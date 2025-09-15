പേരയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്യൂ; ഒരു കിടിലൻ ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി നോക്കാം
തൊടിയിലൊക്കെ വളരുന്ന പേരയ്ക്ക ചുമ്മാ കഴിച്ച് മടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഐറ്റം പിടിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല പേരയ്ക്കയുടെ രുചി. എന്നാൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല.
Published : September 15, 2025 at 12:47 PM IST
നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല പേരയ്ക്ക പഴുക്കുന്ന കാലമാണിപ്പോള്. തൊടിയിലൊക്കെ വളരുന്ന പേരയ്ക്ക ചുമ്മാ കഴിച്ച് മടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഐറ്റം പിടിക്കാം. എല്ലാവർക്കും അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല പേരയ്ക്കയുടെ രുചി. എങ്കിലും ആ രുചി പലർക്കും പോയകാലത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ്. പേരയ്ക്ക ഐസ്ക്രീം തയാറാക്കി നോക്കിയാലോ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേരയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പേരയ്ക്ക ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച്, വിത്തുകൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം. കുരു കളയുന്നത് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്നൊന്നും കരുതണ്ട. നന്നായി പഴുത്ത പേരയ്ക്ക് എടുത്ത് ജ്യൂസ് അരിയ്ക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള അരിപ്പയിൽ ഇടണം. എന്നിട്ട് കുഴിവുള്ള സ്റ്റീൽ തവി ഉപയോഗിച്ച് റബ് ചെയ്താൽ മതി.
അരിപ്പയിൽ നിന്ന് കുരു മാറി പേരയ്ക്ക പ്ലേറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം. സാധാരണ ജ്യൂസ് അരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ തന്നെയാണിത്. തവി ഉപയോഗിച്ച് അരിപ്പയില്ലിട്ട് റബ് ചെയ്യണം എന്നേയുള്ളൂ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേരയ്ക്ക നന്നായി പഴുത്തത് ആവണം എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇനി ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മധുരമുള്ള പേരയ്ക്ക - 250 ഗ്രാം
- പൊടിച്ച പഞ്ചസാര- 200 ഗ്രാം
- വിപ്പിങ് ക്രീം- 250 മില്ലി
- ഫുള് ക്രീം പാൽ - 200 മില്ലി
- കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ- 250 മില്ലി
തയാറാക്കുന്ന വിധം
കുരുനീക്കിയെടുത്ത പേരയ്ക്ക നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് വിപ്പിങ് ക്രീമും തേങ്ങാപ്പാലും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ഫുള് ക്രീം മിൽക്കും ചേർത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മിക്സി റിവേഴ്സിൽ അടിക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ആയി വരാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ പേരക്കയുടെ ചെറിയ കഷണങ്ങൾ ഇട്ട് മോൾഡുകളിൽ ഒഴിച്ച് ആറ് മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം. പേരക്കയുടെ ചെറിയ കഷണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. സ്വാദിഷ്ടമായ ഐസ്ക്രീം റെഡി.
പേരയ്ക്കയുടെ ഗുണങ്ങള്
വിറ്റാമിൻ സി, ഫൈബർ, പൊട്ടാസ്യം, ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പേരയ്ക്ക. ഇത് പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും രക്തസമ്മർദം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും, പ്രമേഹം, അസിഡിറ്റി എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും, ആർത്തവ വേദന കുറയ്ക്കാനും, കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പേരയ്ക്ക നല്ലതാണ്.
Also Read: ഇത്ര എളുപ്പത്തിലോ? ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ....