ETV Bharat / technology

യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ: ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാവും?

YouTube auto dub feature available now ( Source: ETV Bharat via YouTube )