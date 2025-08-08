കാസർകോട്: ചെറുവത്തൂരിലെ തട്ടുകടകളിൽ എത്തിപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനെല്ലാം ഒരേ രുചി. ഈ രുചി തേടി പോയപ്പോൾ എത്തിയത് പടന്നയിലെ ബറാക്ക എന്ന പലഹാരക്കടയ്ക്ക് മുന്നിലും. അടുപ്പിൽ കല്ലുമ്മക്കായ എണ്ണയിൽ വേവുന്നുണ്ട്. മണം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്നു.
അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ 60 കാരിയായ ഒരു ഉമ്മയാണ് പാചകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കൂടെ നാലു ജോലിക്കാരുമുണ്ട്. തിരക്കിനിടയിലും ആ ഉമ്മ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. പേര് ഹസീന, വയസ് 60.
മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ അവൻ നടത്തിയിരുന്ന പലഹാരക്കട എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന വന്നു. അങ്ങനെ താൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹസീന പറയുന്നു. ആറു വർഷം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. തിരക്ക് കൂടിയതോടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. ജോലിക്കാരെയും ഒപ്പം നിർത്തി.
ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും വിദേശത്തും ബറാക്ക പലഹാരങ്ങളുടെ രുചി എത്തുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായയിലും ഉന്നക്കായയിലും കൽമാസിലുമെല്ലാം രുചിയുടെ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം സ്നേഹവും വിളമ്പുന്ന ഇടമാണിതെന്നു നാട്ടുകാരും പറയുന്നു. പടന്ന വടക്കേപ്പുറം ഓരി റോഡിലാണ് കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് വലിയ ബോർഡിൽ എഴുതിയ "ബറാക്ക" പലഹാരക്കട.
കല്ലുമ്മക്കായ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ . ഓരോ ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും കടകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിനം പ്രതി രണ്ടായിരത്തിലേറെ പലഹാരം ഇവിടെ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.
വേവിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടെ കല്ലുമ്മക്കായ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറും ലഭ്യമാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ബറാക്കയിൽ വരാതെ പോകാറില്ല. കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതും മറ്റു വിഭവങ്ങളും ശീതീകരിച്ച ബോക്സിൽ ആണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.
രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് സജീവമാകുന്ന 'അടുക്കള'
രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ ബറാക്കയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. തേങ്ങ ചിരവലും, കല്ലുമ്മക്കായ വൃത്തിയാക്കലും, അരി അരക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാം തകൃതി. 1000 കല്ലുമ്മക്കായക്ക് പുറമെ 400 കൽമാസ്, ചിക്കൻ റോൾ, മുട്ടയപ്പം എന്നിവയും ഓർഡറിനു അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കും.
കാസർകോട്, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മാത്രം 25 കടകളിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അതേസമയം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് തങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഹസീന പറയുന്നു. എന്നാലും ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനു 13 രൂപ വില മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
തലശേരി കടലിൽ നിന്നും കൊത്തി എടുക്കുന്ന കല്ലുമ്മക്കായയ്ക്ക് രുചി കൂടുതലാണ്. അതാണ് അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്നതെന്നും ഹസീന പറഞ്ഞു.
