യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ പരസ്യമില്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാണാം: 89 രൂപയുടെ പുതിയ പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അറിയാം വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും.
Published : September 29, 2025 at 8:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ വില കുറഞ്ഞ പുതിയ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുമായി ജനപ്രിയ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ യൂട്യൂബ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ പരസ്യരഹിത വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുമായാണ് യൂട്യൂബ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പ്ലാൻ യൂട്യൂബിലും യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കിലും പരസ്യരഹിത സംഗീതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
യൂട്യൂബ് പുതുതായി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ പ്രതിമാസത്തുക 89 രൂപയാണ്. ഇത് യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിനേക്കാളും വില കുറവാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രീമിയം ലൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകില്ല.
വിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്ലാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത്. യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്കിലും പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിലും കൂടെയായി തങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ 125 ദശലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർമാരെ ലഭിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത്. പുതിയ പ്ലാനിന്റെ വിലയും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ്: വില, ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പ്രതിമാസം 89 രൂപയാണ് യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ലൈറ്റിന്റെ വില. ഇത് യൂട്യൂബിന്റെ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിലുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലാനിന് തുല്യമാണ്. ഗെയിമിങ്, ഫാഷൻ, സൗന്ദര്യം, വാർത്തകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പരസ്യമില്ലാതെ വീഡിയോകൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിലൂടെ സാധിക്കും. പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, സ്മാർട്ട് ടിവികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ലഭ്യമാവും.
സാധാരണ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല. ഓഫ്ലൈൻ കാഴ്ചയ്ക്കായി വീഡിയോകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ, ബാക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഡിയോകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനോ, യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് വഴി പരസ്യരഹിത സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, പ്രീമിയം ലൈറ്റ് പ്ലാനുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സിലും, മ്യൂസിക് കണ്ടന്റുകളിലും, ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴും, സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കും.
ആരാണ് ഈ പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക?
യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ളവർക്ക് ഒരു മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാവും പ്രീമിയം ലൈറ്റ്. ബാക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേബാക്ക്, ഓഫ്ലൈൻ ഡൗൺലോഡുകൾ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കും, യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കും ഇത് മികച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പാവും.
പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ വ്യക്തിഗത പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 149 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം രണ്ട് പേർക്ക് പങ്കിടാവുന്ന പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 219 രൂപയും, ഒരു ഉപയോക്താവിന് അഞ്ച് അംഗങ്ങളെ വരെ ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫാമിലി പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 299 രൂപയുമാണ് വില. യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം ലൈറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ യുഎസിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. 2025 മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്ലാൻ, യുഎസിൽ $7.99 (ഏകദേശം 700 രൂപ) നിരക്കിലാണ് ലഭ്യമാവുന്നത്. എന്നാൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിന് സമാനമാണ്.
