ETV Bharat / travel-and-food

ശാന്തമായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വണ്ണാത്തിപ്പുഴ; മുളകള്‍ കുടപിടിക്കുന്ന നദീതീരം, സുന്ദരം, വിസ്‌മയം കണ്ണൂരിലെ മുളംതുരുത്ത് - BAMBOO FOREST KANNUR

കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുളംതുരുത്ത് ഒരുക്കിയത്.

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
Bamboo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read

കേരളത്തിൽ ഒരു മുള ഗ്രാമമുണ്ട്. പച്ചപ്പിൻ്റെ നിറസൗന്ദര്യവുമായി 2000ത്തോളം മുളകൾ. വണ്ണാത്തി പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന മുളങ്കാടുകൾ ആരെയും മാടി വിളിക്കും. റീൽസുകൾക്കും സേവ് ദി ഡേറ്റുകൾക്കും പറ്റിയ ഒരു സ്‌പോട്ടാണിത്. ഒന്ന് കണ്ടാല്ലോ.

വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്കൊത്ത് പറയാൻ ഒരിടം. പ്രണയ സങ്കല്‌പങ്ങൾക്ക് നിറം ചാർത്താൻ തണുപ്പ് മായാത്ത തണൽ. മറ്റ് ടൂറിസ്‌റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ പോലെ പതിയെ വളരുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ കോട്ടക്കുന്ന്. റീല്‍സിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ ഇപ്പോള്‍ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കാണിവിടെ.

കണ്ണൂരിലെ മുളന്തുരുത്തിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ (ETV Bharat)

വെട്ടിയൊതുക്കി സുന്ദരിയാക്കിയ 2000ത്തോളം മുളകൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോ പാർക്കാണ് ഇന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത്. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഹരിതകേരളമിഷൻ, കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പദ്ധതിയാണ് ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. അപൂർവ്വയിനം മുളകളും പക്ഷികളും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും കൊണ്ട് അവിസ്‌മരണീയമാക്കുന്ന ഇടം ഒരുക്കാൻ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ചെലവിട്ടത് 2 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം.ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് മുളംതുരുത്ത് ഒരുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറെടുത്തത്.

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
മുളങ്കാട്. (ETV Bharat)

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ വൃക്ഷതൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ, വനവത്‌കരണം കണ്ടൽക്കാട് വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതി എന്ന ഏറെ വേറിട്ട ഒരു പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

2023ലായിരുന്നു സ്‌പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പുഴയോരത്ത് ടൂറിസ്‌റ്റ് സാധ്യതകൾ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതി ഇവിടെ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്നു.

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
മുളന്തുരുത്തിലേക്കുള്ള വഴി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ബോര്‍ഡ്. (ETV Bharat)

തിരക്കോട് തിരക്ക്: റീൽസ്, സേവ് ദി ഡേറ്റ് ചിത്രീകരണത്തിനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ബാംബൂസ പോളിമോർഫ, ബാംബുസ കച്ചറെൻസിസ്, ഒക്ലാണ്ട്രാ ട്രാവൻകോറിക്കാ, ഗ്വാഡുവ ആംഗുസ്റ്റിഫോളിയ തുടങ്ങി 4 മുളയിനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ സംഘം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിച്ച് കൊണ്ടാണ് മുള കൃഷിക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ എഞ്ചിനീയർ വിപിൻ കെസി പറഞ്ഞു.

പെരുമ്പ പുഴയുടെ ഭാഗമായ കോട്ടപുഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുളകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം പഴയകാലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്ന പഴയ ഓർമകൾ ഉണർത്തുന്ന ചിലത്കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ .

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
വിപിൻ കെസി, മാത്രടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, എം ശ്രീധരൻ (ETV Bharat)

പാട്ടരങ്ങ് തീർത്ത മുളംങ്കാട്:

"ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലം ലല്ലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ...... ",

"അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമൂളം തേനോ തെങ്ങിളനീരോ തെന്മോഴിയോ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ...."

ഇത്തരം പാട്ടുകളും മുളകൾക്കിടയിൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളിക്ക് ഒരു സിനിമഗാനം മാത്രമല്ല, പഴയ കാല നിത്യഹരിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.

മലയാളികൾക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഒഎൻവി കുറുപ്പ്, ജി.ദേവരാജൻ മാസ്‌റ്റർ ഇളയരാജ എന്നീ പ്രഗത്ഭരുടെ ഗാനങ്ങളിലെ വരികളുടെ സാന്നിധ്യം മലയാളികളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് മാറുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനൊരിടാം. പ്രകൃതിസംരക്ഷണം അതിനുമപ്പുറം പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള വികസനം അതാണ്‌ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ: ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിചരണം കുറച്ചുമാത്രം ആവശ്യമുള്ളതും രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ കാർഷിക വിള കൂടിയാണ് മുള. 25 മുതൽ 30 വർഷം വരെയാണ് ഒരു മുളങ്കൂട്ടത്തിന്‍റെ ശരാശരി ആയുസ്.

ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്നതും മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 30 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓക്‌സിജൻ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തോട്ടി, ഏണി, വാഴക്കുത്ത് മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുള ഉപയോഗിക്കാം.

