ETV Bharat / travel-and-food

ഓണമൊക്കെ അല്ലേ സർ, ഇതൊക്കെ ഒന്നു കാണണ്ടേ? മലയാളക്കരയിലെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്‌ചകള്‍ - 8 BEST PLACES FOR CELEBRATE ONAM

തൃപ്പുണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര, തൃക്കാക്കരയിലെ പകൽപൂരം, ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി... വൈവിധ്യമാർന്ന ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഏറെയുണ്ട് മാമലനാട്ടിൽ. ഇത്തവണത്തെ ഓണം സ്‌പെഷ്യൽ ട്രിപ്പ് ഈയിടങ്ങളിലേക്കാക്കിയാലോ?

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
Representative Image (Canva)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read

ണം കേരളക്കരയുടെ മഹോത്സവമാണ്. ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, വാമനൻ്റെ രൂപമെടുത്ത മഹാവിഷ്‌ണു പാതളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്‌ത്തിയ മാബലി തമ്പുരാൻ പ്രജകളെ കാണാൻ എത്തുന്ന ദിവസം. മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം മനസലിഞ്ഞ മഹാവിഷ്‌ണു ഇങ്ങനെ അരുളി.

'കാലമൊരാണ്ടിലൊരു ദിവസം, വന്ന് മാനുഷരെ കണ്ടുകൊൾവാൻ, ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണത്തിൻ നാൾ, ഭംഗ്യാ വരിക'. അങ്ങനെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാവേലി എത്തുമ്പോള്‍ വരവേൽക്കാൻ മലയാളക്കര ഒന്നടങ്കം ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഓണാഘോഷ രീതികള്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തനത് സംസ്‌കാരത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആചാരങ്ങളും പരിപാടികളും ഓണക്കാലത്ത് അരങ്ങേറും. ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടാലോ? മാവേലി മന്നൻ്റെ നാട്ടിൽ ഓണക്കാലത്തൊരുങ്ങുന്ന പ്രത്യേക കാഴ്‌ചകള്‍ .

തൃശൂർ

കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നാണ് തൃശൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്. നാടൻ കലാ പ്രകടനങ്ങൾ, ആനകൾ, പുലികളി എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തൃശൂർ. ഓണക്കാലമാവുന്നതോടെ തൃശൂർ നഗരം ഉണരും. പുലികളി, വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂക്കള മത്സരം, വിഭവ സമൃദമായ ഓണസദ്യ ഇവയെല്ലാം ആഘോഷത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ചൈതന്യം വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
പുലികളി (Kerala Tourism)

തിരുവനന്തപുരം

ഓണക്കാലമാവുമ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരി കാണികൾക്കായി ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി മനം നിറക്കും കാഴ്‌ചകളാണ്. കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിലെ കഥകളി, മോഹിനിയാട്ട അവതരണങ്ങൾ, ചാലായി ബസാറിലെ ഓണവിഭവങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ് ഇതെല്ലാം തലസ്ഥാന നഗരയിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ക്ക് ഏറെ മിഴിവേകും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
കഥകളി (Kerala Tourism)

കൊച്ചി

അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചി സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാണ്. ആധുനികതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്ന നഗരമാണെങ്കിലും ഇവിടെയുമുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി ആഘോഷങ്ങൾ.

കണ്ണിനും മനസിനും കുളിർമയേക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങൾ, സദ്യ, നിരവധി സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് സുന്ദരിയാണ് കൊച്ചി. ഓണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി കായലുകളെല്ലാം വള്ളംകളിയുടെ ആവേശത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളെല്ലാം ഓണത്തിൻ്റെ 'ഒരു വൈബ്' ഓരോ യാത്രക്കാരൻ്റെ മുന്നിലും തുറന്ന് കാട്ടും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ആലപ്പുഴ

കായലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ആലപ്പുഴ അഥവാ ആലപ്പി. വള്ളംകളിയും ഹൗസ് ബോട്ടിലെ താമസവുമെല്ലാമായി ഈ ഓണക്കാലം ഓർത്ത് വയ്‌ക്കാൻ നിരവധി ഓർമകള്‍ സ്വരുക്കൂട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോയാൽ. ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഓണസദ്യ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവമായിരിക്കും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
ആലപ്പുഴ (Kerala Tourism)

