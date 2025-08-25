അറേബ്യയുടെ തനത് രുചിയിലുള്ള കബ്സ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ?. അതിന് ഗള്ഫില് തന്നെ പോകണമെന്ന് ചിലര് പറയാറുണ്ട്. എന്നാല് എവിടെയും പോകാതെ വീട്ടില് തന്നെ ആ രുചി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിലും നല്ല അറേബ്യന് മട്ടന് കബ്സ എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നേക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- മട്ടൻ - 1 കിലോഗ്രാം
- സവാള - 2
- തക്കാളി പഴുത്തത് - 3
- വെളുത്തുള്ളി - 6 വലിയ അല്ലി
- പച്ചമുളക് - 2
- ഏലയ്ക്ക - 6
- ഗ്രാമ്പൂ - 6
- ചെറിയ ജീരകം - ഒരു ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളക് - ഒരു ടീസ്പൂൺ
- ബ്ലാക്ക് ലെമൺ - 2
- ബേ ലീഫ് - 4
- കറുവാപട്ട - വലിയ ഒരു കഷ്ണം
- ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് - രണ്ട്
- ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കബ്സ മസാല - മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ
- ബസ്മതി അരി - മൂന്ന് ഗ്ലാസ് (3/4 കിലോഗ്രാം)
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ബസ്മതി അരി കഴുകി കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് എങ്കിലും കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക. മട്ടൻ വലിയ കഷണങ്ങളാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ നാല് ടേബിൾസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായാൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള നന്നായി വഴറ്റുക. ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് വഴറ്റുക.
അതിനു ശേഷം തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഏലയ്ക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട മറ്റു മസാലകൾ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. കബ്സ മസാലയും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക.
അതിനുശേഷം ചൂടുള്ള വെള്ളം ആറര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് 25 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. (രണ്ട് കപ്പ് അരിയ്ക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ) ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 30 മിനിറ്റിനുശേഷം. മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നും മാറ്റി എടുക്കാം. ( ഈ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്ത് അതിലാണ് അരി വേവിക്കുന്നത്).
ആ വെള്ളത്തിൽ അരിയിടാം, മിതമായ ചൂടിൽ അരി വേവിക്കുക. കഷണങ്ങളിൽ നാരങ്ങാനീര് പുരട്ടി അതിനുശേഷം ഒരൽപം ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. അരിയിലെ വെള്ളം വറ്റിയതിനു ശേഷം 20 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ദം ചെയ്യുക. ചൂടോടെ വിളമ്പാം, വേറെ യാതൊരു കറിയുടെയും ആവശ്യമില്ല.
