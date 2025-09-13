ഉണക്ക നാരങ്ങയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ഇതൊരല്പം ഒഴിച്ചാല് മതി; ചിക്കൻ മദ്ഹൂതിൻ്റെ രുചി ഇനി പിടിച്ചാല് കിട്ടില്ല
വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറബിക് വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിക്കൻ മദ്ഹൂത്.
Published : September 13, 2025 at 5:50 PM IST
ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന അറബിക് വിഭവങ്ങളില് ഒന്നാണ് ചിക്കൻ മദ്ഹൂത്. എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതി രുചിയുടെ കാര്യത്തില് ഇതൊട്ടും പിന്നിലല്ല. രുചിയില് യാതൊരു കോംബ്രമൈസുമില്ലാതെ നല്ല കിടിലന് ചിക്കൻ മദ്ഹൂത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...
മസാല റെഡിയാക്കാൻ
- ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്
- അഞ്ച് ഏലക്ക
- കറുവപ്പട്ട ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം
- ഗ്രാമ്പൂ ആറെണ്ണം
ഇതെല്ലാം ചൂടുള്ള പാനിലേക്കിട്ട് നന്നായി വറുക്കുക. ഇവയെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോള് നല്ലൊരു മണം വരും. അതുവരെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക. ശേഷം തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കുക. തണുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചാല് മസാല റെഡി.
മറ്റ് ചേരുവകള്
- ക്യാരറ്റ് രണ്ടെണ്ണം
- തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം
ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും മിക്സിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ഇനി റൈസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം
ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുക്കുക. പോട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോള് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിള് സ്പൂണ് അളവിൽ സണ്ഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ചതച്ചത് ചേർക്കുക. ഒന്നേകാൽ സ്പൂണ് അളവിൽ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയ്ക്കൊപ്പം ഇതു നന്നായി എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക.
ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് അളവിൽ മഞ്ഞള്പ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇതിനൊപ്പം മാഗി ചിക്കൻ ക്യൂബ് ചേർക്കുക. ആറ് പച്ചമുളക് പാനിലേക്കിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം നേരത്തെ പൊടിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ള മസാലകൂട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരക്കിലോയിൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ വലുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇടുക. ഒരു കിലോയിൽ താഴെ, ഏകദേശം 750ഗ്രാം ചിക്കന് വേണ്ടുന്ന മസാലയാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ മസാല അധികം എടുത്ത് ചിക്കൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചിക്കൻ നന്നായി പാനിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക നാരങ്ങ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുക. ഉണക്ക നാരങ്ങ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനായി ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വച്ച ക്യാരറ്റ് തക്കാളി മിശ്രിതം ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് പാനിലിട്ട് നന്നായൊന്നു വഴറ്റി മിക്സ് ചെയ്ത് നൽകുക. ഇത് ലോ ഫെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് അര മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വച്ചത് ഇടുക. ശേഷം ഈ മസാലയുമായി നന്നായി വഴറ്റി വയ്ക്കണം. ചെറു തീയിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ. ഇനി ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എന്ന കണക്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് റൈസിന് വേണ്ടത്ര ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ച് തീ അണച്ച് വയ്ക്കുക. അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പാൻ തുറന്ന് പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Also Read:ഫിഷ് നിര്വാണയുടെ രുചി ഏറും; ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ...