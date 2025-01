ETV Bharat / technology

സെൽഫികൾ സ്റ്റിക്കറുകളാക്കാം: വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ - WHATSAPP SELFIE STICKERS

You can now share a sticker pack directly in WhatsApp chat ( WhatsApp )