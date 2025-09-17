ETV Bharat / travel-and-food

വിദേശ രുചിയാണ്, പക്ഷേ തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പം; ആരെയും ഫാനാക്കി കളയും ബീഫ് ഗോള്‍ഡന്‍ പുലാവ്

നോണ്‍ വെജ് രുചികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എങ്കിൽ ബീഫിൽ ഒരു വിദേശ രുചി പരീക്ഷിച്ചാലോ? ബീഫ് ഗോള്‍ഡന്‍ പുലാവ് അഥവാ പെഷവാരി ചാവലിൻ്റെ സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പിയിതാ...

സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള പെഷവാരി 'ചാവൽ'.. ഒപ്പം കിടിലൻ ബീഫും.. ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നാവിൽ നിന്നും വിട്ടു പോകില്ല ബീഫ് ഗോള്‍ഡന്‍ പുലാവിൻ്റെ രുചി. നട്‌സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്നലങ്കരിക്കുക കൂടി ചെയ്‌താൽ ആരും വീണ് പോകും ഈ കിടിലൻ ടേസ്‌റ്റിൽ. മധുരമുള്ളതും സ്‌പൈസി ആയതുമായ രുചികളുടെ സവിശേഷമായ സംയോജനമാണ് ഈ വിഭവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത.

ഏലം, കറുവപ്പട്ട തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോള്‍ രുചി അല്‍പം കൂടും. വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികള്‍ വരുമ്പോള്‍ കൊടുക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിദേശ രുചി വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ സിമ്പിളായി വീട്ടിലൊരുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ചേരുവകള്‍

  • സവാള
  • തക്കാളി
  • ബീഫ്
  • ഉപ്പ്
  • വെളുത്തുള്ളി
  • പട്ട
  • ഗ്രാംമ്പു
  • ഏലയ്ക്ക
  • ബേലീഫ്
  • നെയ്യ്
  • വെളിച്ചെണ്ണ
  • മുളക് പൊടി
  • ഗരം മസാല
  • ഉണക്ക മുന്തിരി
  • വേവിച്ച കടല
  • ബസുമതി അരി

തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം

ഒരു പാത്രത്തില്‍ വെള്ളമെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ബീഫ്, വട്ടത്തില്‍ അരിഞ്ഞ സവാള, തക്കാളി, ഉപ്പ്, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേര്‍ക്കുക. ശേഷം പട്ട ഗ്രാംമ്പു ഏലയ്ക്ക ബേലീഫ് എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേവിക്കുക. നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഇതില്‍ നിന്ന് ബീഫ് എടുത്ത് മാറ്റുക. വേറൊരു പാത്രത്തില്‍ സ്പൈസസ് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്‌ക്കുക. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ്, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ ഒഴിച്ച് അല്‍പം ചൂടാക്കുക.

ഇതിലേക്ക് സവാള, മുളക് പൊടി, വറുത്ത് പൊടിച്ച ഖര മസാല, ഉണക്ക മുന്തിരി, വേവിച്ച കടല എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക. അതിലേക്ക് വേവിച്ച ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു അഞ്ച് മിനിട്ടിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ബസുമതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക.

അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം വേവിക്കണം. ഗോള്‍ഡന്‍ ബീഫ് പുലാവ് തയ്യാര്‍. ബീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ മട്ടണോ ചിക്കനോ ഉപയോഗിച്ചും ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. കാരറ്റ്, വെള്ളരിക്ക, സവാള, തക്കാളി, മല്ലിയില എന്നില വച്ച് ഗാര്‍നിഷിങ് ചെയ്യുക.

