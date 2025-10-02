ETV Bharat / travel-and-food

പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വയറും മനസും നിറക്കണോ? ഈ നാടൻ മീൻ പെരട്ട് ഒന്ന് തീന്മേശയിലെത്തിച്ച് നോക്കൂ...

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടും വിഭവം. നാവിൽ കൊതിയുണർത്തുന്ന ഈ മീൻവിഭവം എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

RECIPE HOW TO MAKE MEEN PERATTU FISH RECIPE KERALA DISHES
Meen perattu recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2025 at 3:38 PM IST

2 Min Read
ലയാളിയുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയിൽ എന്നും രുചികരമായ നാടൻ മീൻ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉച്ച ഊണിനൊപ്പം വരട്ടിയോ പൊരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുടംമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ചോ ഒക്കെ ഒരു മീൻ വിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ, നോണ്‍ വെജിറ്റേറിയൻസ് മറ്റെന്ത് വേണം ഊണ് ഗംഭീരമാകാൻ.

ഇത്തവണ കറിയും പൊരിയലും ഒക്കെ മാറ്റിപിടിച്ച് നാടൻ രുചിയിൽ ഒരു മീൻ പെരട്ട് ആയാലോ? അതും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചേരുവകള്‍ വച്ച്. നാവിൽ കൊതിയൂറും മീൻ പെരട്ട് നിമിഷ നേരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • ദശയുള്ള മീൻ - 20 എണ്ണം
  • ഇഞ്ചി- ചെറിയ കഷ്‌ണം
  • വെളുത്തുള്ളി- 10 എണ്ണം
  • തക്കാളി- 1
  • സവാള-1
  • കറിവേപ്പില- 2തണ്ട്
  • കടുക്- ½ ടീസ്‌പൂണ്‍
  • മുളക് പൊടി- 2 ½ ടീസ്‌പൂണ്‍
  • വിനാഗിരി-1 ½ ടേബിൾ സ്‌പൂണ്‍
  • ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 2 ടീസ്‌പൂണ്‍
  • വെള്ളം- 2കപ്പ്

പാചകം ചെയ്യുന്നവിധം:

ആദ്യം മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപൊടി, ഉപ്പ്, മുളക്പൊടി എന്നിവയോടൊപ്പം അല്‌പം വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി, മീനിൽ പുരട്ടി 15 മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്‌ക്കുക. അതിനുശേഷം മീൻ നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക.

സവാള, ഇഞ്ചി,വെളുത്തുള്ളി,തക്കാളി എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വയ്‌ക്കാം, എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം അതിലേയ്‌ക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക.

സവാള നിറം മാറി വരുമ്പോഴേയ്‌ക്കും തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റണം. അതിന് ശേഷം അല്‌പം മുളക്പൊടി ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം 2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കണം. വെള്ളം പകുതി വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം.

ശേഷം നേരത്തെ വറുത്ത്‌ വച്ച മീൻ അതിലേയ്‌ക്ക് നിരത്തി വയ്‌ക്കുക. ചെറു തീയിൽ ബാക്കി ചാറും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. സ്വാദിഷ്‌ടമായ മീൻ പെരട്ട് റെഡി. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വയറും മനസും നിറക്കുമെന്ന് തീർച്ച.

