ഇത്ര എളുപ്പത്തിലോ? ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ....

കൊതിയൂറും ഈ ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

VARIETY CHICKEN RECIPE EASY CHICKEN ROLL RECIPE HOME MADE CHICKEN ROLL RECIPE ചിക്കൻ റോൾ
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read
ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് പല വെറൈറ്റി പലഹാരങ്ങളും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.അങ്ങനെ നമ്മുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരു പലഹാരമാണ് ചിക്കൻ റോൾ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സ്‌റ്റൈലിൽ നിന്നും ഈ വട്ടം കുറച്ച് വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ?. കൊതിയൂറും ഈ ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കമെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

  • പഞ്ചസാര - 1 സ്‌പൂൺ
  • യീസ്‌റ്റ് - 3/4 സ്‌പൂൺ
  • മൈദ - 1 1/2 കപ്പ്
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • ഓയിൽ
  • ബോണലെസ് ചിക്കൻ - 250 ഗ്രാം
  • സവാള - 2
  • ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ് - 2 സ്‌പൂൺ
  • കറിവേപ്പില
  • ഗരം മസാല - 1/2 സ്‌പൂൺ
  • മല്ലി പൊടി - 1 സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾ പൊടി - 1 സ്‌പൂൺ
  • മുളക് പൊടി - 2 സ്‌പൂൺ
  • ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്
  • ചുടുള്ള വെള്ളം

തയാറാക്കുന്ന വിധം:

ഒരു പാത്രത്തിൽ പഞ്ചസാരയും യീസ്‌റ്റും ചൂടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. അൽപം കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് മൈദയും വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക.

ഇനി വേവിച്ച് വച്ച ബോൺലെസ്‌ ചിക്കൻ മിക്‌സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം.

അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾ പൊടി, മല്ലി പൊടി, മുളക് പൊടി, എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കികൊടുക്കാം.

ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വച്ച ചിക്കനും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വച്ച മൈദ മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയാറാക്കി വച്ച ചിക്കൻ മസാല വച്ച് പൊതിഞ്ഞ് എടുത്ത ശേഷം അത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിൽ കൂടി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം.

ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വയ്‌ക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ തയാറാക്കി വച്ച മാവ് ഇതിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്‌തെടുക്കാം. ഇതോടെ കൊതിയൂറും ചിക്കൻ റോൾ റെഡി.

