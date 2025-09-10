മുട്ട, കുറച്ച് ചോറ്; ബിരിയാണി പോലും തോറ്റുപോകും ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് മുന്നില്
ചോറുണ്ട്, കറി എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുകഞ്ഞോ? എങ്കില് ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കാം.
Published : September 10, 2025 at 3:20 PM IST
മലയാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭക്ഷണമാണ് ചോറ്. ചോറിൽ തന്നെ വെറൈറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും തക്കാളിച്ചോറും എല്ലാമായി അങ്ങനെ നീളുന്നു രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ. മസാലക്കൂട്ടുകളും നിറങ്ങളും ഓരോ വിഭവത്തിനും ഓരോ രുചി നൽകും.
രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോ വിഭവവും ഓരോ അനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. മടിയൻമാർക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത്തരം റൈസ് വിഭങ്ങള്. സാധാ ചോറാണെങ്കില് ഒപ്പം കറിയും വേണം. എന്നാല് തക്കാളി ചോറ്, ലെമണ് റൈസ് തുടങ്ങിയ ഐറ്റങ്ങളാണെങ്കില് കൂടെ ഒരു അച്ചാറോ സാലഡോ ധാരാളം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ചോറിൽ അല്പം വെറൈറ്റി പരീക്ഷിച്ചാലോ? ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ മുട്ടച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അടുക്കളയിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഈ വിഭവം കുട്ടികൾക്ക് എന്ന പോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയാറാക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ :
ബസ്മതി അരി - 2 കപ്പ്
മുട്ട - 5 എണ്ണം
ഉപ്പ് - 3/4 ടീസ്പൂണ്
കുരുമുളക് - ആവശ്യത്തിന്
വെളുത്തുള്ളി- 8 അല്ലി
പച്ചമുളക് - ഒന്ന്
സവാള - 2 എണ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
മഞ്ഞൾപൊടി - 1/2 ടീസ്പൂണ്
മുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂണ്
മല്ലിയില - 1/2 കപ്പ്
കടുക് - 1/2 ടീസ്പൂണ്
കാരറ്റ്- 1/2 കപ്പ് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
ബീൻസ് - 1/2 കപ്പ് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം:
കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബസ്മതി അരി വേവിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നീട് പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച ശേഷം വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, സവാള എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. നന്നായി വഴന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി, മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം.
പിന്നീട് കാരറ്റ്, ബീൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പൊട്ടിച്ചു വച്ച മുട്ട ഒഴിച്ച് അടിയിൽ പിടിയ്ക്കാതെ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പിന്നീട് ചോറിന് മുകളിൽ മല്ലിയില തൂകി വിളമ്പാം. സ്വാദിഷ്ടമായ മുട്ടച്ചോറ് റെഡി.