കുമരകം

തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കുമരകം. മനോഹരമായ കായലും പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളും കണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓണം ആസ്വദിക്കാം.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
കുമരകം (Kerala Tourism)

തൃപ്പുണിത്തുറ

അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് തൃപ്പുണിത്തുറ. എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ അത്തച്ചമയ പരേഡ് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ എത്തുന്നത്. കൊച്ചി മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ പരിവാരങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നതാണിത്. നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും സംഗീതജ്ഞരും അലങ്കരിച്ച ആനകളുമൊക്കെയായാണ് ഈ പരേഡിൽ ഉണ്ടാവുക. കൂടാതെ ഓണത്തിന് സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര (Kerala Tourism)

തൃക്കാക്കര

മഹാബലി തമ്പുരാൻ്റെ ഐതിഹാസിക ഭവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തൃക്കാക്കര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണഘോഷങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇടം കൂടിയാണ് തൃക്കാക്കര. തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണമല്ലാതെ മറ്റൊരു ചടങ്ങും ഇത്ര ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാറില്ല.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രം (Kerala Tourism)

തിരുവോണ ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് പകൽപൂരം നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് ഇത്. ഓണത്തോടൊപ്പം ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽകുന്ന ഉത്സവമാണ് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേതും.

ആറന്മുള

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ലോക പ്രശസ്‌തമായ വള്ളംകളിയാണ്. മത്സരത്തേക്കാൾ ഉപരി ഇത് ഒരു ആചാരമായാണ് നടത്തുന്നത്. ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഉത്രട്ടാതി നാളിലാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുക. കിഴക്കൻ ശൈലി വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ ആണ് ആറന്മുള വള്ളംകളിക്ക് പാടുക. കുചേല വൃത്തം, ഭീഷ്‌മപർവ്വം, സന്താന ഗോപാലം, ഭഗവദൂത് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ ആറന്മുളക്ക് മാത്രമായുണ്ട്.

Also Read: പൂക്കളമിട്ട് 50,000 രൂപ നേടാം; കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ണം കേരളക്കരയുടെ മഹോത്സവമാണ്. ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച്, വാമനൻ്റെ രൂപമെടുത്ത മഹാവിഷ്‌ണു പാതളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്‌ത്തിയ മാബലി തമ്പുരാൻ പ്രജകളെ കാണാൻ എത്തുന്ന ദിവസം. മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം മനസലിഞ്ഞ മഹാവിഷ്‌ണു ഇങ്ങനെ അരുളി.

'കാലമൊരാണ്ടിലൊരു ദിവസം, വന്ന് മാനുഷരെ കണ്ടുകൊൾവാൻ, ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഓണത്തിൻ നാൾ, ഭംഗ്യാ വരിക'. അങ്ങനെ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാവേലി എത്തുമ്പോള്‍ വരവേൽക്കാൻ മലയാളക്കര ഒന്നടങ്കം ഒരുങ്ങിയിരിക്കും. ഓരോ നാട്ടിലും വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഓണാഘോഷ രീതികള്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തനത് സംസ്‌കാരത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആചാരങ്ങളും പരിപാടികളും ഓണക്കാലത്ത് അരങ്ങേറും. ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടൊന്ന് ചുറ്റി കണ്ടാലോ? മാവേലി മന്നൻ്റെ നാട്ടിൽ ഓണക്കാലത്തൊരുങ്ങുന്ന പ്രത്യേക കാഴ്‌ചകള്‍ .

