തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് വരട്ടിയ ബീഫ്, കപ്പയോടൊപ്പം അന്യായ കോമ്പോ...; ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്യൂ
വരട്ടിയെടുത്ത ബീഫ് കപ്പയോടൊപ്പം കഴിക്കണം... പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല്ല...
Published : September 25, 2025 at 4:32 PM IST
ഒരൽപം ബീഫ് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ടത് കഴിച്ചാലോ... നല്ല കുരുമുളകും തേങ്ങാക്കൊത്തുമിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വരട്ടിയെടുത്ത ബീഫ് കപ്പയോടൊപ്പം കഴിക്കണം... പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല്ല... അൽപം കപ്പയും ബീഫ് വരട്ടിയതും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
- ബീഫ് – 1 കിലോ
- ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് – 1 കപ്പ്
- ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് – 6 സ്പൂൺ
- പച്ചമുളക് – 3 എണ്ണം
- വെളിച്ചെണ്ണ – 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മുളകുപൊടി – 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മല്ലിപ്പൊടി – 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾപൊടി – 1/2 സ്പൂൺ
- ഗരം മസാല – 1 സ്പൂൺ
- കുരുമുളക് പൊടി – 1/2 സ്പൂൺ
- കടുക് - 1 സ്പൂൺ
- വറ്റൽ മുളക് – 6 എണ്ണം
- കറിവേപ്പില – 2 തണ്ട്
- ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്
- തേങ്ങാക്കൊത്ത് (നന്നായി മൂത്ത തേങ്ങ) – ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ബീഫിലേക്ക് ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വെള്ളമൊഴിക്കാതെ ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം. ശേഷം ലോ ഫ്ലേമിൽ 20 മിനിട്ടും വേവിച്ച ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കുക. (വേവ് ഉള്ള ബീഫ് ആണെങ്കിൽ നാല് വിസിൽ അധികം കേള്ക്കണം).
ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കണം. ചൂടായ പാനിൽ വെളിച്ചണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇടണം. ഇതിലേക്ക് കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ പോയ ശേഷം മൂടി തുറന്ന് വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളകി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എരിവ്, ഉപ്പ് എന്നിവ അധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ചെറു തീയിൽ വെള്ളം വറ്റി ഡ്രൈ ആകുന്ന വരെ ഇളക്കി വറുക്കണം. കറുത്ത നിറത്തിലേക്ക് ബീഫ് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാം. നല്ല തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ മണവും കറുത്ത നിറവും ആയാൽ പാകം എന്നർഥം. ഇത് പുഴുങ്ങിയ കപ്പയോടൊപ്പം കഴിക്കാം.
കപ്പ തയാറാക്കാം
കപ്പയുടെ പുറത്തെ കട്ടിയുള്ള തൊലി കളഞ്ഞ്, ചെറിയ ക്യൂബ് കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക. കപ്പ കഷണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട്, അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക. കപ്പ മൃദുവായി വെന്തുകഴിയുമ്പോൾ, വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുക. കയ്പ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കളയാം.
വേവിച്ച കപ്പയിലേക്ക് ചതച്ച തേങ്ങ, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു ചെറിയ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, ചെറിയ ഉള്ളി, ചുവന്ന മുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ഇട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. ഈ താളിച്ച മിശ്രിതം കപ്പയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി കപ്പ നേരത്തെ തയാറാക്കിയ ബീഫിനൊപ്പം കഴിക്കാം.
Also Read: ഇതിലും എളുപ്പത്തില് ഇനി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാകില്ല; അത്രക്ക് സിംപിള്