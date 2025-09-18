ETV Bharat / travel-and-food

രാജ്യങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും പിന്നിട്ടൊരു സൈക്കിള്‍ യാത്ര; തുടക്കം ഒളിമ്പിക്‌സ് വേദിയില്‍ നിന്ന്

418 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ യാത്രയിൽ 59 രാജ്യങ്ങള്‍ അരുണ്‍ തഥാഗത് സന്ദർശിച്ചു.

Arun Thdhagath Olympic venue Arun Thdhagath A journey crosses 59 countries bicycle journey Arun Thdhagath
Arun Thdhagath (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2025 at 7:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: രാജ്യങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും പിന്നിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അരുൺ തഥാഗത്. യാത്രകളോടുള്ള പ്രേമം 59 രാജ്യങ്ങളും പിന്നിട്ട് തുടരുകയാണ്. ലോക കായിക മാമാങ്ക വേദിയായ പാരിസ് ഒളിബിക്‌സ് വേദിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സൈക്കിൾ യാത്രയാണ് കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ഈ യുവാവ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.

ഇതിനകം 418 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ യാത്രയിൽ 59 രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു എസ്റ്റോണിയയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു അരുൺ തഥാഗതിൻ്റെ 59ാമത്തെ രാജ്യം. യുറോപ്യൻ വൻകര ഏതാണ്ട് പൂർണമായി കണ്ടു.

അരുണ്‍ തഥാഗതിന്‍റെ സൈക്കിള്‍ സവാരി. (ETV Bharat)

ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം, ഏഷ്യാ വൻകരയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളവും രണ്ട് വർഷം നീളുന്ന സൈക്കിൾ യാത്രയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. എസ്റ്റോണിയുടെ തലസ്ഥാനമായി ടാലിനിൽ വച്ചായിരുന്നു യാത്രാ വിശേഷങ്ങൾ അരുൺ തഥാഗത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ബാൾട്ടിക് കടലിൻ്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന എസ്റ്റോണിയ. ഒരു വികസിത രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇത്. എസ്റ്റോണിയയിൽ വേനൽ കാലമാണെങ്കിലും നട്ടുച്ച നേരത്തും അന്തരീക്ഷ താപനില പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമാണ്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണ കാലാവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുകയാണെന്ന് അരുണ്‍ പറയുന്നു.

പറഞ്ഞ് മതിവരാത്ത യാത്രാ വിശേഷങ്ങള്‍: തണുപ്പ് കാലത്തിന് മൂന്ന് മാസമുണ്ടെങ്കിലും വേനൽ കാലത്തും ശക്തമായ മഴയും തണുപ്പുമാണ് ഇപ്പോള്‍. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ ആളുകളെല്ലാം ശരീരം മുഴുവൻ മറയുന്ന ജാക്കറ്റുകൾ ധരിച്ച് മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ടാലിനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്ന ഫീലാണെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു.

താനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും കേരളീയനുമാണെന്ന് യാത്രയിലുടനീളം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് അരുൺ അഭിമാനപൂർവം പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളിൽ താൻ കണ്ടുമുട്ടിയവരിൽ വലിയൊരു പങ്കും കേരളത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിരുന്നു. അവർക്ക് കേരളത്തെ ഹൃസ്വമായ വാക്കുകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

താൻ സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ കടൽ തീരങ്ങളും മറ്റ് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളും അധികൃതരും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മലയാളികളോടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോടും തനിക്കും അപേക്ഷിക്കാനുള്ളതും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബീച്ചുകളും വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് താഴ്‌മയോടെ അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും അരുൺ തഥാഗത് അറിയിക്കുന്നു.

സൈക്കിളിൽ പാരിസിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന തനിക്ക് പിന്നിട്ട രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മറക്കാനാകാത്ത ഒരു പാട് നല്ല മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹവും നല്ല അനുഭവങ്ങളുമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടങ്കിലും സൈക്കിൾ യാത്ര തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അരുൺ പറയുന്നു.

