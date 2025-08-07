Essay Contest 2025

മലനാട്ടില്‍ ഹിറ്റായി ഡോം തിയേറ്റര്‍; മൂന്നാറിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ ഇനി 3D സിനിമകളും

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് തിയേറ്റർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Newly Opened Dome Theater in Munnar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 11:02 AM IST

ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇനി വിനോദത്തിനൊപ്പം സാഹസികതയ്ക്കും അവസരം. വിനോദസഞ്ചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സിലാണ് സൂപ്പര്‍ ഡോം തിയേറ്റര്‍ തുറന്നത്. ഗവൺമെൻ്റ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലാണ് 360 ഡിഗ്രി സൂപ്പർ റിയാലിറ്റി ഡോം തിയേറ്റർ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേവികുളം എംഎൽഎ അഡ്വക്കേറ്റ് എ രാജയായിരുന്നു ഡോം തിയേറ്ററിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പൂർണമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ 3D ഗ്ലാസുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ത്രില്ലിങ് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും രസകരവുമായ ചെറു സിനിമകൾ ഇനി മതിവരുവോളം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാം. ഒരേ സമയം 30 പേർക്ക് വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് ഡോം തിയേറ്റർ പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച 360 ഡിഗ്രി സൂപ്പർ റിയാലിറ്റി ഡോം തിയേറ്റർ (ETV Bharat)

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് തിയേറ്റർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായ എജെൻ്റ്സ് എൻ്റര്‍ടെയ്‌നറുമായി സഹകരിച്ച് 80 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഡിടിപിസി ഡോം തിയേറ്റര്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം തിയേറ്റര്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു.

ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ കാണാൻ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഡോം തിയേറ്റർ ഒരു പുതിയ അനുഭവമായി മാറിയെന്നാണ് സഞ്ചാരികള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വിനോദത്തിനൊപ്പം എൻ്റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെൻ്റും നല്‍കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡോം തിയേറ്റര്‍ എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

"ദേവികുളത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ പുതിയതായി വന്ന ഒരു റൈഡാണ് ഡോം തിയേറ്റര്‍. വളരെ രസകരമാകുന്നതിനോടൊപ്പം റിയാലിറ്റി ഫീല്‍ ചെയ്യുന്നു. ചിലത് കാണുമ്പോള്‍ നല്ല പോലെ പേടിയും തോന്നും," സഞ്ചാരിയായ വിനോദ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബൊട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡനില്‍ ഒരുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വാച്ച് ടവറിൻ്റെ നിര്‍മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

വാഗമണിലെ പ്രശസ്‌തമായ കാൻ്റിലിവര്‍ പാലത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഗ്ലാസ് തറയും ഇതിലുണ്ടാകും. 2 കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ബജറ്റിലാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 30 സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വരെ ഒരേസമയം വാച്ച് ടവറില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വമ്പന്‍ ബജറ്റിലാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാറില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച 360 ഡിഗ്രി സൂപ്പർ റിയാലിറ്റി ഡോം തിയേറ്റർ (ETV Bharat)