തൃശൂർ

കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നാണ് തൃശൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്. നാടൻ കലാ പ്രകടനങ്ങൾ, ആനകൾ, പുലികളി എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് തൃശൂർ. ഓണക്കാലമാവുന്നതോടെ തൃശൂർ നഗരം ഉണരും. പുലികളി, വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂക്കള മത്സരം, വിഭവ സമൃദമായ ഓണസദ്യ ഇവയെല്ലാം ആഘോഷത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ചൈതന്യം വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
പുലികളി (Kerala Tourism)

തിരുവനന്തപുരം

ഓണക്കാലമാവുമ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരി കാണികൾക്കായി ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി മനം നിറക്കും കാഴ്‌ചകളാണ്. കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിലെ കഥകളി, മോഹിനിയാട്ട അവതരണങ്ങൾ, ചാലായി ബസാറിലെ ഓണവിഭവങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ് ഇതെല്ലാം തലസ്ഥാന നഗരയിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ക്ക് ഏറെ മിഴിവേകും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
കഥകളി (Kerala Tourism)

കൊച്ചി

അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കൊച്ചി സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാണ്. ആധുനികതയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്ന നഗരമാണെങ്കിലും ഇവിടെയുമുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി ആഘോഷങ്ങൾ.

കണ്ണിനും മനസിനും കുളിർമയേക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങൾ, സദ്യ, നിരവധി സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് സുന്ദരിയാണ് കൊച്ചി. ഓണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ കൊച്ചി കായലുകളെല്ലാം വള്ളംകളിയുടെ ആവേശത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളെല്ലാം ഓണത്തിൻ്റെ 'ഒരു വൈബ്' ഓരോ യാത്രക്കാരൻ്റെ മുന്നിലും തുറന്ന് കാട്ടും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ആലപ്പുഴ

കായലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ആലപ്പുഴ അഥവാ ആലപ്പി. വള്ളംകളിയും ഹൗസ് ബോട്ടിലെ താമസവുമെല്ലാമായി ഈ ഓണക്കാലം ഓർത്ത് വയ്‌ക്കാൻ നിരവധി ഓർമകള്‍ സ്വരുക്കൂട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോയാൽ. ഹൗസ് ബോട്ടിലെ ഓണസദ്യ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവമായിരിക്കും.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
ആലപ്പുഴ (Kerala Tourism)

കുമരകം

തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കുമരകം. മനോഹരമായ കായലും പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളും കണ്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഓണം ആസ്വദിക്കാം.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
കുമരകം (Kerala Tourism)

തൃപ്പുണിത്തുറ

അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് തൃപ്പുണിത്തുറ. എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ അത്തച്ചമയ പരേഡ് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ എത്തുന്നത്. കൊച്ചി മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ പരിവാരങ്ങളോടൊപ്പം വരുന്നതാണിത്. നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും സംഗീതജ്ഞരും അലങ്കരിച്ച ആനകളുമൊക്കെയായാണ് ഈ പരേഡിൽ ഉണ്ടാവുക. കൂടാതെ ഓണത്തിന് സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഹിൽ പാലസ് മ്യൂസിയം.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്ര (Kerala Tourism)

തൃക്കാക്കര

മഹാബലി തമ്പുരാൻ്റെ ഐതിഹാസിക ഭവനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് തൃക്കാക്കര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണഘോഷങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇടം കൂടിയാണ് തൃക്കാക്കര. തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണമല്ലാതെ മറ്റൊരു ചടങ്ങും ഇത്ര ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കാറില്ല.

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രം (Kerala Tourism)

തിരുവോണ ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് പകൽപൂരം നടക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് ഇത്. ഓണത്തോടൊപ്പം ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽകുന്ന ഉത്സവമാണ് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേതും.

ആറന്മുള

ONAM ONAM CELEBRATION 2025 travel tourism
ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ലോക പ്രശസ്‌തമായ വള്ളംകളിയാണ്. മത്സരത്തേക്കാൾ ഉപരി ഇത് ഒരു ആചാരമായാണ് നടത്തുന്നത്. ചിങ്ങ മാസത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞുള്ള ഉത്രട്ടാതി നാളിലാണ് ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുക. കിഴക്കൻ ശൈലി വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ ആണ് ആറന്മുള വള്ളംകളിക്ക് പാടുക. കുചേല വൃത്തം, ഭീഷ്‌മപർവ്വം, സന്താന ഗോപാലം, ഭഗവദൂത് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ ആറന്മുളക്ക് മാത്രമായുണ്ട്.

Also Read: പൂക്കളമിട്ട് 50,000 രൂപ നേടാം; കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAMONAM CELEBRATION 2025TRAVELTOURISM8 BEST PLACES FOR CELEBRATE ONAM

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.