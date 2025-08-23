ETV Bharat / travel-and-food

ഓണം പൂക്കുന്ന തമിഴ്‌നാടൻ ഗ്രാമത്തിലേക്കൊരു യാത്ര; മലയാളികളുടെ അത്തത്തിന് നിറം പകരുന്ന തോവാള - THE FLOWER DESTINATION THOVALAI

കേരളത്തിൻ്റെ ഓണക്കാലത്തിന് ഒഴിച്ച് കൂടാൻ കഴിയാത്ത പൂഗ്രാമം, അതാണ് തോവാള. ഓണമെത്തിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൂകച്ചവടക്കാരും ആളുകളും നേരിട്ട് പൂവെടുക്കാൻ ഇവിടെ വരും.

A trip to a Tamil Nadu village Thovalai where Onam is in full bloom (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 5:37 PM IST

സുഗന്ധ പൂരിതമായ മുല്ലപ്പൂ ഗ്രാമം... പൂകർഷകരുടെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ സുഗന്ധം... ഇവിടെയെത്തിയാൽ പൂക്കളുടെ കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാം, വർണശബളമായ പൂക്കളെ കാണാം. ഓണക്കാലം മലയാളികള്‍ക്കെന്നോളം ഇവിടത്തെ തമിഴർക്കും പ്രധാനമാണ്.

"ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു" എന്ന മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകള്‍ അന്വർഥമാക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമവും അവിടത്തെ പൂക്കഥകളും കണ്ടറിയാൻ ഇതാണ് പറ്റിയ കാലം. അത്തം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മലയാളികള്‍ തോവാള ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുന്നത് പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്.

ഓണത്തിന് കേരളത്തിൽ പൂക്കളെത്തിക്കാൻ അങ്ങ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പൂകർഷകർ മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപേ കൃഷി തുടങ്ങും. മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ക്ക് പേര് കേട്ട നാഗർകോവിലിലെ തോവാളയിൽ ഓണക്കാലമെത്തിയാൽ എല്ലാതരം പൂക്കളും ലഭ്യമാകും. കേരളത്തിൻ്റെ ഓണക്കാലത്തിന് ഒഴിച്ച് കൂടാൻ കഴിയാത്ത പൂഗ്രാമം... അതാണ് തോവാള.

A trip to a Tamil Nadu village Thovalai where Onam is in full bloom (ETV Bharat)

തോവാളയുടെ കേരള ബന്ധവും ചരിത്രവും

ഓണമെത്തിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൂകച്ചവടക്കാരും ആളുകളും നേരിട്ട് പൂവെടുക്കാൻ ഇവിടെ വരും. ഇറുത്തെടുത്ത പൂക്കൾ വാരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുകൾ നടന്നു കാണാൻ തന്നെ ഒരു ചന്തമാണ്. ഓണക്കാലത്തും അല്ലാതെയും നിരവധി മലയാളികൾ തോവാളയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാനെത്തും. ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധമല്ല കേരളത്തിന് തോവാളയുമായിട്ടുള്ളത്. കാലങ്ങളായി കേരളവും തമിഴ്‌നാടും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നൊരു പൂപ്പാതയാണിത്.

പണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് തോവാള തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടം. തോവാള പൂച്ചന്തയ്ക്ക് ഏകദേശം 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പൂക്കൾ എത്തിച്ചിരുന്നതും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നുവത്രെ. പിന്നീട് രാജഭരണം മാറിയെങ്കിലും തോവാളയുടെ പൂക്കാലപ്പെരുമയ്‌ക്ക് മങ്ങൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്സവ കാലങ്ങളിലെല്ലാം പൂക്കള്‍ ഇവിടെ നിന്നെന്നും. പ്രധാനമായും മുല്ലപ്പൂക്കളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ തോവാളയിലെ കർഷകരുടെ വിയർപ്പിന് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധമാണ്.

A trip to a Tamil Nadu village Thovalai where Onam is in full bloom (ETV Bharat)

കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍. എന്നാല്‍ തോവാളക്കാര്‍ക്ക് ഓണം എന്നത് പൂക്കള്‍വിറ്റ് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ഉപജീവനമാര്‍ഗം തേടലാണ്. പുലർച്ചെ നാല് മണിയ്‌ക്ക് ഈ മാർക്കറ്റുണരും. ഇരുട്ടു മാറി വെളിച്ചം പരക്കുമ്പോൾ നിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തൂവും. 75-ലധികം കടകളുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ.

തോവാളയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന മുല്ലയും പിച്ചിയും സേലത്തു നിന്നുള്ള അരളിപ്പൂക്കളും ഹൊസൂരിലെ പാടങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന ജമന്തിപ്പൂക്കളും റോസും മധുരയിൽ വിടരുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളും വാടാമല്ലിയും തെച്ചിയും തുളസിയും താമരയുമെല്ലാം പുലരും മുന്നെ തോവളയിലേക്കെത്തും.

