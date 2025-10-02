'ക്യാൻസൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്'; എലോൺ മസ്കിൻ്റെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വിരോധത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ആളുകളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എലോൺ മസ്ക്. ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങള് അറിയാം.
ഹൈദരാബാദ്: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാൻ ആളുകളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എലോൺ മസ്ക്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ജനപ്രിയ മൈക്രോ-ബ്ലോഗിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സ് (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) ഉടമയും, സ്പേസ് എക്സ് സ്ഥാപകനും, ടെസ്ല സിഇഒയുമായ എലോൺ മസ്ക് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതിലെ കാരണമെന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്കിടെ നിരവധി തവണയാണ് മസ്ക് തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആളുകളോട് അവരുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ റദ്ദാക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അപകടകരമാണെന്നും, കുട്ടികളുടെ മികച്ച ഭാവിക്കായി ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ റദ്ദാക്കണമെന്നും എലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞു. എലോൺ മസ്കിന് പെട്ടെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോട് ഇത്ര വെറുപ്പ് തോന്നാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.
Cancel Netflix https://t.co/K0ZLCbWHHo— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
വിവാദമായി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റദ്ദാക്കൽ ആവശ്യം
2025 ഒക്ടോബർ 1 ന് എലോൺ മസ്ക് സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലെ ഒരു ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് റീ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഈ ആവശ്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പൊതു പരിപാടിയിൽ വച്ച് വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട വലതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ചാർളി കിർക്കിൻ്റെ മരണത്തെ പരിഹസിച്ച ഒരാളെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നിയമിച്ചതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.
'ചാർളി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകം ആഘോഷിക്കുകയും എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ മേൽ ട്രാൻസ്-പ്രോ-കണ്ടൻ്റ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ ജോലിക്കെടുത്താൽ... നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും ലഭിക്കില്ല' എന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്.
ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ലിബ്സ് ഓഫ് ടിക് ടോക്ക് എന്ന വലതുപക്ഷ അക്കൗണ്ട് പങ്കിട്ടു, തുടർന്ന് എലോൺ മസ്ക് "സെയിം" എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെ തൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു.
Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കണ്ടൻ്റുകൾ
"ഡെഡ് എൻഡ് പാരനോർമൽ പാർക്ക്" എന്ന ഷോ 2022 ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് സീസണുകളായി ആയിരുന്നു പ്രദർശനം. ഒരു ഭയാനകമായ തീം പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പരമ്പര. സംസാരിക്കുന്ന നായ, ആത്മാക്കൾ, എൽജിബിടിക്യു പ്ലസ് (LGBTQ+), പ്രണയകഥകൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തമാണ്.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പരമ്പരയിലെ 'പാരാനോർമൽ പാർക്ക്' എന്ന ആനിമേറ്റഡ് പരമ്പരയുടെ സൃഷ്ടാവായ ഹാമിഷ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വിമർശനങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഷോയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തീമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നതായിരുന്നു ആരോപണം.
Cancel Netflix https://t.co/y0w2WU1EiI— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025
ടിക് ടോക്കിലെ ലിബ്സ് ഷോയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ വലതുപക്ഷക്കാർ പങ്കിട്ടു, അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ബാർണി ഗട്ട്മാൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് താൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡറാണെന്ന് പറയുന്ന ക്ലിപ്പായിരുന്നു ഇത്. "ഞാൻ ട്രാൻസ് ആണ്, നോർമ... എനിക്ക് ക്ഷമാപണം കൂടാതെ എൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും." നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കുട്ടികളിൽ എൽജിബിടിക്യു പിന്തുണക്കുന്ന ആശയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വലതുപക്ഷ അക്കൗണ്ടുകൾ അവകാശപ്പെട്ടു. മറ്റ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഷോകളെയും അവർ ലക്ഷ്യം വച്ചു വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു.
This is not ok https://t.co/dFTWYYm83A— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കുട്ടികളിൽ "ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അജണ്ട" അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ വെള്ളക്കാരോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എലോൺ മസ്ക്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. "നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് റദ്ദാക്കുക" എന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഏകദേശം 2.2% ഇടിയുകയും ചെയ്തു.
