ETV Bharat / travel-and-food

ചായക്ക് ഇതിലും ബെസ്‌റ്റ് പലഹാരം വേറെയില്ല; ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് വേറെ തന്നെ, റെസിപ്പി ഇതാ...

നല്ല രുചികരമായ ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ? റെസിപ്പിയിതാ..

BANANA RECIPE ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് EVENING SNACKS BANANA CUTLET
representational image (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വൈകുന്നേര ചായക്കൊപ്പം ഒന്ന് കടിക്കാന്‍ എന്തുണ്ടാക്കുമെന്നാണോ ആലോചിക്കുന്നത്. പഴംപൊരി, പരിപ്പുവട, ഉഴുന്നുവട, നെയ്യപ്പം എന്നിവയൊക്കെയാവും ആദ്യം തന്നെ മനസിലേക്ക് വരിക. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലോ. മറ്റൊരു നല്ല നാലുമണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കാം. ഒരു വെറൈറ്റി കട്‌ലറ്റ്. അതും ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട്. ഏത്തപ്പഴവും തേങ്ങയും പിന്നെ ഏതാനും ചേരുകളും മാത്രം മതി ഇതിന്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്‌ടമാകുന്നൊരു കിടിലന്‍ പലഹാരമാണിത്. അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യകരം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏത്തപ്പഴ കട്‌ലറ്റ്.

പഴം വാങ്ങിയിട്ട് മടി കാരണം ഫ്രിഡ്‌ജിൽ വച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും പഴംപൊരി കഴിച്ചുമടുത്തവർക്കുമൊക്കെ ഈ പലാഹാരം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം. ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ വീട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന വിഭവമാകും ഈ കട്‌ലറ്റ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം...

BANANA RECIPE ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് EVENING SNACKS BANANA CUTLET
ഏത്തപ്പഴം (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • ഏത്തപ്പഴം - 4 എണ്ണം
  • വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്
  • മൈദ- അരക്കപ്പ്
  • പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്- അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വരെ
  • തേങ്ങ ചിരകിയത്- ഒന്നര കപ്പ്
  • നെയ്യ്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • ഏലക്കാപ്പൊടി- അര മുതൽ ഒരു ടീസ്‌പൂൺ വരെ
  • ബ്രഡ് പൊടിച്ചത്- ഒരു കപ്പ്
  • എണ്ണ- പൊരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായത്

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

BANANA RECIPE ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് EVENING SNACKS BANANA CUTLET
നെയ്യ് (canva)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ രണ്ടുവശവും മുറിച്ചതിന് ശേഷം തൊലിയോടുകൂടി ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം തൊലിമാറ്റി പഴത്തിനുള്ളിലെ കറുത്ത നാര് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയും തയ്യാറായതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് മൈദ മുക്കി പൊരിക്കുവാൻ പാകത്തിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കലക്കി വക്കുക. മൈദ ഒരുപാട് മുറുകണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

BANANA RECIPE ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് EVENING SNACKS BANANA CUTLET
തേങ്ങ (ETV Bharat)

ശേഷം നന്നായി ഉടച്ച ഏത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് (പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച്), ഒരു ടീസ്‌പൂൺ നെയ്യ്, അര മുതൽ ഒരു ടീസ്‌പൂൺ വരെ ഏലക്കാപ്പൊടി, അരക്കപ്പ് ബ്രഡ് പൊടിച്ചത് എന്നിവയും ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം.

BANANA RECIPE ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് EVENING SNACKS BANANA CUTLET
ഏലക്ക (ETV Bharat)

നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിനുശേഷം കട്‌ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്ത് കലക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയിലും ബാക്കിയുള്ള ബ്രഡ് പൊടിച്ചതിലും ഇട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക. ( മുട്ട ഇഷ്‌ടമുള്ളവർക്ക് മുട്ടയിലും മുക്കിയെടുക്കാം ) ശേഷം നന്നായി ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. വളരെയെളുപ്പത്തിൽ നല്ല കൊതിയൂറും മധുരമുള്ള ഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ് തയ്യാർ.

Also Read: നല്ല മധുരം നിറച്ച അടയും അവൽ വിളയിച്ചതും, കുട്ടിക്കാലത്തെ രുചിയോർമകള്‍, സിമ്പിള്‍ റെസിപ്പിയിതാ

For All Latest Updates

TAGGED:

BANANA RECIPEഏത്തപ്പഴം കട്‌ലറ്റ്EVENING SNACKSBANANA CUTLETEASY BANANA CUTLET RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.