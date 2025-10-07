മുഹബ്ബത്തൂറും സർബത്ത്; ഇത് മട്ടന്നൂരിലെ 'സൂപ്പർ കൂള്' സ്പോട്ട്
രുചികൊണ്ടും വിലക്കുറവുകൊണ്ടും ആളുകളുടെ മനസിൽ ഇടംപിടിച്ച എക്സല് സോഡാ കടയെ പരിചയപ്പെടാം.
Published : October 7, 2025 at 9:51 AM IST
കണ്ണൂര്: ഉയരമുളള പളുങ്ക് ഗ്ലാസില് പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന സോഡ.. നന്നാറിയും ബ്ലൂബറിയും ജീരകവും എല്ലാം ചേർത്തെടുക്കുമ്പോള് അത് എക്സൽ സ്പെഷ്യൽ ആയി. മധുരവും ഉപ്പും ചേര്ത്ത സോഡാ പാനീയങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. മട്ടന്നൂര് ബസ് സ്റ്റാന്ഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എക്സല് സോഡാ കടയിലാണ് ഈ കുളിർമയേകും പാനീയങ്ങള്ക്കായി തിരക്കേറുന്നത്.
20 രൂപക്ക് മധുരമുള്ള സോഡാ സര്ബത്ത് ലഭിക്കും. ഇതിനാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും എത്തുന്നത്. ലൈം സോഡയും ലൈമും ആണെങ്കിൽ 15 രൂപ മതി. ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഓർഡർ നൽകി അധികം കാത്തിരിക്കാൻ വിടില്ല.
ഓർഡർ നൽകി മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളിൽ ഗ്ലാസില് ചെറുനാരങ്ങ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് സോഡയുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് പാനീയം നൽകും. എഴ് തരം സോഡാ കുപ്പികള് നിരത്തി വെച്ചതിൽ പോലും ഒരു കലയുണ്ട്. നീളന് നീലനിറമുളള കുപ്പികളില് സ്ററീല് ഗ്ലാസ് കമഴ്ത്തി വെച്ചാണ് രുചികള് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ എക്സല് സോഡ കടക്കുമുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം. തലശ്ശേരി ഫയര് ഫോഴ്സില് ജീവനക്കാരനായ എരഞ്ഞോളി സ്വദേശി പികെ ശേഖരന് റിട്ടയര്മെൻ്റിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള് 1977ൽ മട്ടന്നൂര് മുനിസിപ്പല് കെട്ടിടത്തില് ഒരു സോഡ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. കൈകൊണ്ട് നിര്മ്മിക്കുന്ന സംവിധാനമായിരുന്നു അന്ന്.
അന്ന് സോഡയുടെ വില പത്ത് പൈസ, ലൈം സോഡക്ക് 25 പൈസയും. ഇതിനുളള വെള്ളമെല്ലാം ശേഖരൻ്റെ ഭാര്യയുടെ തറവാട് വീടായ പരിയാരം മംഗലത്ത് പറമ്പിലെ കിണറ്റില് നിന്നാണ് കൊണ്ട് വന്നത്. വേനല്ക്കാലത്ത് പോലും വറ്റാത്ത കിണറായതിനാല് ജലക്ഷാമം അവരെ ബാധിച്ചില്ല.
പിന്നീട്, മക്കളായ കെവി. സുനില് കുമാറും സഹോദരന് ഹേമന്ത് കുമാറും തറവാട് വീട്ടുപറമ്പില് ശേഖരന് സ്ഥാപിച്ച സോഡ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു. പറമ്പിലെ മൂന്ന് കിണറുകളിൽ നിന്നും യഥേഷ്ടം സോഡക്കുളള വെള്ളം ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം മട്ടന്നൂര് ടൗണിലെ എക്സല് സോഡയും വളര്ന്ന് വികസിച്ചു.
പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. വൃത്തിയും വെടിപ്പും, ശുദ്ധമായ സോഡയും സര്ബത്തും എല്ലാം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ നഗരത്തിലെത്തുന്നവരുടെ ദാഹശമനത്തിനുളള കേന്ദ്രമായി കട മാറി. നഗരത്തിലെത്തിയാല് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് സര്ബത്ത് കഴിക്കുക എന്ന ശീലം ഇവിടെ എത്തുന്നവര്ക്ക് അനിവാര്യമായി തീർന്നു.
കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു നിന്നതും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി. രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ശീതളപാനീയ കച്ചവടം രാത്രി 9 മണിവരെ തുടരും. എന്നാല് ദാഹ ജലത്തിനായി എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് കാരണം കടയുടെ ഷട്ടര് അടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ.
Also Read: മഞ്ഞണിഞ്ഞ്, മരതകം ചൂടി അയലത്തെ വനസുന്ദരി; പോകാം കോട മുത്തുന്ന കൊടൈക്കനാലിലേയ്ക്ക്