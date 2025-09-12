ETV Bharat / travel-and-food

ഫിഷ്‌ നിര്‍വാണയുടെ രുചി ഏറും; ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ...

ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ്‌ റെസിപ്പി. ഫിഷ്‌ നിര്‍വാണ തയ്യാറാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കേണ്ട രീതിയും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025 at 4:09 PM IST

പുട്ടോ ഇടിയപ്പമോ ഇനി ചോറോ ആവട്ടെ, ഇവയ്‌ക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായൊരു കോമ്പോയാണ് ഫിഷ് നിർവാണ. മണവും രുചിയുംകൊണ്ട് ഏതൊരു ഭക്ഷണപ്രേമിയുടേയും നാവില്‍ കപ്പലോടിക്കുന്ന ഐറ്റം. മീനും തേങ്ങാപാലുമാണ് പ്രധാന ഐറ്റങ്ങൾ. നല്ല കിടിലന്‍ ഫിഷ്‌ നിര്‍വാണ തയ്യാറാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കേണ്ട രീതിയും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • മീൻ (നെയ്‌മീൻ, കരിമീൻ, ആവോലി, ചൂര തുടങ്ങിയവ)
  • തേങ്ങാപാൽ
  • മുളക്പൊടി
  • മഞ്ഞൾപൊടി
  • കുരുമുളക്പൊടി
  • ചെറുനാരങ്ങ
  • വെളിച്ചെണ്ണ
  • ഉപ്പ്
  • കറിവേപ്പില
  • ഇഞ്ചി
  • മാങ്ങ
  • പച്ചമുളക്
  • കുരുമുളക്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം ഒരു മസാലക്കൂട്ട് തയാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി അധികം എരുവില്ലാത്ത മുളക്പൊടി, മഞ്ഞൾപൊടി, കുരുമുളക്പൊടി, ഉപ്പ്, പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര്, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തലാക്കി എടുക്കുക. വെള്ളം അധികം കൂടാതെ ശ്രദ്ദിക്കണം. അധികം ലൂസായാൽ മീനിൽ ചേരുവ നന്നായി പിടിയ്‌ക്കാതെ വരും.

അത്യാവശ്യ വലിപ്പമുള്ള ഏത് മീനും ഫിഷ്‌ നിർവാണയ്‌ക്കായി എടുക്കാം. നെയ്‌മീൻ, കരിമീൻ, ആവോലി, ചൂര തുടങ്ങിയ മീനുകളാണ് കൂടുതൽ രുചി. എന്നാൽ ലഭ്യത പോലെ മീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി ഇരു സൈഡുകളും വരയുക. ശേഷം തയാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് മീനിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നന്നായി പുരട്ടുക. മസാല മീനിൽ നന്നായി പിടിയ്‌ക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വയ്‌ക്കുക.

ഇതിന് ശേഷം മീന്‍ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടായി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്നായി ഇട്ടു കൊടുക്കുക. കൂടെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും അടർത്തി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക.

മീൻ അധികം മൂത്ത് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മീൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ കളയണ്ടതില്ല. അതു നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനിയാണ് നിര്‍വാണ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന ഘട്ടം. മണ്‍ ചട്ടിയിൽ തയാറാക്കുന്ന ഫിഷ് നിർവാണക്കാണ് കൂടുതൽ രുചി. ഇനി മണ്‍ ചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പാനിലും ഇത് തയാറാക്കാം.

ചട്ടിയിലേയ്‌ക്ക് അല്‌പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടികൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് വാട്ടി എടുത്ത വാഴയില വച്ച ശേഷം മീൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ ഒഴിയ്‌ക്കുക. ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വച്ചിരിയ്‌ക്കുന്ന മീനുകൾ ഓരോന്നായി ഇടുക. ഇനി ഈ ചട്ടിയും മീനും ചൂടാക്കാൻ വയ്‌ക്കുക.

ഇതിലേയ്‌ക്ക് തേങ്ങാപാൽ ഒഴിയ്‌ക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇഞ്ചി, മാങ്ങ, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, തേങ്ങാപാൽ, കുരുമുളക് എന്നിവയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടച്ചുവയ്‌ക്കുക. കുറച്ച് നേരം ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും തേങ്ങാപാൽ വറ്റി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകും. കുറച്ച് നേരം അടച്ചുവച്ച് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചുവച്ചാല്‍ തേങ്ങാപാലും മസാലയും മീനിൽ നന്നായി പിടിക്കും. ഇതിന് ശേഷം സ്വാദിഷ്‌ഠമായ ഫിഷ്‌ നിർവാണ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാം...

