1962ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു.

A view of the homestay in Pithoragarh's Garbyang Village (ETV Bharat)
Published : October 10, 2025 at 9:00 PM IST

ഡെറാഡൂൺ: ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അതിർത്തി ജില്ലയായ പിത്തോറഗഡിലെ ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമത്തിൽ ഹോം സ്റ്റേ നിര്‍മിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ആദി കൈലാസിലേക്കും കൈലാസ മാനസരോവറിലേക്കും ഉള്ള പാതയ്ക്കിടയിലാണ് ഹോം സ്റ്റേ ഒരുക്കിയത്.

വിനോദ സഞ്ചാരികളും തീർഥാടകരും ഒരുപോലെ ഹോംസ്റ്റേ കാണാന്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. സന്ദർശകര്‍ക്ക് ഹോം സ്റ്റേയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയാനുള്ളത്. കൂടാതെ കലാപാനിയുടെ സമീപത്തായതിനാൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പിത്തോറഗഡിലെ ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമം ഒരുകാലത്ത് മിനി യൂറോപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 1962ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം ഇന്തോ-ചൈന വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

Inauguration of the homestay (ETV Bharat)

ടൂറിസവും സമൂഹ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമത്തിൽ നിര്‍മ്മിച്ച ഹോംസ്റ്റേകൾ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ ഡിജി മിശ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. കുമയോൺ മേഖലയിലെ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാർ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സദ്ഭാവനയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യ ഹോംസ്റ്റേ ആരംഭിച്ചത്. വൈബ്രൻ്റ് വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാമിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ സംരംഭം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പറയുന്നു.

ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗി

മഞ്ഞുമൂടിയ കൊടുമുടികളാലും ശാന്തമായ താഴ്‌വരകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ട ഹിമാലയത്തിലാണ് ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശിവനഗരി ഗുഞ്ചിയിലേക്കുള്ള കവാടമെന്നും ഇതിനെ പലപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൊളോണിയല്‍ കാലത്ത് അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും സമൃദ്ധമായ താഴ്‌വരകളും കൊണ്ടാണ് ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമം "ഇന്ത്യയുടെ യൂറോപ്പ്" എന്ന പേര് നേടിയത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഇവിടെ നിന്നും മികച്ച അവസരങ്ങൾ തേടി ഗ്രാമത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും താമസം മാറി. ആദി കൈലാസത്തിലേക്കും ഓം പർവതത്തിലേക്കും കാലാപാനിയിലേക്കുമുള്ള തീർഥാടനങ്ങളുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് പോയിന്‍റാണ് ഈ ഗ്രാമം.

ഹോംസ്റ്റേയുടെ സവിശേഷതകൾ

ഗാർബ്യാങ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഹോംസ്റ്റേ നടത്തുന്നത്. ഇത് പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്ക് 1,000 രൂപയാണ് താമസത്തിനുള്ള നിരക്ക്.

Inside view of the homestay (ETV Bharat)

ടൂറിസം ബിസിനസിന് ഉത്തേജനം നല്‍കുന്നു

ഈ റൂട്ടിലുള്ള ഏകദേശം ആറ് ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഹോംസ്റ്റേ ഇവിടെ സജ്ജമാണ്. കൂടാതെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് സുരക്ഷ നിര്‍ണായകമാണ്. കാരണം താമസക്കാർ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ കണ്ണും കാതുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗാർബ്യാങ് ഗ്രാമത്തിലെ ആർമിയുടെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ താമസം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്, 7452970022 അല്ലെങ്കിൽ 9410734276 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

