Essay Contest 2025

ETV Bharat / travel-and-food

മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ഏറ്റെടുത്തു; രുചിയുടെ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം സ്​നേഹം വിളമ്പുന്ന ഹസീനുമ്മ - BARAKA HOTEL PADANNA SUCCESS STORY

മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോള്‍ ഏറ്റെടുത്ത ഹോട്ടൽ വമ്പൻ വിജയമാക്കി മാറ്റിയ ഹസീനുമ്മയുടെ വിജയഗാഥ.

BARAKA OF PADANNA KALLUMMAKKAYA dish spots KASARAGOD HOTELS WOMAN ENTREPRENEURSHIP
Haseena at Baraka Hotel Padanna (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: ചെറുവത്തൂരിലെ തട്ടുകടകളിൽ എത്തിപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനെല്ലാം ഒരേ രുചി. ഈ രുചി തേടി പോയപ്പോൾ എത്തിയത് പടന്നയിലെ ബറാക്ക എന്ന പലഹാരക്കടയ്ക്ക് മുന്നിലും. അടുപ്പിൽ കല്ലുമ്മക്കായ എണ്ണയിൽ വേവുന്നുണ്ട്. മണം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്നു.

അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ 60 കാരിയായ ഒരു ഉമ്മയാണ് പാചകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കൂടെ നാലു ജോലിക്കാരുമുണ്ട്. തിരക്കിനിടയിലും ആ ഉമ്മ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. പേര് ഹസീന, വയസ് 60.

മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ അവൻ നടത്തിയിരുന്ന പലഹാരക്കട എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന വന്നു. അങ്ങനെ താൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹസീന പറയുന്നു. ആറു വർഷം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. തിരക്ക് കൂടിയതോടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. ജോലിക്കാരെയും ഒപ്പം നിർത്തി.

ബറാക്കയിലൂടെ വാനോളമുയർന്ന് ഹസീനുമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യ പെരുമ (ETV Bharat)

ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും വിദേശത്തും ബറാക്ക പലഹാരങ്ങളുടെ രുചി എത്തുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായയിലും ഉന്നക്കായയിലും കൽമാസിലുമെല്ലാം രുചിയുടെ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം സ്​നേഹവും വിളമ്പുന്ന ഇടമാണിതെന്നു നാട്ടുകാരും പറയുന്നു. പടന്ന വടക്കേപ്പുറം ഓരി റോഡിലാണ് കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് വലിയ ബോർഡിൽ എഴുതിയ "ബറാക്ക" പലഹാരക്കട.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കല്ലുമ്മക്കായ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ . ഓരോ ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും കടകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിനം പ്രതി രണ്ടായിരത്തിലേറെ പലഹാരം ഇവിടെ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.

വേവിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടെ കല്ലുമ്മക്കായ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറും ലഭ്യമാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ബറാക്കയിൽ വരാതെ പോകാറില്ല. കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതും മറ്റു വിഭവങ്ങളും ശീതീകരിച്ച ബോക്‌സിൽ ആണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് സജീവമാകുന്ന 'അടുക്കള'

രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ ബറാക്കയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. തേങ്ങ ചിരവലും, കല്ലുമ്മക്കായ വൃത്തിയാക്കലും, അരി അരക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാം തകൃതി. 1000 കല്ലുമ്മക്കായക്ക് പുറമെ 400 കൽമാസ്, ചിക്കൻ റോൾ, മുട്ടയപ്പം എന്നിവയും ഓർഡറിനു അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കും.

കാസർകോട്, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മാത്രം 25 കടകളിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അതേസമയം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് തങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഹസീന പറയുന്നു. എന്നാലും ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനു 13 രൂപ വില മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
തലശേരി കടലിൽ നിന്നും കൊത്തി എടുക്കുന്ന കല്ലുമ്മക്കായയ്ക്ക് രുചി കൂടുതലാണ്. അതാണ് അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്നതെന്നും ഹസീന പറഞ്ഞു.

