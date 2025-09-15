ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പാളി; നാളേയ്ക്കായി കാക്കാം, നാളെ ലോക ഓസോൺ സംരക്ഷണ ദിനം

ETV Bharat / technology

ലോക ഓസോൺ സംരക്ഷണ ദിനം. ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായാണ് എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. അറിയാം ചരിത്രവും സവിശേഷതയും.

എന്താണ് ഓസോൺ പാളി?

ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്‌ഫിയറിൽ നില കൊള്ളുന്ന സംരക്ഷിത പാളിയാണ് ഓസോൺ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്‌മികളെ തടഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഓസോണിൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഓക്‌സിജന്‍ തന്മാത്ര പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഘടിച്ച് ഓക്‌സിജൻ ആറ്റങ്ങളായി മാറുന്നു. ഓക്‌സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഓക്‌സിജൻ തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്ന് ഓസോൺ വാതകം(O3) രൂപപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ രൂപപ്പെടൽ.

ഓസോൺ ശോഷണം (Getty Images)
1970-ലെ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ഓസോൺ സംരക്ഷിത ദിനമെന്ന ആവശ്യത്തെ ലോക ജനശ്രദ്ധയിലേയ്ക്ക് ആദ്യം എത്തിച്ചത്. 1970-കളിൽ ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾക്ക് വലിപ്പം വർധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ (സിഎഫ്‌സി) പോലുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ചില രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അമിത ഉപയോഗം കാരണമാണ് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം മനസിലാക്കി.

ഓരോ വർഷവും ഓസോൺ പാളികളുടെ വിള്ളലിൻ്റെ വളർച്ച ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്‌മികളെ ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഓസോൺ പാളിയാണ്. പാളിയിലെ വിള്ളലിൻ്റെ വളർച്ച അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില ഉയർത്തുന്നതായും തത്ഫലമായി മഞ്ഞുരുകുന്നതിനും സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയുടെ കുട എന്നും പുതപ്പെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ശാസ്‌ത്രലോകം മനസിലാക്കി.

ഇതിനെ തുടർന്ന്, ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1987 സെപ്റ്റംബർ 16-ന് കാനഡയിലെ മോൺട്രിയലിൽ വച്ച് 24 രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 'മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി' എന്ന പേരിലാണ് ഇതു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓസോൺ പാളിക്ക് ദോഷകരമായ രാസവസ്‌തുക്കളുടെ ഉത്പാദനവും ഉപയോഗവും ഘട്ടങ്ങളായി കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മോണ്ട്രിയൽ ഉടമ്പടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി കരാറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം

മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് ഓസോൺ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 1994-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 16 ലോക ഓസോൺ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 1995 മുതലാണ് ലോകവ്യാപകമായി ഓസോൺ ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഓസോൺ പാളിയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും, മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും ഓസോൺ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനുമായി ദിനാചരണം സഹായിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ പരിസ്ഥിതി ഉടമ്പടിയായി മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയെ കണക്കാക്കന്നു.

World Ozone Day Celebrations 2025 (Ozone Secretariat - UNEP)

ഓസോൺ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം

'ശാസ്ത്രം മുതൽ ആഗോള പ്രവർത്തനം വരെ' (From Science to Global Action) എന്നതാണ് 2025 ലെ ഓസോൺ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ മുതൽ മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടിയുടെ ആഗോള നിർവഹണം വരെയുള്ള യാത്രയെ ഓർമിക്കാനാണ് ഈ പ്രമേയം. കൂടാതെ ഭൂമിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശാസ്ത്രാവബോധത്തെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ പാളിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ഈ ദിനം സഹായിക്കുന്നു. ഓസോൺ പാളികൾ അൾട്രാ വൈലറ്റ് രശ്‌മികളെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് ചർമ അർബുദം, നേത്ര രോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. സസ്യജാലങ്ങളുടെയും കടൽജീവികളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ഓസോൺ പാളികൾ നിർണായകമാണ്.

