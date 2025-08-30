നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പിലാണ്. പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഓണകോടിയുമായി ആളുകളെല്ലാം ഓണത്തെ വരവേറ്റു തുടങ്ങി.ഓണത്തിന് കേരളീയര്ക്ക് സദ്യയൊരുക്കുകയെന്നത് പ്രത്യേക വൈബാണ്. തൂവെള്ള നിറമുള്ള ചോറും പലകൂട്ടം കറികളും പപ്പടവും പഴവും പായസവുമൊക്കെയായി ഇല അങ്ങനെ നിറയും. പക്ഷേ മലബാറുകാര്ക്ക് ഓണത്തിന് ഇലയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു മത്സ്യ-മാംസ വിഭവമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കില് സദ്യ പൂര്ണമാവില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും.
ചിക്കനോ മീനോ അങ്ങനെയെന്തിലും മതി. പക്ഷേ അത് നിര്ബന്ധമാണ്. മലബാറുകാരുടെ മനം നിറക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ ഈ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതാ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ചിക്കൻ - 1 കിലോ
- വെളുത്തുള്ളി - 10 അല്ലി
- ഇഞ്ചി - 3 ചെറിയ കഷ്ണം
- വറ്റൽ മുളക് - 6 എണ്ണം
- ചെറിയുള്ളി - 7 എണ്ണം
- കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
- മല്ലിയില - ആവശ്യത്തിന്
- ജീരകം - 1 സ്പൂൺ
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- മുട്ട - 1
- മുളക് പൊടി - ആവശ്യത്തിന്
- കോൺഫ്ലോർ - 4 സ്പൂൺ
- നാരങ്ങാനീര്
- ഗരംമസാല - 3/4 സ്പൂൺ
- കുരുമുളക് പൊടി - 1/2 സ്പൂൺ
- മഞ്ഞൾ പൊടി - 1/4 സ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ജീരകം, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കാം. ഇത് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ചേര്ക്കാം. ഒപ്പം ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം.
പിന്നീട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലോർ, നാരങ്ങനീര്, ഗരംമസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മസാല ചിക്കനിൽ പിടിക്കനായി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടി കടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ അടുപ്പിൽ വെയ്ക്കാം.
വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരോ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലയ്മിൽ വച്ച് ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ പാകമായി വരുമ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി എടുക്കാം. കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണത്തില് നല്ല കിടിലൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി.