Also Read: മാറുന്ന മലബാർ കല്യാണങ്ങൾ; ആര്‍ഭാടവും ആഭാസവുമില്ല, കല്യാണ വീടുകള്‍ക്ക് പാട്ടിൻ്റെ ലഹരി

കാസർകോട്: ചെറുവത്തൂരിലെ തട്ടുകടകളിൽ എത്തിപ്പോൾ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനെല്ലാം ഒരേ രുചി. ഈ രുചി തേടി പോയപ്പോൾ എത്തിയത് പടന്നയിലെ ബറാക്ക എന്ന പലഹാരക്കടയ്ക്ക് മുന്നിലും. അടുപ്പിൽ കല്ലുമ്മക്കായ എണ്ണയിൽ വേവുന്നുണ്ട്. മണം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പരന്നു കിടക്കുന്നു.

അടുക്കളയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ 60 കാരിയായ ഒരു ഉമ്മയാണ് പാചകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കൂടെ നാലു ജോലിക്കാരുമുണ്ട്. തിരക്കിനിടയിലും ആ ഉമ്മ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. പേര് ഹസീന, വയസ് 60.

മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ അവൻ നടത്തിയിരുന്ന പലഹാരക്കട എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ആലോചന വന്നു. അങ്ങനെ താൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹസീന പറയുന്നു. ആറു വർഷം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. തിരക്ക് കൂടിയതോടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി. ജോലിക്കാരെയും ഒപ്പം നിർത്തി.

ബറാക്കയിലൂടെ വാനോളമുയർന്ന് ഹസീനുമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യ പെരുമ (ETV Bharat)

ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും വിദേശത്തും ബറാക്ക പലഹാരങ്ങളുടെ രുചി എത്തുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായയിലും ഉന്നക്കായയിലും കൽമാസിലുമെല്ലാം രുചിയുടെ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം സ്​നേഹവും വിളമ്പുന്ന ഇടമാണിതെന്നു നാട്ടുകാരും പറയുന്നു. പടന്ന വടക്കേപ്പുറം ഓരി റോഡിലാണ് കല്ലുമ്മക്കായ എന്ന് വലിയ ബോർഡിൽ എഴുതിയ "ബറാക്ക" പലഹാരക്കട.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കല്ലുമ്മക്കായ വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ . ഓരോ ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് ഇവിടെ നിന്നും കടകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദിനം പ്രതി രണ്ടായിരത്തിലേറെ പലഹാരം ഇവിടെ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്.

വേവിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കൂടെ കല്ലുമ്മക്കായ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറും ലഭ്യമാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ബറാക്കയിൽ വരാതെ പോകാറില്ല. കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതും മറ്റു വിഭവങ്ങളും ശീതീകരിച്ച ബോക്‌സിൽ ആണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് സജീവമാകുന്ന 'അടുക്കള'

രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ ബറാക്കയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും. തേങ്ങ ചിരവലും, കല്ലുമ്മക്കായ വൃത്തിയാക്കലും, അരി അരക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാം തകൃതി. 1000 കല്ലുമ്മക്കായക്ക് പുറമെ 400 കൽമാസ്, ചിക്കൻ റോൾ, മുട്ടയപ്പം എന്നിവയും ഓർഡറിനു അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കും.

കാസർകോട്, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മാത്രം 25 കടകളിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അതേസമയം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് തങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഹസീന പറയുന്നു. എന്നാലും ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതിനു 13 രൂപ വില മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
തലശേരി കടലിൽ നിന്നും കൊത്തി എടുക്കുന്ന കല്ലുമ്മക്കായയ്ക്ക് രുചി കൂടുതലാണ്. അതാണ് അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുന്നതെന്നും ഹസീന പറഞ്ഞു.

Also Read: മാറുന്ന മലബാർ കല്യാണങ്ങൾ; ആര്‍ഭാടവും ആഭാസവുമില്ല, കല്യാണ വീടുകള്‍ക്ക് പാട്ടിൻ്റെ ലഹരി

For All Latest Updates

TAGGED:

BARAKA OF PADANNAKALLUMMAKKAYA DISH SPOTSKASARAGOD HOTELSWOMAN ENTREPRENEURSHIPBARAKA HOTEL PADANNA SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തിൽ തുലാവർഷ സമാനമായ ഇടിയും ശക്തമായ മഴയും, രാത്രിയിൽ ജാഗ്രത വേണം

വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ്; യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകുക എത്രയെന്നതിന് കണക്കില്ല

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം, സപ്ലൈക്കോയുടെ ഓണം മെഗാ ഫെയർ ആരംഭിക്കുന്നു

ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍ അല്ല, അമ്മയുടെ കരളില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞ്, രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംഭവം, ഇതിലെ അപകടം?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.