ഇന്ത്യക്കാർ നെഞ്ചിലേറ്റി, ട്രംപിനെ ഞെട്ടിച്ച് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഹിറ്റായി 'അറട്ടൈ': ഇന്ത്യൻ മെസേജിങ് ആപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
വാട്സ്ആപ്പിനെ പിന്തള്ളി ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഹിറ്റായി ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മെസേജിങ് ആപ്പായ 'അറട്ടൈ'.
Published : September 29, 2025 at 6:54 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 7:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉറക്കമെണീറ്റയുടനെ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവരും. അതും ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് മെസേജുകളായിരിക്കും. അത്രയേറെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദൈന്യം ദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ്.
എന്നാൽ വാട്സ്ആപ്പിനെ വെല്ലാൻ ഒരു കിടിലൻ ഇന്ത്യൻ നിർമിത മെസേജിങ് ആപ്പ് രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് മിക്ക ഇന്ത്യക്കാർക്കും അറിയില്ല. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് വിഭാഗത്തിൽ റാങ്കിങിൽ വാട്സ്ആപ്പിനെ പിന്തള്ളി ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ആപ്പായ 'അറട്ടൈ'. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയായ സോഹോ കോർപ്പറേഷനാണ് ആപ്പിന് പിന്നിൽ.
We’re officially #1 in Social Networking on the App Store!— Arattai (@Arattai) September 27, 2025
Big thanks to every single Arattai user for making this possible. 💛#StayConnected #Arattai pic.twitter.com/gqxPW108Nq
ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 3,000 പേർ മാത്രം സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന അറട്ടൈ ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് 100 മടങ്ങായി വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്നുലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ആപ്പിൾ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്തത്. വൻകിട വിദേശ കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റയുടെ സ്വകാര്യതയെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആപ്പ് ഹിറ്റാവുന്നത്.
തമിഴിൽ സംഭാഷണം, ചിറ്റ് ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് അറട്ടൈ. ആപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഇത്. അതായത് ഉപയോക്തൃ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ആശയവിനിമയം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് ആപ്പാണ് ഇത്. മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടില്ലെന്ന് ആപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകൾ, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾ, ഓഡിയോ കോളുകൾ, വീഡിയോ കോളുകൾ, സ്റ്റാറ്റസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാട്സ്ആപ്പിന് സമാനമായ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലും ലഭിക്കും. സ്പൈവെയറുകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ നിർമിത ആപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് അറട്ടൈ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് തന്നെ.
2021ലാണ് 'അറട്ടൈ' പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിലും, ആപ്പിന് ഇപ്പോൾ സ്വീകാര്യത കൂടി വരികയാണ്. പുറത്തിറക്കിയിട്ട് നാല് വർഷത്തിൽ അധികമായിട്ടും ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആകാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക താരിഫ് പോരാണ്. സ്വദേശി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനവും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ പിന്തുണയുമാണ് 'അറട്ടൈ' ആപ്പിനെ ആപ്പ് സ്റ്റോർ റാങ്കിങിൽ മുന്നിലാക്കിയത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് ആപ്പ് അറട്ടൈ സൗജന്യവും സുരക്ഷിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രഥാൻ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരോടുമായി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
Arattai instant messaging app developed by @Zoho is free, easy-to-use, secure, safe and ‘Made in India’.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 24, 2025
Guided by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s call to adopt Swadeshi, I appeal to everyone to switch to India-made apps for staying connected with friends and family.… pic.twitter.com/Tptgbzgivg
വാട്സ്ആപ്പിനെ മാത്രമല്ല, മെറ്റയുടെ ത്രെഡിനെയും ടെലിഗ്രാമിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെയും പിന്നിലാക്കിയാണ് അറട്ടൈയുടെ നേട്ടം.
അറട്ടൈ ആപ്പിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ
- സർക്കാർ പ്രോത്സാഹനം
- സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും
- ലളിതമായ ഉപയോഗം
- വിശ്വാസ്യത
- മികച്ച സ്വീകാര്യത
- സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭിച്ച പ്രചാരം
എന്താണ് അറട്ടൈ ആപ്പ്?
ഒരു ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അറട്ടൈ ആപ്പ്. വോയ്സ്, ടെക്സ്റ്റ് മെസേജിങ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ കോളുകൾ, ഡോക്യുമെന്റ്, ഇമേജ് ഷെയറിങ്, 1000 പേർക്ക് വരെ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾ, ചാനലുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ അറട്ടൈ ആപ്പിലുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സമഗ്രവുമായ ആശയവിനിമയ അനുഭവം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
വലിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആപ്പ് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കോളുകൾക്ക് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നുവെങ്കിലും, മെസേജുകൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ വർധനവ് ആപ്പിന് താങ്ങുന്നില്ല. ട്രാഫിക്കിലെ 100 മടങ്ങ് പീക്ക് സർജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതായും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
We have faced a 100x increase in Arattai traffic in 3 days (new sign-ups went vertical from 3K/day to 350K/day). We are adding infrastructure on an emergency basis for another potential 100x peak surge. That is how exponentials work.— Sridhar Vembu (@svembu) September 28, 2025
As we add a lot more infrastructure, we are…
അറട്ടൈ ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചതാര്?
1996ൽ ശ്രീധർ വെമ്പുവും ടോണി തോമസും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച സോഹോ കോർപ്പറേഷനാണ് ഇന്ത്യൻ മെസേജിംഗ് ആപ്പ് അറട്ടൈ വികസിപ്പിച്ചത്. ചെന്നൈയിലാണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം. ഇമെയിൽ, സിആർഎം, എച്ച്ആർ, അക്കൗണ്ടിങ്, പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി 55-ലധികം ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആമസോൺ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഡെലോയിറ്റ്, ടൊയോട്ട, സോണി, പ്യൂമ, ലോറിയൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ക്ലയന്റുകളുമായി 150 രാജ്യങ്ങളിലായി 130 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സോഹോ നിലവിൽ സേവനം നൽകുന്നു.
Also Read:
- രാജ്യം മുഴുവൻ ബിഎസ്എന്എല് 4ജി വിപ്ലവ കുതിപ്പിൽ; എന്തുകൊണ്ട് 'സ്വദേശി' നെറ്റ്വർക്ക് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?
- നിസാർ മിഷൻ ഓൺ; ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ആദ്യ റഡാര് ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് നാസ-ഐഎസ്ആര്ഒ
- ആധുനികവത്ക്കരണത്തിന് ആഭ്യന്തരമായി നിര്മ്മിച്ച ആപ്പുകളുമായി റെയില്വേ
- സ്പാനിഷോ, ഫ്രഞ്ചോ? ഏതുമാകട്ടെ... ഏത് ഭാഷയും ഉടനടി മനസിലാക്കാം; വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് സന്തോഷ വാര്ത്ത
- ഇനി നിര്മ്മിത ബുദ്ധി സൃഷ്ടിച്ച ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാം, സോഫ്റ്റ്വെയര് വികസിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബ് സര്വകലാശാല