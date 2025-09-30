ഞൊടിയിടയില് കിടിലൻ പിസ്സ; ഓർഡർ ചെയ്ത് വെറുതേ സമയം കളയേണ്ട, വീട്ടില് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം
വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകള് ചേർത്ത് കിടിലനൊരു പിസ്സ. റസ്റ്റൊറന്റില് പോയോ ഓർഡർ ചെയ്തോ സമയവും പണവും കളയേണ്ട. ആർക്കും വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കാം.
Published : September 30, 2025 at 11:51 AM IST
പാചകം ഒരു കലയാണ് എന്നാണല്ലോ പൊതുവേ പറയാറ്. എന്നാല് ഇത്തരം വിശേഷണങ്ങള്ക്കൊക്കെ ഉപരി ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാചകം പഠിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നന്നാവും. കാരണം മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണല്ലോ ഭക്ഷണം.
എന്നുവച്ച് പാചകം ഒരു കോഴ്സ് ആയി എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. പാചകം ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കാൻ താത്പര്യം ഉള്ളവർ അത് ബൃഹത്തായ രീതിയില് കോഴ്സ് ചെയ്തോ കോളജില് പോയോ ഒക്കെ പഠിക്കട്ടേ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു സർവൈവല് സ്കില് ആയി പഠിച്ച് വയ്ക്കാം. കാരണം സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കൊക്കെ വരില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു.
ചില നുറുങ്ങ് വിഭവങ്ങള് പരിശീലിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതു തന്നെ. ചെറിയതാകുമ്പോള് പഠിക്കാനും അതിന് ശേഷം പാകം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാകും. ചേരുവകളും കുറച്ച് മതി.
അത്തരത്തില് ഒന്നാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പാചകം അറിയാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ആവശ്യ ഘട്ടത്തില് പ്രയോഗിക്കാം ഈ അസ്ത്രം. ഈ ഒരൊറ്റ ഐറ്റം മതി, മുൻപേ പറഞ്ഞ ആ കല നിങ്ങള്ക്കും വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ. കാര്യം വളരെ സിംപിളാണെങ്കിലും രുചിയില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല കേട്ടോ.
ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയും നാലുമണി പലഹാരമായും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാം ഈ വിഭവം. ഇതൊരു വെസ്റ്റേണ് നാടൻ ഫ്യൂഷൻ ആണെന്നും പറയാം. കാരണം ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫുഡ് ആണ്, പക്ഷേ നാടൻ രീതിയില് തയാറാക്കാം. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും പരിചയപ്പെടാം.
ആവശ്യമായ ചേുവകള്
- ബ്രെഡ് - രണ്ട് എണ്ണം
- മുട്ട - രണ്ട് എണ്ണം
- സവാള - ചെറിയ കഷണം
- തക്കാളി - ചെറിയ കഷണം
- പച്ചമുളക് - ഒരെണ്ണം
- ചീസ് - ആവശ്യത്തിന്
- ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- ഓയില്/ബട്ടർ - വളരെ കുറച്ച്
തയാറാക്കുന്ന രീതി
പാൻ ചൂടാക്കി അതില് അല്പം ഓയിലോ ബട്ടറോ തടവുക. ശേഷം ത്രികോണ ആകൃതിയില് മുറിച്ച നാല് കഷണം ബ്രെഡ് പാനില് നിരത്തുക. ഒരു ബ്രെഡ് കോണ് ആകൃതിയില് നടുവെ മുറിച്ച് രണ്ട് കഷണമാക്കാം.
രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിശ്രിതം തയറാക്കുക. ഇത് നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകള്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴിക്കുക. മിശ്രിതം പാനിലുള്ള ബ്രെഡ് കഷണങ്ങള്ക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും വൃത്താകൃതിയില് ആകാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുട്ട വെന്തുകഴിഞ്ഞാല് ഇത് മറിച്ചിട്ട് മറുഭാഗവും വേവിക്കണം. ഇപ്പോഴെല്ലാം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയത്തില് ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
പിന്നീട് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ സവാള, തക്കാളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ബ്രെഡിന് മുകളില് വിതറുക. ഇതിന് മുകളിലായി ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒഴിക്കണം. കെച്ചപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. കെച്ചപ്പിന് പകരം പിസ്സ ടോപ്പിങ്ങും ഉപയോഗിക്കാം. ശേഷം ഇതിന് മുകളില് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. പിന്നീട് അല്പ നേരം അടച്ച് വച്ച് വേവിക്കാം. ഇതോടെ ബ്രെഡ് പാൻ പിസ്സ അല്ലെങ്കില് ഹോം മേഡ് പിസ്സ തയാറായി കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ചൂടില് വിളമ്പാം.
