ആരും കൊതിക്കും ഈ ഡോനട്ട്; എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം - DOUGHNUT RECIPE

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഈ പലഹാരം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 4:18 PM IST

മധുരമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പലർക്കും വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ്. അങ്ങനെ മധുരം ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഇതാ ഒരു അടിപൊളി പലഹാരം. പേര് പോലെ തന്നെ തികച്ചും വെറൈറ്റി വിഭവം തന്നെയാണിത്. മറ്റൊന്നുമല്ല കുട്ടികള്‍ ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന 'ഡോനട്ട്'. എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ഇത് വീട്ടില്‍ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ഡോനട്ട് (Canva)

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:

  • പാൽ - 1/4 കപ്പ്
  • പഞ്ചസാര - ആവശ്യത്തിന്
  • യീസ്‌റ്റ് - 1 1/2 സ്‌പൂൺ
  • മൈദ - 2 കപ്പ്
  • ഉപ്പ് -1/2 സ്‌പൂൺ
  • ബേക്കിങ് സോഡ - 1/4 സ്‌പൂൺ
  • ജാതിക്ക
  • നെയ്യ് - ആവശ്യത്തിന്
  • മുട്ട - 1
  • ഓയിൽ
  • വാനില എസൻസ് - ആവശ്യത്തിന്
  • ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് - ആവശ്യത്തിന്
  • ഷുഗർ ബോൾസ് - ആവശ്യത്തിന്
ഡോനട്ട് (Canva)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു സ്‌പൂൺ പഞ്ചസാരയും യീസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് പൊങ്ങി വരാനായി മാറ്റി വയ്‌ക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഡോനട്ടിനായുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം.

അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്ത മൈദയും ഉപ്പും ബേക്കിങ് സോഡയും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജാതിക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്‌പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം.

നേരത്തെ മാറ്റി വച്ച യീസ്‌റ്റ് പൊങ്ങിവന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇത് മൈദ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരിവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി.

മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് മൂടിവച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്‌ക്കാം. രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവ് പരത്തിയെടുത്ത് വട്ടത്തിൽ ഡോനട്ട് ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം.

ഡോനട്ട് (Canva)

ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്‌തെടുക്കാൻ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വച്ച മാവ്‌ ഇതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്‌തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ മതി.

ഇനി ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാം. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ വച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. ഇത് പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ചെയ്‌തെടുക്കാം.

ശേഷം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്‌ത ഡോനട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്‌ത ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. അലങ്കാരത്തിനായി കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതോടെ നല്ല സ്വീറ്റി ഡോനട്ട് തയ്യാറായി.