തോവാളയിൽ ദിവസവും എട്ടു മുതൽ പത്തുവരെ ടൺ പൂക്കൾ വിൽക്കും. എന്നാൽ ഓണക്കാലത്ത് ഇത് 15 ടണ്ണിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഗ്രാമത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും പൂ വ്യവസായത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. രാവിലെ വിപണിയിലെത്തുന്ന പൂക്കളുടെ അളവും അന്നത്തെ സീസണും കണക്കാക്കിയാണ് പൂവിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

തോവാളയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ

പുലര്‍ച്ചെയുള്ള തോവാളയുടെ ഭംഗി നിങ്ങള്‍ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം നല്‍കും. പലവര്‍ണ്ണങ്ങളിലെ പൂവുകളുടെ നിറവും ഗന്ധവും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പൂവാങ്ങാന്‍ വന്നവരുടെ തിരക്കായിരിക്കും ചന്തയിൽ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി ഗള്‍ഫ് അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇവിടെ നിന്നും പൂക്കള്‍ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടാന്‍ അവധി ആഘോഷിക്കാന്‍ തോവാളയെന്ന പൂക്കളുടെ കലവറയിലേയ്ക്ക് ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രിപ്പ് പോകാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലൂടെ ബാലരാമപുരം- നെയ്യാറ്റിന്‍കര- പാറശ്ശാല വഴി നാഗർകോവിലിൽ എത്തണം.

ഇവിടുന്ന് തിരുനെൽവേലി റൂട്ടിലാണ് തോവാള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരക്കില്ലാതെ ഗ്രാമീണസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പോകാനാണ് താൽപര്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു വഴിയുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് തിരുമല- മലയിൻകീഴ് - കാട്ടാക്കട -കല്ലിയാല്‍ -തൃപ്പരപ്പ്- കുലശേഖരപുരം- തടിക്കാരന്‍കോണം- തെരുവങ്കാട്- ചെമ്പകരാമന്‍പുത്തൂര്‍ വഴി തോവാളയിലെത്താം.

A trip to a Tamil Nadu village Thovalai where Onam is in full bloom (ETV Bharat)

പണ്ട് രാജഭരണകാലത്ത് തോവാള തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടം. തോവാള പൂച്ചന്തയ്ക്ക് ഏകദേശം 100 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പൂക്കൾ എത്തിച്ചിരുന്നതും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നുവത്രെ. പിന്നീട് രാജഭരണം മാറിയെങ്കിലും തോവാളയുടെ പൂക്കാലപ്പെരുമയ്‌ക്ക് മങ്ങൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്സവ കാലങ്ങളിലെല്ലാം പൂക്കള്‍ ഇവിടെ നിന്നെന്നും. പ്രധാനമായും മുല്ലപ്പൂക്കളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ തോവാളയിലെ കർഷകരുടെ വിയർപ്പിന് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധമാണ്.

A trip to a Tamil Nadu village Thovalai where Onam is in full bloom (ETV Bharat)

കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍. എന്നാല്‍ തോവാളക്കാര്‍ക്ക് ഓണം എന്നത് പൂക്കള്‍വിറ്റ് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ഉപജീവനമാര്‍ഗം തേടലാണ്. പുലർച്ചെ നാല് മണിയ്‌ക്ക് ഈ മാർക്കറ്റുണരും. ഇരുട്ടു മാറി വെളിച്ചം പരക്കുമ്പോൾ നിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞു തൂവും. 75-ലധികം കടകളുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിൽ.

തോവാളയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന മുല്ലയും പിച്ചിയും സേലത്തു നിന്നുള്ള അരളിപ്പൂക്കളും ഹൊസൂരിലെ പാടങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന ജമന്തിപ്പൂക്കളും റോസും മധുരയിൽ വിടരുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളും വാടാമല്ലിയും തെച്ചിയും തുളസിയും താമരയുമെല്ലാം പുലരും മുന്നെ തോവളയിലേക്കെത്തും.

തോവാളയിൽ ദിവസവും എട്ടു മുതൽ പത്തുവരെ ടൺ പൂക്കൾ വിൽക്കും. എന്നാൽ ഓണക്കാലത്ത് ഇത് 15 ടണ്ണിൽ കൂടുതലാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഗ്രാമത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളും പൂ വ്യവസായത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. രാവിലെ വിപണിയിലെത്തുന്ന പൂക്കളുടെ അളവും അന്നത്തെ സീസണും കണക്കാക്കിയാണ് പൂവിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

തോവാളയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ

പുലര്‍ച്ചെയുള്ള തോവാളയുടെ ഭംഗി നിങ്ങള്‍ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം നല്‍കും. പലവര്‍ണ്ണങ്ങളിലെ പൂവുകളുടെ നിറവും ഗന്ധവും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പൂവാങ്ങാന്‍ വന്നവരുടെ തിരക്കായിരിക്കും ചന്തയിൽ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി ഗള്‍ഫ് അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇവിടെ നിന്നും പൂക്കള്‍ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടാന്‍ അവധി ആഘോഷിക്കാന്‍ തോവാളയെന്ന പൂക്കളുടെ കലവറയിലേയ്ക്ക് ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രിപ്പ് പോകാവുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലൂടെ ബാലരാമപുരം- നെയ്യാറ്റിന്‍കര- പാറശ്ശാല വഴി നാഗർകോവിലിൽ എത്തണം.

ഇവിടുന്ന് തിരുനെൽവേലി റൂട്ടിലാണ് തോവാള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തിരക്കില്ലാതെ ഗ്രാമീണസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് പോകാനാണ് താൽപര്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു വഴിയുമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് തിരുമല- മലയിൻകീഴ് - കാട്ടാക്കട -കല്ലിയാല്‍ -തൃപ്പരപ്പ്- കുലശേഖരപുരം- തടിക്കാരന്‍കോണം- തെരുവങ്കാട്- ചെമ്പകരാമന്‍പുത്തൂര്‍ വഴി തോവാളയിലെത്താം.

