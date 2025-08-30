ETV Bharat / travel-and-food

'ചിക്കനോ മീനോ അത് നിര്‍ബന്ധാ...' ഇതൊന്നുമില്ലാതെ മലബാറുകാർക്ക് എന്ത് ഓണസദ്യ; ഇലയുടെ അറ്റത്ത് വയ്ക്കാന്‍ സ്‌പെഷല്‍ ചിക്കൻ ഫ്രൈ - CHICKEN FRY

മലബാറുകാർക്ക് ഓണസദ്യ പൂർണമാവണമെങ്കിൽ ഒരു മത്സ്യ-മാംസം കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഭവം ആ ഇലയിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓണത്തിന് തയാറാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മലബാര്‍ സ്പെഷല്‍ ചിക്കന്‍ ഫ്രൈ.

CHICKEN FRY RECIPE HOW TO MAKE CHICKEN FRY ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SPECIAL CHICKEN FRY
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read

നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പിലാണ്. പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഓണകോടിയുമായി ആളുകളെല്ലാം ഓണത്തെ വരവേറ്റു തുടങ്ങി.ഓണത്തിന് കേരളീയര്‍ക്ക് സദ്യയൊരുക്കുകയെന്നത് പ്രത്യേക വൈബാണ്. തൂവെള്ള നിറമുള്ള ചോറും പലകൂട്ടം കറികളും പപ്പടവും പഴവും പായസവുമൊക്കെയായി ഇല അങ്ങനെ നിറയും. പക്ഷേ മലബാറുകാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന്‍ ഇലയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു മത്സ്യ-മാംസ വിഭവമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സദ്യ പൂര്‍ണമാവില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും.

ചിക്കനോ മീനോ അങ്ങനെയെന്തിലും മതി. പക്ഷേ അത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. മലബാറുകാരുടെ മനം നിറക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ ഈ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതാ...

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ചിക്കൻ - 1 കിലോ
  • വെളുത്തുള്ളി - 10 അല്ലി
  • ഇഞ്ചി - 3 ചെറിയ കഷ്‌ണം
  • വറ്റൽ മുളക് - 6 എണ്ണം
  • ചെറിയുള്ളി - 7 എണ്ണം
  • കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
  • മല്ലിയില - ആവശ്യത്തിന്
  • ജീരകം - 1 സ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • മുട്ട - 1
  • മുളക് പൊടി - ആവശ്യത്തിന്
  • കോൺഫ്ലോർ - 4 സ്‌പൂൺ
  • നാരങ്ങാനീര്
  • ഗരംമസാല - 3/4 സ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി - 1/2 സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾ പൊടി - 1/4 സ്‌പൂൺ
  • വെളിച്ചെണ്ണ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്‌ക്കുക. ശേഷം മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ജീരകം, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കാം. ഇത് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ചേര്‍ക്കാം. ഒപ്പം ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം.

CHICKEN FRY RECIPE HOW TO MAKE CHICKEN FRY ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SPECIAL CHICKEN FRY
chicken (Canva)

പിന്നീട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലോർ, നാരങ്ങനീര്, ഗരംമസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യാം. ഈ മസാല ചിക്കനിൽ പിടിക്കനായി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടി കടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ അടുപ്പിൽ വെയ്‌ക്കാം.

CHICKEN FRY RECIPE HOW TO MAKE CHICKEN FRY ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SPECIAL CHICKEN FRY
Coriander Leaves (Canva)

വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരോ ചിക്കൻ കഷ്‌ണങ്ങളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലയ്‌മിൽ വച്ച് ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ പാകമായി വരുമ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി എടുക്കാം. കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണത്തില്‍ നല്ല കിടിലൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി.

Also Read: നീല പാലട കിടിലൻ; ഈ ഓണത്തിന് വെറൈറ്റി പിടിക്കാം, റെസിപ്പി ഇതാ

നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിമിർപ്പിലാണ്. പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും ഓണകോടിയുമായി ആളുകളെല്ലാം ഓണത്തെ വരവേറ്റു തുടങ്ങി.ഓണത്തിന് കേരളീയര്‍ക്ക് സദ്യയൊരുക്കുകയെന്നത് പ്രത്യേക വൈബാണ്. തൂവെള്ള നിറമുള്ള ചോറും പലകൂട്ടം കറികളും പപ്പടവും പഴവും പായസവുമൊക്കെയായി ഇല അങ്ങനെ നിറയും. പക്ഷേ മലബാറുകാര്‍ക്ക് ഓണത്തിന്‍ ഇലയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു മത്സ്യ-മാംസ വിഭവമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ സദ്യ പൂര്‍ണമാവില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും.

ചിക്കനോ മീനോ അങ്ങനെയെന്തിലും മതി. പക്ഷേ അത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. മലബാറുകാരുടെ മനം നിറക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ ഈ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതാ...

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ചിക്കൻ - 1 കിലോ
  • വെളുത്തുള്ളി - 10 അല്ലി
  • ഇഞ്ചി - 3 ചെറിയ കഷ്‌ണം
  • വറ്റൽ മുളക് - 6 എണ്ണം
  • ചെറിയുള്ളി - 7 എണ്ണം
  • കറിവേപ്പില - ആവശ്യത്തിന്
  • മല്ലിയില - ആവശ്യത്തിന്
  • ജീരകം - 1 സ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • മുട്ട - 1
  • മുളക് പൊടി - ആവശ്യത്തിന്
  • കോൺഫ്ലോർ - 4 സ്‌പൂൺ
  • നാരങ്ങാനീര്
  • ഗരംമസാല - 3/4 സ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി - 1/2 സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾ പൊടി - 1/4 സ്‌പൂൺ
  • വെളിച്ചെണ്ണ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്‌ക്കുക. ശേഷം മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ജീരകം, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കാം. ഇത് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ചേര്‍ക്കാം. ഒപ്പം ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം.

CHICKEN FRY RECIPE HOW TO MAKE CHICKEN FRY ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SPECIAL CHICKEN FRY
chicken (Canva)

പിന്നീട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കോൺഫ്ലോർ, നാരങ്ങനീര്, ഗരംമസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്‌സ് ചെയ്യാം. ഈ മസാല ചിക്കനിൽ പിടിക്കനായി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടി കടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ അടുപ്പിൽ വെയ്‌ക്കാം.

CHICKEN FRY RECIPE HOW TO MAKE CHICKEN FRY ONAM FESTIVAL 2025 ONAM SPECIAL CHICKEN FRY
Coriander Leaves (Canva)

വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരോ ചിക്കൻ കഷ്‌ണങ്ങളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലയ്‌മിൽ വച്ച് ചിക്കൻ വറുത്ത് എടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ പാകമായി വരുമ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി എടുക്കാം. കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണത്തില്‍ നല്ല കിടിലൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി.

Also Read: നീല പാലട കിടിലൻ; ഈ ഓണത്തിന് വെറൈറ്റി പിടിക്കാം, റെസിപ്പി ഇതാ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHICKEN FRY RECIPEHOW TO MAKE CHICKEN FRYONAM FESTIVAL 2025ONAM SPECIAL CHICKEN FRYCHICKEN FRY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.