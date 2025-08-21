ETV Bharat / travel-and-food

ഇത് വിസ്‌മയം, ദശലക്ഷം ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ക്കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധക്ഷേത്രം; വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഇടം... - BEER BOTTLE BUDDHIST TEMPLE

മനോഹരമായ ഡിസൈനും വെയിലേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ സവിശേഷ വര്‍ണപ്രകാശവുമെല്ലാം ബീയർ കുപ്പികള്‍ ഈ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിന് നല്‍കുന്നു. ഇവിടേയ്ക്കാണ് സഞ്ചാരികള്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

BUDDHIST TEMPLE BEER BOTTLE TEMPLE THAILAND BUDDHIST TEMPLE THAILAND TEMPLE MADE OF BEER BOTTLES
ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം (Instagram@bangkok.foodie)
ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ക്കൊണ്ടൊരു ക്ഷേത്രം, കൗതുകം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ! അതും ശ്രീബുദ്ധന്‍റേതാണ്. അപ്പോള്‍ തോന്നും ബുദ്ധനും മദ്യവും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന്? എന്നാല്‍ ഇല്ല, പക്ഷേ അങ്ങ് തായ്‌ലണ്ടിലാണ് ബുദ്ധന്‍റെ ക്ഷേത്രം പൂര്‍ണമായും ബിയര്‍ കുപ്പിയില്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വാട് പാ മഹാ ചേഡി കൗ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ട ഇടമായി മാറുകയാണ് ഇവിടം.

പരിസ്ഥിതിയോട് ഇണങ്ങിയ അപൂര്‍വ ഒരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടേയ്ക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത്. ആത്മീയത എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെ മനോഹരമായി നേരിടുന്നതെന്ന് കാണാന്‍ കൂടിയാണ്.

വാട് പാ മഹാ ചേഡി കൗ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പേര്. ദശലക്ഷം കുപ്പികളുടെ ക്ഷേത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിലേറെ കുപ്പികളാണ് ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും നിര്‍മിച്ചത് കുപ്പികള്‍കൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

തായ്‌ലന്‍ഡിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സിസാകെറ്റ് പ്രവിശ്യയിലാണ് ഈ മനോഹരമായ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലിയായ ബിയര്‍ കുപ്പികളാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ കുപ്പികളൊക്കെ ശേഖരിച്ചത്. ഈ കുപ്പികള്‍ക്കൊണ്ടാണ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ മുറികളും വിശ്രമ മുറികളും അടങ്ങിയ ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചത്. ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഒരു ശ്മശാനം വരെ നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ കൊണ്ടു തന്നെയാണ്.

ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ കുപ്പികളും കോണ്‍ക്രീറ്റ് മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഡിസൈനും വെയിലേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ സവിശേഷ വര്‍ണപ്രകാശവുമെല്ലാം ബീയർ കുപ്പികള്‍ ഈ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിന് നല്‍കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിനും സ്വര്‍ണനിറമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വെയിലേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഹെനക്കന്‍ കുപ്പികളുടെ പച്ചനിറവും ചാങ് കുപ്പികളുടെ തവിട്ടു നിറവുമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാനിടയായത്

1984ലാണ് വാട് പാ മഹാ ചേഡി കൗവിന്‍റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രം ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചില്ലു മദ്യക്കുപ്പികള്‍ മൂലമുണ്ടാവുന്ന മാലിന്യം പെരുകി വരുന്നത് ചില ബുദ്ധ സന്ന്യാസിമാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടു. ഇതോടെ പ്രകൃതിയോട് ചേര്‍ന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധ സന്യാസിമാരാണ് ബിയര്‍ കുപ്പികൊണ്ട് ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചാലോ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

ഇതോടെ മുതിര്‍ന്ന ബുദ്ധസന്യാസിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അവര്‍ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തി. മതിലില്‍ 100 ബീയര്‍ ബോട്ടിലുകള്‍ എന്നതായിരുന്നു ചലഞ്ച്. നാട്ടുകാരും കടക്കാരും കാലിയായ ബിയറിന്‍റെ കാലികുപ്പികള്‍ ശേഷഖരിച്ച് നല്‍കുന്നതിന് ഈ ചാലഞ്ച് കാരണമായി.

ബിയര്‍ കുപ്പികള്‍ വലിയ തോതില്‍ എത്തി തുടങ്ങിയതോടെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മാണം തുടങ്ങി. ശ്‌മശാനമാണ് ആദ്യം നിര്‍മിച്ചത്. രണ്ടുവര്‍ഷമാണ് ഇതിന്‍റെ നിര്‍മാണത്തിനായി എടുത്തത്. ഈ പ്രദേശത്ത് ക്ഷേത്രവും ശ്മശാനവും അടക്കം ഇരുപതോളം കെട്ടിടങ്ങള്‍ ചില്ലുകുപ്പികൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

