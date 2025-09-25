കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര് സിറ്റിയില് നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു
ഹൈദരാബാദ് നിവാസികളുടെ രാത്രികള് ഇനി കൂടുതല് ആഘോഷഭരിതമാകും. കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം.
Published : September 25, 2025 at 3:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നഗരവാസികളുടെ രാവുകള്ക്ക് ഇനി നിറമേറും. ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് വരുന്ന ഫ്യുച്ചര് സിറ്റിയെ ആകര്ഷകമാക്കാന് നൈറ്റ് സഫാരി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങള് നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. വനം വികസന കോര്പ്പറേഷന് സഫാരിക്കുള്ള വിശദമായ ആസൂത്രണങ്ങള് തയാറാക്കി. സഞ്ചാരികള്ക്കും മൃഗസ്നേഹികള്ക്കും പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടില് പുതുപുത്തന് അനുഭവങ്ങള് സമ്മാനിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.
മുച്ഛര്ളയില് 203.83 ഏക്കറിലായാണ് സഫാരി പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിനോദം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാഹസികത എന്നിവയുടെ സമ്മേളനമാകും ഇവിടെ ഒരുക്കുക.
ദിനോസര് പാര്ക്ക്, വെര്ച്വല് റിയാലിറ്റി പാര്ക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി ആകര്ഷണീയതകള് ഈ രാത്രി സഫാരി പാര്ക്കില് ഒരുക്കും. കുട്ടികളെ ആകര്ഷിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്. തെലങ്കാന ഇന്ഡസ്ടിയല് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് കോര്പ്പറേഷന് ഇതിനായി വനം വികസന വകുപ്പിന് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നല്കും.
സന്ദര്ശകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നത് വന് സൗകര്യങ്ങള്
സന്ദര്ശകര്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കും. അത്യാധുനിക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകള്, വിശാലമായ പാര്ക്കിങ് സൗകര്യം, സുരക്ഷാ പരിശോധനകള്, മാര്ഗനിര്ദ്ദേശ കേന്ദ്രങ്ങള്, വിവരങ്ങള് നല്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ഫുഡ് കോര്ട്ടുകള്, കഫറ്റീരിയകള്, സുവനീറുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വില്ക്കുന്ന കടകള് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ഒരുക്കും.
വെര്ച്വല് റിയാലിറ്റി പാര്ക്കില് സന്ദര്ശകര്ക്ക് വന്യജീവികള്ക്കൊപ്പം കാട്ടിലൂടെയും ബഹിരാകാശത്ത് കൂടെയും നടക്കുന്ന അനുഭൂതികള് ഒരുക്കും. ദിനോസര് പാര്ക്കില് പൗരാണിക പരിസ്ഥിതി പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കും. കുട്ടികള്ക്ക് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ അനുഭവങ്ങള് അറിയാനിതിലൂടെ അവസരമൊരുക്കും. യുവാക്കള്ക്ക് അത്ഭുതവും സാഹസികതയുമൊരുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചര് പാര്ക്കും ഒരുക്കും.
വികസനം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി
നൈറ്റ് സഫാരിയും അനുബന്ധ മൃഗശാലയും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാകും വികസിപ്പിക്കുക. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക അനുമതി തെലങ്കാന ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് കോര്പ്പറേഷന് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. 203.80 ഏക്കര് സ്ഥലത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ടിജിഎഫ്ഡിസി, ടിജിഐഐസി, വനം, റവന്യൂ അധികൃതരുടെ സംയുക്ത പരിശോധന പൂര്ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 46 ഏക്കര് സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികള് ഫ്യൂച്ചര് സിറ്റി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അതോറിറ്റി പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
രാത്രി മാന്ത്രികത; സസ്യഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങളുമൊത്തുള്ള സഞ്ചാരം
സാധാരണ മൃഗശാലകള് പകല് സമയത്താണ് സന്ദര്ശകര്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നാല് ഈ നൈറ്റ് സഫാരി വന്യജീവികളെ രാത്രിയില് കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. എന്നാല് മംസഭുക്കുകളായ കടുവ, സിംഹം എന്നിവ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്. മാന്, ജിറാഫ്, സീബ്ര, കൃഷ്ണമൃഗം തുടങ്ങിയവയെ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കും. രാത്രികാല സഫാരി ഇവയുടെ യഥാര്ത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാന് സഞ്ചാരികളെ സഹായിക്കും. ശരിക്കും ഒരു കാനന അനുഭവമായിരിക്കും സന്ദര്ശകര്ക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കുക.
പൂര്ത്തിയായാല് ഈ നൈറ്റ് സഫാരി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര, വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായിരിക്കും. സാഹസികതയും വന്യജീവിസംരക്ഷണവും സമ്മേളിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രായക്കാര്ക്കും ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ഒരപൂര്വ ഇടം!