Also Read: ഈ പൂക്കള്‍ക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും നിറവും മണവും; നിർധനരെ സഹായിക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി പാടമൊരുക്കി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്‌മ

കേരളത്തിൽ ഒരു മുള ഗ്രാമമുണ്ട്. പച്ചപ്പിൻ്റെ നിറസൗന്ദര്യവുമായി 2000ത്തോളം മുളകൾ. വണ്ണാത്തി പുഴയുടെ തീരത്ത് ഇടതൂർന്ന് വളരുന്ന മുളങ്കാടുകൾ ആരെയും മാടി വിളിക്കും. റീൽസുകൾക്കും സേവ് ദി ഡേറ്റുകൾക്കും പറ്റിയ ഒരു സ്‌പോട്ടാണിത്. ഒന്ന് കണ്ടാല്ലോ.

വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കഥകൾ കൂട്ടുകാർക്കൊത്ത് പറയാൻ ഒരിടം. പ്രണയ സങ്കല്‌പങ്ങൾക്ക് നിറം ചാർത്താൻ തണുപ്പ് മായാത്ത തണൽ. മറ്റ് ടൂറിസ്‌റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ പോലെ പതിയെ വളരുകയാണ് കണ്ണൂരിലെ കോട്ടക്കുന്ന്. റീല്‍സിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ ഇപ്പോള്‍ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കാണിവിടെ.

കണ്ണൂരിലെ മുളന്തുരുത്തിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ (ETV Bharat)

വെട്ടിയൊതുക്കി സുന്ദരിയാക്കിയ 2000ത്തോളം മുളകൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോ പാർക്കാണ് ഇന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത്. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഹരിതകേരളമിഷൻ, കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പദ്ധതിയാണ് ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. അപൂർവ്വയിനം മുളകളും പക്ഷികളും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും കൊണ്ട് അവിസ്‌മരണീയമാക്കുന്ന ഇടം ഒരുക്കാൻ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ചെലവിട്ടത് 2 ലക്ഷം രൂപയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം.ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് ആക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് മുളംതുരുത്ത് ഒരുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറെടുത്തത്.

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
മുളങ്കാട്. (ETV Bharat)

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ വൃക്ഷതൈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ, വനവത്‌കരണം കണ്ടൽക്കാട് വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിലാണ് മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതി എന്ന ഏറെ വേറിട്ട ഒരു പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

2023ലായിരുന്നു സ്‌പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പുഴയോരത്ത് ടൂറിസ്‌റ്റ് സാധ്യതകൾ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള മുളംതുരുത്ത് പദ്ധതി ഇവിടെ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്നു.

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
മുളന്തുരുത്തിലേക്കുള്ള വഴി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ബോര്‍ഡ്. (ETV Bharat)

തിരക്കോട് തിരക്ക്: റീൽസ്, സേവ് ദി ഡേറ്റ് ചിത്രീകരണത്തിനായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ബാംബൂസ പോളിമോർഫ, ബാംബുസ കച്ചറെൻസിസ്, ഒക്ലാണ്ട്രാ ട്രാവൻകോറിക്കാ, ഗ്വാഡുവ ആംഗുസ്റ്റിഫോളിയ തുടങ്ങി 4 മുളയിനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ സംഘം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിച്ച് കൊണ്ടാണ് മുള കൃഷിക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ എഞ്ചിനീയർ വിപിൻ കെസി പറഞ്ഞു.

പെരുമ്പ പുഴയുടെ ഭാഗമായ കോട്ടപുഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മുളകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം പഴയകാലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോകുന്ന പഴയ ഓർമകൾ ഉണർത്തുന്ന ചിലത്കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ .

KANNUR NEWS കണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത് BAMBOO FOREST IN KANNUR bamboo village Kannur
വിപിൻ കെസി, മാത്രടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, എം ശ്രീധരൻ (ETV Bharat)

പാട്ടരങ്ങ് തീർത്ത മുളംങ്കാട്:

"ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ ലല്ലം ലല്ലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ...... ",

"അല്ലിയിളം പൂവോ ഇല്ലിമൂളം തേനോ തെങ്ങിളനീരോ തെന്മോഴിയോ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞ നിലാവോ...."

ഇത്തരം പാട്ടുകളും മുളകൾക്കിടയിൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളിക്ക് ഒരു സിനിമഗാനം മാത്രമല്ല, പഴയ കാല നിത്യഹരിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്.

മലയാളികൾക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഒഎൻവി കുറുപ്പ്, ജി.ദേവരാജൻ മാസ്‌റ്റർ ഇളയരാജ എന്നീ പ്രഗത്ഭരുടെ ഗാനങ്ങളിലെ വരികളുടെ സാന്നിധ്യം മലയാളികളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണർത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് മാറുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനൊരിടാം. പ്രകൃതിസംരക്ഷണം അതിനുമപ്പുറം പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തോടൊപ്പമുള്ള വികസനം അതാണ്‌ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ: ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിചരണം കുറച്ചുമാത്രം ആവശ്യമുള്ളതും രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ കാർഷിക വിള കൂടിയാണ് മുള. 25 മുതൽ 30 വർഷം വരെയാണ് ഒരു മുളങ്കൂട്ടത്തിന്‍റെ ശരാശരി ആയുസ്.

ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്നതും മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 30 ശതമാനത്തിൽ അധികം ഓക്‌സിജൻ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തോട്ടി, ഏണി, വാഴക്കുത്ത് മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുള ഉപയോഗിക്കാം.

Also Read: ഈ പൂക്കള്‍ക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും നിറവും മണവും; നിർധനരെ സഹായിക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി പാടമൊരുക്കി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്‌മ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANNUR NEWSകണ്ണൂര്‍ ചെറുതാഴം മുളംതുരുത്ത്BAMBOO FOREST IN KANNURBAMBOO VILLAGE KANNURBAMBOO FOREST KANNUR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.