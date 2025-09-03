ETV Bharat / travel-and-food

മോക്ഷം തേടി സ്വന്തം ശേഷക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഭക്തര്‍; ഇവിടെ ആത്മാക്കള്‍ വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വാസം, പിത്രപക്ഷമേളയ്‌ക്കായി ഒരുങ്ങി ജനാർദന ക്ഷേത്രം

പ്രശസ്‌തമായ മംഗളഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് ജനാർദന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നാല് കൈകളുള്ള വിഷ്‌ണുവാണ് ഇവിടുത്തെ ജനാർദന സങ്കല്‍പ്പം.

Janardan temple in Gaya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 5:14 PM IST

ഗയ: മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മോക്ഷം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആചാരപ്രകാരമുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ അനുഷ്‌ഠിക്കുന്നത് അവരുടെ ബന്ധുക്കളാണ്. ആരെങ്കിലും സ്വന്തം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തിയെന്നത് ഏറെ പേര്‍ക്കും കേട്ടുകേള്‍വി പോലുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ക്ഷേത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അല്‍പം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

ഇവിടെ ആര്‍ക്കും സ്വന്തം ശേഷക്രിയകള്‍ നടത്താം. ബിഹാറിലെ ഗയയിലെ ജനാർദന ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപിണ്ഡദാനം നടത്താന്‍ കഴിയുക. ഗയയിൽ മോക്ഷനഗരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായിഈ പാരമ്പര്യം പിന്തുടര്‍ന്ന് വരികയാണ്.

സ്വന്തം പിണ്ഡം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പിത്രപക്ഷമേള

സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ആരംഭിക്കുന്ന 'പിത്രപക്ഷമേള'യ്ക്കായി ഒരുങ്ങുകയാണിപ്പോള്‍ ഈ ക്ഷേത്രം. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ, പ്രധാനമായും പിണ്ഡദാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പിത്രപക്ഷമേള നടക്കുന്നത്. പ്രശസ്‌തമായ മംഗളഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിലാണ് ജനാർദന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

സാധാരണയായി സന്യാസിമാരും സന്യാസിമാരും, ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ചവരും കുട്ടികളില്ലാത്തവരും, തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരുമാണ് ഇവിടെ ആത്മപിണ്ഡ ദാനം നടത്താറുള്ളത്. ഈ ആത്മപിണ്ഡദാനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും മരണശേഷം മോക്ഷവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം.

ആത്മരക്ഷ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നതിനാല്‍ ഇവിടുത്തെ പിണ്ഡവേദി മറ്റിടങ്ങളിലെ ബലിപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്‌ഠയ്‌ക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നാല് കൈകളുള്ള വിഷ്‌ണുവാണ് ഇവിടുത്തെ ജനാർദന സങ്കല്‍പ്പം.

ഒരു കൈ ഒരു പിണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിഗ്രഹമുള്ളത്. ചോറാണ് ഉരുളയാക്കി പിണ്ഡമായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. ഇതു മരിച്ചവരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പിണ്ഡം സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിന് സൂക്ഷ്‌മമായ പോഷണം നൽകുകയും ആത്മാവിന് മോക്ഷം നേടാനും ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മാറാനും സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.

ആത്മാക്കള്‍ വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം

ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി കഥകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അവയിൽ പലതും ജനാർദന ഭഗവാന്‍റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തർക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദർശനം നൽകുന്നുവെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്താത്ത നിരവധി ആത്മാക്കൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

"ആളുകൾ സ്വന്തം പിണ്ഡം അർപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ഭക്തരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു" - ക്ഷേത്ര പൂജാരി പ്രഭാകർ കുമാർ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ മുകളിൽ ഒരു സ്വർണ താഴികക്കുടമുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴി ആർക്കും ഈ സ്വര്‍ണ താഴികക്കുടത്തിലേക്ക് എത്താത്ത വിധം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ആ താഴികക്കുടം മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ വലിയ ദുരന്തമോ കള്ളന്‍റെ മരണമോ ഉറപ്പാണെന്നും പൂജാരി പറഞ്ഞു. പണ്ട് രാജാ മാൻസിങ്‌ ഈ ക്ഷേത്രം നവീകരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് പിത്രപക്ഷ സമയത്ത്. ഇപ്പോള്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം ഇതിന്‍റെ ശരിയായ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

