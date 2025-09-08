ETV Bharat / technology

ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മെറ്റ ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്‌താവന പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

Whatsapp users report widespread issues with app and website (Image credit: WhatsApp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പണിമുടക്കി. സന്ദേശം അയയ്‌ക്കാനോ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് മൊബൈൽ, വെബ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നത്. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, മധുരൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി. ലക്‌നൗ, കൊൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നത്.

എന്നാൽ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. അതേസമയം നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ എക്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആപ്പുകളുടെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്‌സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 ഓടെയാണ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തടസം നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്.

Downdetector report showing Whatsapp users report widespread issues (Image credit: Downdetector)

ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 ഓടെ 235 റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. 2 മണിയോടെ 408 പേരാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. ഇതിൽ 46 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും പ്രശ്‌നം നേരിട്ടത് സെർവർ കണക്ഷനിലാണ്. അതേസമയം 28 ശതമാനം പേർക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിലും 26 ശതമാനം പേർക്ക് ആപ്പിലും തടസം നേരിട്ടു. പല വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളും പരാതിയുമായി എക്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെത്തിയിരുന്നു.

അതേസമയം സേവനം തടസപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനകളൊന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

കാരണമെന്തായിരിക്കും?
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ സാധാരണയായി സേവനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുന്നത് സെർവർ ഡൗൺ മൂലമാണ്. ഡൊമെയ്ൻ നെയിം സിസ്റ്റം (ഡിഎൻഎസ്) സെർവറിലെ തടസ്സങ്ങളാണ് സേവനങ്ങളെ പലപ്പോഴും ബാധിക്കുന്നത്. ബോർഡർ ഗേറ്റ്‌വേ പ്രോട്ടോക്കോളിലെ (ബിജിപി) തകരാറുകളും ബാക്ക്‌ബോൺ റൂട്ടറുകളുടെ കോൺഫിഗറേഷനിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. എന്നാൽ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവിൽ പരാതികൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് ഡൗൺഡിറ്റക്‌ടറിന്‍റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിലെയും വെബിലെയും സേവനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളാണ് മൊബൈൽ ആപ്പിലും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലും സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനോ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 9,000-ത്തിലധികം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഏപ്രിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