പോളണ്ടിലെ കാക്കോവിൽ നിന്നും യുക്രെയ്ൻ‌ അഭയാർഥിയായ സ്ത്രീ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. യാത്രയിൽ ഒരാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അന്ന് ആദ്യം കണ്ട് മുട്ടുന്നതിന് ഒരാഴ്‌ച മുൻപ് അവർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. തന്നെ കണ്ടശേഷവും കീമോയെടുക്കാനായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

ഈ രണ്ട് ആശുപത്രി വാസത്തിനിടയിൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങിയ അന്നാണ് തന്നെ കാണുകയും ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്‌തത്. ഇതേ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി മറക്കാൻ കഴിയില്ല. താങ്കളുടെ ഈ യാത്ര എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നുവെന്നായിരുന്നു. സെർബിയയിൽ 30,000ത്തോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ യാദൃശ്ചികമായെത്തിയ താൻ അവർക്കിടയിലെ ഒരു താരമായാണ് മടങ്ങിയത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ യാത്രയിൽ ലഭിച്ചുവെന്നും അരുൺ വ്യക്തമാക്കി.

പാരിസ്, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, സ്ലൊവാക്യ, ഇസ്‌താംബൂൾ, ഇറാൻ, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, പോളണ്ട്, ഫിൻലൻഡ്, നോർവേ ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഡെന്മാർക്ക്, നെതർലാൻഡ്‌സ്, ബെൽജിയം, സ്‌പെയിൻ, മൊറോക്കോ, ടുണീഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അരുണിൻ്റെ സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2026 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് അരുൺ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക: അമ്പലമേട് സ്വദേശിയായ അരുൺ തഥാഗത് സൈക്കിളിലെ ലോക സഞ്ചാരത്തിന് ഒളിബിക്‌സ് തെരെഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ ലോകം പാരിസിൽ ഒത്തുചേരുന്നതിനാലായിരുന്നു. സൈക്കിളിൽ ലോകം ചുറ്റി വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരവും ജീവിത രീതികളുമുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും നേരിട്ട് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. യുഎസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത സർളി സൈക്കിളിലാണ് അരുൺ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

മലയാളിയായ അരുൺ തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം പാലി ഭാഷയിലുള്ള ബോധോധയം ലഭിച്ചയാൾ എന്ന അർഥം വരുന്ന തഥാഗത് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതിനും കാരണമുണ്ട്. ജാതി മത ചിന്തകളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അമ്പലമേട് സ്വദേശി അരുൺ തഥാഗതായി മാറിയത്. നേരത്തെ തായ്‌ലാൻ്റ് വരെ ഒരു വർഷം നീണ്ട സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപം നടത്തി പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നേടണമെന്നാണ് അരുണിൻ്റെ നിലപാട്.

ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രികൻ അനാവശ്യമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലും അനാവശ്യമായ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നതും രാജ്യാതിർത്തിക്ക് അതീതമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതും യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകൾക്കെല്ലാം ലോൺ എടുത്താണ് പണം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ യാത്രയുടെ ലോൺ അടവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ലോണെടുക്കുകയായിരുന്നു.

തൻ്റെ ദീർഘദൂര സൈക്കിൾ യാത്രകളെ കുറിച്ച് പുസ്‌തകമെഴുതാനും സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ അരുണിന് പ്ലാനുണ്ട്. ഇത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. 20 വർഷമായി സർക്കാർ സർവീസിൽ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി നോക്കുന്ന അരുൺ ചുരുങ്ങിയത് വില്ലേജ് ഓഫിസറെങ്കിലും ആകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ലീവിലായതിനാൽ പ്രമോഷനുകളെല്ലാം നഷ്‌ടമാവുകയായിരുന്നു.

സൈക്കിൾ യാത്രയെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്ന അരുണിന് ഇതൊന്നും പ്രശ്‌നമേയല്ല. പാറേക്കാട്ടിൽ നാരായണന്‍റെയും തങ്കമണിയുടെയും മകനായ അരുൺ നിലവിൽ എറണാകുളം കലക്‌ടറേറ്റിൽ സീനിയർ ക്ലാർക്കാണ്. സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരി കൂടിയാണ് അരുൺ തഥാഗത്.

Also Read: കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടം; കണ്ണൂരുകാരനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജപ്പാൻ കടലിൽ പുതിയ ജീവിയെ കണ്ടെത്തി

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUN THDHAGATHOLYMPIC VENUE ARUN THDHAGATHA JOURNEY CROSSES 59 COUNTRIESBICYCLE JOURNEY ARUN THDHAGATHBICYCLE JOURNEY OF ARUN THDHAGATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.