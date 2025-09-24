ETV Bharat / travel-and-food

ഇതിലും എളുപ്പത്തില്‍ ഇനി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാകില്ല; അത്രക്ക് സിംപിള്‍

നാലുമണി പലഹാരമോ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റോ ആയി പരീക്ഷിക്കാവുന്ന വിഭവം. രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റില്‍ തയാറാക്കാം...

SIMPLE SNACKS RECIPE SNACKS RECIPE MALAYALAM BREAD AND EGG SNACKS EASY BREAKFAST RECIPE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പാചകത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ പലരും പുതുമ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണല്ലേ? ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കുറഞ്ഞ ചേരുവകള്‍ കൊണ്ട് എങ്ങനെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന കിടിലൻ ഒരൈറ്റം ഉണ്ട്.

രണ്ടേ രണ്ട് പ്രധാന ചേരുവകള്‍ മാത്രം മതി, ഈ വിഭവം തയാറാക്കാൻ. എന്നുവച്ച് രുചിയുടെ കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലതാനും. ആർക്കും തയാറാക്കാം എന്നതും ഈ വിഭവത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

SIMPLE SNACKS RECIPE SNACKS RECIPE MALAYALAM BREAD AND EGG SNACKS EASY BREAKFAST RECIPE
മുട്ട (Canva)

നാലുമണി പലഹാരമായോ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയോ ഒക്കെ ഈ വിഭവം പരീക്ഷിക്കാം. സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടികളുള്ള വീടുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂള്‍ വിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവമാണിത്. കുട്ടികള്‍ക്കും ഇത് ഇഷ്‌ടമാകും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇനി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് പരീക്ഷിക്കാം. കാരണം അരിഞ്ഞും പിടിച്ചും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇതിനായി ചെലവാക്കേണ്ടതില്ല. തിരക്കുപിടിച്ച ദിവസം ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയി തയാറാക്കാം. കാരണം അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ ഇത് ചെയ്‌തെടുക്കാനാകും. വീട്ടില്‍ സാധാരണയായി കാണുന്ന ചേരുവകള്‍ മാത്രം മതി. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.

SIMPLE SNACKS RECIPE SNACKS RECIPE MALAYALAM BREAD AND EGG SNACKS EASY BREAKFAST RECIPE
ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് (Canva)

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

മുട്ട - മൂന്ന് എണ്ണം

ബ്രെഡ് - അഞ്ച് സ്ലൈസ്

സവാള - ഒരെണ്ണം

ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

വെളിച്ചെണ്ണ - രണ്ട് ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍

പച്ചമുളക് - ഒരെണ്ണം

ഖരം മസാല - ഒരു നുള്ള്

കുരുമുളക് പൊടി - ഒരു നുള്ള്

കറിവേപ്പില/മല്ലിയില - ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

പാനില്‍ രണ്ട് ടേബിള്‍ സ്‌പൂണ്‍ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ശേഷം പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് മുളകിന്‍റെ എണ്ണത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.

SIMPLE SNACKS RECIPE SNACKS RECIPE MALAYALAM BREAD AND EGG SNACKS EASY BREAKFAST RECIPE
സവാള (Canva)

ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സവാള വഴറ്റുമ്പോള്‍ ഉപ്പ് ചേർത്താല്‍ സവാള വേഗത്തില്‍ വഴന്ന് കിട്ടും. ശേഷം മൂന്ന് മുട്ട പാനിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക. രണ്ട് സെക്കൻഡിന് ശേഷം വേണം മുട്ട മിക്‌സ് ചെയ്യാൻ. മുട്ട നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്‌തെടുക്കണം. മുട്ട വെന്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിച്ചി കഷണങ്ങളാക്കിയ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

SIMPLE SNACKS RECIPE SNACKS RECIPE MALAYALAM BREAD AND EGG SNACKS EASY BREAKFAST RECIPE
പച്ചമുളക് (Canva)

ശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ഹൈയില്‍ വച്ച് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്‌തെടുക്കാം. നന്നായി മിക്‌സ് ആയി ബ്രെഡിന്‍റെ നിറം മാറി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു നുള്ള് ഖരം മസാലയും അല്‍പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതിന് ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഇളക്കുക. ചെറിയ ചൂടോടെ വിളമ്പാം.

Also Read: ചായ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒരടിപൊളി സ്‌നാക്ക്, വെറും രണ്ട് ചേരുവകള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

SIMPLE SNACKS RECIPESNACKS RECIPE MALAYALAMBREAD AND EGG SNACKSEASY BREAKFAST RECIPESNACKS RECIPE WITH BREAD AND EGG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.