി തണുത്ത ശേഷം വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഭരണിയിലോ കുപ്പിയിലോ അക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
നുറുങ്ങ് വിദ്യ: പാകം ചെയ്യുമ്പോള് ഇടയ്ക്ക് മൂടിവയ്ക്കാം എന്ന് കരുതിയാൽ പോയി... മൂടിയിൽ ജലാംശം രൂപപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഇറച്ചിയിലേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇടിയിറച്ചിയുണ്ടാക്കാൻ. വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെയുണ്ടാക്കുന്ന ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറെ നാള് കറികളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചോറുണ്ണാം.