ചിക്കന് സൂപ്പ് ഇനി ഇങ്ങനെയാക്കാം; ഡയറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ സൂപ്പര് ഫൂഡ്
ഹെല്ത്തി ചിക്കന് സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ?
Published : September 17, 2025 at 5:19 PM IST
ഹെല്ത്തി ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് സൂപ്പ്. വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ് സൂപ്പ്. വിവിധ പച്ചക്കറികളും മാംസവും ചേര്ത്തെല്ലാം ഇത് തയ്യാറാക്കാം. പോഷക സമൃദ്ധമായ സൂപ്പ് വേഗത്തില് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കും. ധാരാളം വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും ഇതില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തില് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് വേഗത്തില് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കന് സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്:
- ചിക്കന് ബ്രേസ്റ്റ്
- കാരറ്റ്
- ബീന്സ്
- സവാള
- ബ്രോക്കോളി
- സ്വീറ്റ് കോണ്
- കാപ്സിക്കം
- രാഗി പൊടി
- ഇഞ്ചി ചതച്ചത്
- വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്
- കുരുമുളക് പൊടി
- ഉപ്പ്
തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കന് ബ്രേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേര്ത്ത് വേവിക്കുക. ചിക്കന് വേവുമ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരു അടുപ്പില് ഒരു പാത്രം വച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് ചൂടായാല് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേര്ത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക.
ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വച്ച കാരറ്റ്, ബീന്സ്, സവാള, ബ്രോക്കോളി, സ്വീറ്റ് കോണ് എന്നിവ ചേര്ത്ത് വഴറ്റുക. ഇത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേര്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തില് കലക്കിയ റാഗി പൊടിയും അരിഞ്ഞ് വച്ച് കാപ്സിക്കവും ചേര്ത്ത് കൈ വിടാതെ ഇളക്കുക. ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേര്ക്കാം.
രാഗി കുറുകി കട്ട പിടിക്കാതെ വേണം ഇളക്കാന്. ശേഷം വെന്ത ചിക്കന് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കിയോ ഉടച്ചോ ചൂടോടെ ഇതിലേക്ക് ചേര്ക്കുക. ചിക്കന് വേവിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേര്ക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളം അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് റെഡിയാകുമ്പോള് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേര്ത്ത് ഇറക്കിവയ്ക്കാം. ഇതോടെ സൂപ്പര് ചിക്കന് സൂപ്പ് റെഡി. ചെറുചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ടേസ്റ്റ്.
