പെട്രോളും ഡീസലും നിര്‍ത്തിയാലോ? പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം, ഇന്ന് ലോക ജൈവ ഇന്ധന ദിനം - WORLD BIOFUEL DAY 2025

രാജ്യത്തെ ജൈവ ഇന്ധന ഉപയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2015 മുതലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൈവ ഇന്ധന ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

WORLD BIOFUEL DAY 2025
WORLD BIOFUEL DAY 2025 (AI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2025 at 9:41 AM IST

ലോകത്തിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉപഭോക്തൃ സംസ്‌കൃതിയിൽ മാറ്റം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ വിവധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുൻ നിരയിൽ തന്നെ. രാജ്യത്തെ ജൈവ ഇന്ധന ഉപയോഗം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2015 മുതലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൈവ ഇന്ധന ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത്.

പരമ്പരാഗത ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോസിലിതര ഇന്ധനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാനാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്. ജൈവ ഇന്ധന മേഖലയിലെ പുരോഗതികളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദിനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. 'സുസ്ഥിര ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം, പുറം തള്ളുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അനിവാര്യത' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ജൈവ ഇന്ധന ദിനത്തിലെ സന്ദേശം.

WORLD BIOFUEL DAY 2025 MINISTRYOF PETROLEUM AND NATURALGAS WORLD BIOFUEL DAY AUGUST 10 ALTERNATIVE TO FOSSIL FUELS
Bio Fuel graphics (Freepik)

ജൈവ ഇന്ധന ദിനം: ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും

1893 ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് റൂഡോൾഫ് ഡീസൽ നിലക്കടലയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയും ജൈവ വസ്‌തുക്കളും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ആശയം റൂഡോൾഫ് ഡീസലാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ആദ്യമായി തെളിയിച്ചത്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ജൈവ ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഇന്ധനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുവാനുമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യവിളകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂതന ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യം. ജൈവ ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സുസ്ഥിര പദ്ധതികൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളോടുള്ള ആശ്രയം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടാനുമാണ് ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നത്. ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, സംസ്‌കരണം, വിതരണം എന്നിവയിലൂടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നു. തന്മൂലം രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

WORLD BIOFUEL DAY 2025 MINISTRYOF PETROLEUM AND NATURALGAS WORLD BIOFUEL DAY AUGUST 10 ALTERNATIVE TO FOSSIL FUELS
Graphics (Freepik)

എന്തൊക്കെയാണ് ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ?

സസ്യ, മൃഗ മാലിന്യങ്ങൾ പോലുള്ള ജൈവ വസ്‌തുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്ന പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശ്രോതസുകളാണ് ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത തരം ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളിൽ എത്തനോൾ, ബയോഡീസൽ, ബയോഗ്യാസ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹരിതഗൃഹ വാതകത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കൽ, അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കൽ, കാർഷിക, ഗ്രാമവികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ജൈവ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ പ്രാപ്‌തമാകുന്നു.

സമകാലികത

റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശ്രിതത്വത്തെ തടയാനും ഇത്തരം ചിന്തകൾ വെളിച്ചം പകരുന്നു. 2018-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ദേശീയ ജൈവ ഇന്ധന നയം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 2030-ഓടെ എഥനോളും ബയോഡീസൽ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു നയം. 2023 നവംബർ 30 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ എഥനോൾ ഉൽപാദന ശേഷി ഏകദേശം 1,380 കോടി ലിറ്ററാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം 875 കോടി ലിറ്റർ മൊളാസസിൽ (കരിമ്പിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്) നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

