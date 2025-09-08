ഉച്ചയൂണൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ? റൈസുകളില്‍ വെറൈറ്റി ഇതല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല, സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യൂ

ഉച്ചയൂണൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ? റൈസുകളില് വെറൈറ്റി ഇതല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല, സിമ്പിള് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യൂ
ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിനും ലഞ്ചിനും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി. ഗാർലിക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതിങ്ങനെ.
Published : September 8, 2025 at 3:52 PM IST
വളരെ വേഗത്തില് അടുക്കളയില് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാനും ചേരുവകള് ചേര്ത്തൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുണ്ടാക്കിയാലോ? തൈരും സാമ്പാറും മാത്രമല്ല, ചിക്കൻ ഫ്രൈ മുതൽ ചെമ്മീൻ മസാല വരെ സൈഡ് ഡിഷുകളാക്കി ഈ റൈസ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അടുക്കളയിൽ അധികം സമയം ചെലവാക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ വിഭവം തയാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ :
- അരി (ബസുമതി റൈസ്) - ഒന്നരകപ്പ്
- വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് - 2 ടീസ്പൂണ്
- പച്ചമുളക് - 2
- അണ്ടിപരിപ്പ് - 2
- ബദാം - 1 ടേബിള് സ്പൂണ്
- മല്ലിയില - 1 ടീസ്പൂണ്
- നെയ്യ് - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
- കുരുമുളകുപൊടി - കാൽ ടീസ്പൂണ്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
ആദ്യം ഒന്നര കപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി 6 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. അരി അധികം വെന്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം വേവിക്കാൻ. വെന്ത ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചോറിൽ നിന്ന് വെള്ളം നീക്കം ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
പാനില് നെയ്യ് ചൂടാക്കി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേര്ക്കുക. ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റുക. വെളുത്തുള്ളി വഴന്നുവരുമ്പോള് അണ്ടിപരിപ്പും ബദാമും ചേര്ത്ത് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക.
അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിള് സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങാനീരും ചേർക്കുക. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായി ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗാർലിക്ക് റൈസ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയിലയും മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത് വിഭവത്തെ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതും രുചികരവുമാക്കും.
